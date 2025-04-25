АСИ составит портрет планирующей прервать беременность женщины

АСИ составит портрет планирующей прервать беременность женщиныПочти 40% задумавшихся об аборте уже имеют двух детей
Агентство стратегических инициатив (АСИ) составит портрет женщины, находящейся в ситуации «репродуктивного выбора». Анонимную анкету проходят женщины, обратившиеся в государственные и частные медорганизации для аборта.
АСИ разработало список вопросов совместно с Минздравом. У респонденток узнают личные данные (возраст, образование, занятость, семейное и материальное положение, наличие детей), а также интересуются, кто из семьи поддерживает их в текущей ситуации, кто оказывает давление, сколько было абортов ранее, есть ли конфликт с партнером, родителями или друзьями и т. д.
Чаще всего в ситуации «репродуктивного выбора» находятся женщины в возрасте 30–34 лет (24%) и 35–39 лет (25%), свидетельствуют предварительные данные анализа АСИ. Каждая четвертая респондентка (20%) относится к возрастной группе 25–29 лет, доля поменьше (15%) – к группе 20–24 лет (15%). Малую часть в структуре занимают девушки моложе 20 лет (5%) и женщины старше 40 лет (11%).
Большинство опрошенных (51%) состоят в браке и живут вместе с партнером. 15% девушек живут вместе с мужчиной, но брак не зарегистрирован. Каждая десятая (11%) разведена, чуть меньше респонденток (7%) никогда не состояли в отношениях и встречаются с кем-то, но не живут вместе (6%). Оставшаяся доля приходится на вдов (1%) и тех, кто находится в браке, но вместе с мужьями не живут (3%).
У большой части женщин, которые думают, сделать ли аборт, есть двое детей (36%) или один ребенок (25%). У 17% респонденток детей нет, практически у такой же доли (16%) их трое. У 6% опрошенных есть четверо и более детей. Подавляющее большинство женщин, обращающихся в клиники, никогда ранее не прерывали беременность (48%). Остальные делали это один (24%), два (14%), три, четыре и более раза (по 7%).
Заполняя раздел анкеты об условиях для рождения детей, о желании быть матерью заявляет каждая третья (37%). Немного реже говорят о хороших материальных и жилищных условиях (35%), хороших отношениях с мужем (29%), моральной готовности к материнству (28%), хорошем состоянии здоровья (26%) и общей стабильности (24%).
Как опросят беременных
Каждая третья женщина (28%) говорит либо об отсутствии собственного жилья, либо о «стесненных жилищных условиях». Каждая четвертая (18%) боится, что не сможет дать ребенку «все самое лучшее». 16% заявляют о низких доходах или опасаются нехватки средств.
Усталость от ухода за детьми говорит о том, что сервисов по их воспитанию недостаточно, заявил «Ведомостям» профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Стратегическая задача развивать их появилась после повышения пенсионного возраста, пояснил он, поскольку институт бабушек и дедушек, ухаживающих за внуками, умирает.
Совместные усилия общества должны увенчаться тем, чтобы аборт стал «неприемлем как какая-то жизненная стратегия», заявил во время конференции «От года семьи – к веку семьи» иерей Федор Лукьянов. По его словам, необходимо перевести аборты под государственный контроль. Лукьянов считает, что только в этом случае можно будет помочь женщине, которая принимает решение, прерывать беременность или нет.
Рождаемость – ключевой вопрос в сохранении населения, заявила 24 апреля вице-премьер Татьяна Голикова: «Это не построить дорогу или еще один жилой дом». Женщинам в ситуации «репродуктивного выбора» помогают специалисты в 900 новых кабинетах женских консультаций и центрах медико-социальной помощи, рассказала Голикова. Они, как заявила вице-премьер, сохранили более 41 000 беременностей за 2024 г.
После заполнения анкеты женщине предлагаются индивидуальные рекомендации, привязанные к месту проживания. В них перечислены меры поддержки, которые возможно получить исходя из текущего статуса и материального положения, а также после рождения ребенка. Помимо этого даются краткие психологические рекомендации. В них указывается, что «аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания беременности в дальнейшем». Кроме того, отмечается, что, «откладывая рождение ребенка сегодня», женщина может столкнуться «с трудностями его зачатия в будущем». А отец ребенка, даже если не поддерживает женщину сейчас, может изменить свое отношение в будущем.