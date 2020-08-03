Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, настаивавших на том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Об этом «РИА Новостям» рассказали в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных», – сказали в суде, уточнив, что решение было принято по итогам предварительных слушаний, а на суде присяжных настаивала защита.
Старшим сестрам инкриминируют ст. 105, ч. 2 п. «ж» (убийство группой лиц по предварительному сговору), им грозит реальное наказание сроком от 8 до 20 лет. Суд над младшей сестрой состоится 5 августа в Бутырском суде Москвы. Ей заключение в колонии не грозит в связи с тем, что в момент преступления она, по заключению экспертизы, была признана невменяемой.
30 июня следователи завершили дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. По мнению следствия, в деле есть смягчающие вину девушек обстоятельства. При оценке их действий было установлено, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, которая была вызвана причинением физических и психических страданий на протяжении длительного периода.
В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери. Они признались в убийстве, заявив, что отец долгое время издевался над ними. Сначала суд заключил их под стражу, но позже изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. В начале декабря 2019 г. СКР завершил основное расследование уголовного дела.