Адвокат сообщил о возбуждении уголовного дела против отца сестер Хачатурян

В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Следователи установили, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, которая была вызвана причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода. По версии СК, они нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком «по предварительному сговору», из-за чего мужчина скончался.