Росмолодежь разработала проект о закреплении молодежной политики в ОКВЭДе

Проблема низких зарплат в сфере молодежной политики является такой же существенной, как и в целом в государственной и муниципальной системе и чревата низким профессиональным уровнем работников, говорит политконсультант Григорий Добромелов. Зарплаты в сфере молодежной политики уступают зарплатам в образовательных учреждениях на протяжении последних 10 лет, сказал «Ведомостям» политолог Александр Немцев. «Зачастую в сфере молодежной политики работают люди пенсионного возраста. Повышение зарплат будет мотивировать их более активно работать, потому что иначе их могут сменить молодые и активные, для которых эти зарплаты станут конкурентными», – считает он.