АСИ составит портрет планирующей прервать беременность женщины

После заполнения анкеты женщине предлагаются индивидуальные рекомендации, привязанные к месту проживания. В них перечислены меры поддержки, которые возможно получить исходя из текущего статуса и материального положения, а также после рождения ребенка. Помимо этого даются краткие психологические рекомендации. В них указывается, что «аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания беременности в дальнейшем». Кроме того, отмечается, что, «откладывая рождение ребенка сегодня», женщина может столкнуться «с трудностями его зачатия в будущем». А отец ребенка, даже если не поддерживает женщину сейчас, может изменить свое отношение в будущем.