Росмолодежь разработала проект о закреплении молодежной политики в ОКВЭДе

Росмолодежь разработала проект о закреплении молодежной политики в ОКВЭДеЭто нужно в том числе для повышения зарплат работников этой сферы
Росмолодежь разработала проект изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), предусматривающий введение отдельного кода для учреждений молодежной политики. Сейчас он находится на рассмотрении у Минэкономразвития и проходит согласования профильных подразделений. Об этом говорится в ответе Росмолодежи на запрос «Ведомостей».
Там же отмечается, что изменение ОКВЭДа позволит оформить молодежную политику как отдельный вид экономической деятельности, отслеживать динамику заработной платы специалистов учреждений молодежной политики и анализировать развитие отрасли. В агентстве также считают, что реализация инициативы значительно облегчит сбор статистических сведений и позволит разрабатывать дополнительные меры поддержки учреждений, реализующих молодежную политику.
Работа над поправками ведется совместно с профильными коллегами из Минфина, Минэкономразвития, Росстандарта и Росстата, говорится в ответе Росмолодежи на редакционный запрос. «Ведомости» также направили запросы в указанные ведомства и Минфин. Как сообщили в Росстандарте, агентство поддерживает инициативу Росмолодежи. Ведомство выразило готовность к проведению процедуры утверждения изменений в ОКВЭД при поступлении соответствующих документов из Минэка, отмечается в ответе Росстандарта.
23 апреля «Ведомости» сообщали, что в начале апреля 2025 г. прошло совещание представителей Минэкономразвития, Росстата, Росмолодежи, Минфина и Росстандарта для разработки совместного подхода по корректному отражению в ОКВЭДе деятельности по реализации молодежной политики в соответствии с законом «О молодежной политике в РФ». Эта работа ведется в рамках реализации поручения президента России от 29 января 2023 г. Во исполнение этого же поручения Росмолодежь вырабатывает предложения для повышения уровня зарплат работников государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, сообщили «Ведомостям» в ведомстве и Росстандарте.
Сейчас статистическое наблюдение за уровнем зарплат по категориям работников Росстат проводит по перечню видов экономической деятельности, определяемому профильными ведомствами, говорится в ответе Росмолодежи. Внесение изменений в ОКВЭД является одним из правовых критериев для повышения уровня зарплат в этой сфере, уточняется там же. Росмолодежь с этой целью также ведет работу по разработке и утверждению отраслевой номенклатуры должностей и внесению изменений в профессиональный стандарт «специалист по работе с молодежью» в части регламентации деятельности работников отрасли молодежной политики.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») в 2024 г. заявлял, что средняя зарплата специалиста по работе с молодежью составляет 36 000 руб. По его оценке, на повышение зарплат таких работников требуется около 8 млрд руб.
Проблема низких зарплат в сфере молодежной политики является такой же существенной, как и в целом в государственной и муниципальной системе и чревата низким профессиональным уровнем работников, говорит политконсультант Григорий Добромелов. Зарплаты в сфере молодежной политики уступают зарплатам в образовательных учреждениях на протяжении последних 10 лет, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. «Зачастую в сфере молодежной политики работают люди пенсионного возраста. Повышение зарплат будет мотивировать их более активно работать, потому что иначе их могут сменить молодые и активные, для которых эти зарплаты станут конкурентными», – считает он.