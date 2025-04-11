Прокурор просит суд признать Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Тело Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении были задержаны его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними на протяжении длительного периода. По словам девушек, они действовали в целях самообороны, защищая себя от домашнего насилия.