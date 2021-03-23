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Сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии

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Сестры Хачатурян признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца, Михаила Хачатуряна, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушек Алексея Паршина.

«Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими», - сказал Паршин. По его словам, всех сестер уже ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении их погибшего отца.

О возбуждении Следственным комитетом уголовного дела против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют троих его дочерей, 11 марта сообщил адвокат девушек. Дело касается побоев и сексуального насилия со стороны их отца.

Тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. По версии следствия, мотивом убийства стала личная неприязнь девушек к отцу, вызванная причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода.

Убийство, по версии СК, произошло «по предварительному сговору». Защита настаивает, что действия девушек следует расценивать как необходимую самооборону. Расследование подтвердило, что Хачатурян неоднократно истязал дочерей и домогался их. В конце 2019 г. СК завершил расследование дела. Младшую из сестер Хачатурян Марию признали невменяемой в момент преступления, ее дело выделили в отдельное производство. Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных. 

Ранее по теме: Адвокат сообщил о возбуждении уголовного дела против отца сестер Хачатурян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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