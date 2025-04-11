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Прокурор просит суд признать Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Ведомости

Прокурор в ходе прений попросил Бутырский суд Москвы признать виновным Михаила Хачатуряна, которому посмертно вменяется причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над собственными дочерями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина. Прокурор также просит прекратить уголовное преследование Хачатуряна в связи со смертью.

«Оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство гособвинение не усмотрело. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию прокурора», – рассказал адвокат.

Тело Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в преступлении были задержаны его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними на протяжении длительного периода. По словам девушек, они действовали в целях самообороны, защищая себя от домашнего насилия.

В декабре 2019 г. СКР завершил основное расследование уголовного дела об убийстве. В марте 2021 г. сестры были признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны Хачатуряна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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