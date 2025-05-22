Представитель РПЦ предложила изменить текст Конституции для запрета абортов

Соловьев, в свою очередь, добавил, что даже в случае запрета абортов сначала необходимо убедиться, что российское общество будет готово взять на себя ответственность по обеспечению детей, рождение которых было нежеланным для матери. Перечень социальных показаний для прерывания беременности был значительно сокращен, отметила игумения Ксения. В нем, например, сохранилась возможность сделать аборт, если беременность наступила в результате изнасилования. «Но раньше ведь это был еще и уровень жизни семьи. Он тоже мог служить основанием для искусственного прерывания беременности. Сейчас эту норму исключили. Это хорошо. Но я считаю, что социальные показания, даже если они могут быть, должны регулироваться законом, а не подзаконными актами», – заявила Чернега.