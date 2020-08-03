Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Ведомости

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, настаивавших на том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Об этом «РИА Новостям» рассказали в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных», – сказали в суде, уточнив, что решение было принято по итогам предварительных слушаний, а на суде присяжных настаивала защита.

Старшим сестрам инкриминируют ст. 105, ч. 2 п. «ж» (убийство группой лиц по предварительному сговору), им грозит реальное наказание сроком от 8 до 20 лет. Суд над младшей сестрой состоится 5 августа в Бутырском суде Москвы. Ей заключение в колонии не грозит в связи с тем, что в момент преступления она, по заключению экспертизы, была признана невменяемой.

Ранее по теме: СКР нашел смягчающие обстоятельства в деле сестер Хачатурян

30 июня следователи завершили дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. По мнению следствия, в деле есть смягчающие вину девушек обстоятельства. При оценке их действий было установлено, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, которая была вызвана причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода.

В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери. Они признались в убийстве, заявив, что отец долгое время издевался над ними. Сначала суд заключил их под стражу, но позже изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. В начале декабря 2019 г. СКР завершил основное расследование уголовного дела.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных