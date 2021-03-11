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Адвокат сообщил о возбуждении уголовного дела против отца сестер Хачатурян

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют троих его дочерей, сообщает »РИА Новости» со ссылкой на адвоката. Дело возбуждено из-за насильственных действий сексуального характера и побоев. Следствие пока не подтвердило информацию о возбуждении дела, отмечает РИА Новости.

В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери: Ангелина, Крестина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Следователи установили, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, которая была вызвана причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода. По версии СК, они нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком «по предварительному сговору», из-за чего мужчина скончался. 

Расследование СКР подтвердило, что Хачатурян неоднократно истязал дочерей и домогался их. Защита настаивает, что действия девушек следует расценивать как необходимую самооборону.

В конце 2019 г. Следственный комитет завершил расследование дела. Младшую из сестер Хачатурян Марию признали невменяемой в момент совершения преступления, и ее дело выделили в отдельное производство. В связи с этим в июле 2020 г. суд отказался возвращать дело в Генпрокуратуру. Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных. 

Ранее по теме: Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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