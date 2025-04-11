Прокурор просит суд признать Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Прокурор в ходе прений попросил Бутырский суд Москвы признать виновным Михаила Хачатуряна, которому посмертно вменяется причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над собственными дочерями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина. Прокурор также просит прекратить уголовное преследование Хачатуряна в связи со смертью.
«Оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство гособвинение не усмотрело. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию прокурора», – рассказал адвокат.
Тело Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении были задержаны его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними на протяжении длительного периода. По словам девушек, они действовали в целях самообороны, защищая себя от домашнего насилия.
В декабре 2019 г. СКР завершил основное расследование уголовного дела об убийстве. В марте 2021 г. сестры были признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны Хачатуряна.