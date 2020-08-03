Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери. Они признались в убийстве, заявив, что отец долгое время издевался над ними. Сначала суд заключил их под стражу, но позже изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. В начале декабря 2019 г. СКР завершил основное расследование уголовного дела.