Сестры Хачатурян официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии

Тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в июле 2018 г. в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. По версии следствия, мотивом убийства стала личная неприязнь девушек к отцу, вызванная причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода.