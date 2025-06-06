Проект основ государственной языковой политики скоро представят Путину

Проект основ государственной языковой политики скоро представят ПутинуДокумент готов, но поручения президента по иностранным заимствованиям и языкам народов РФ не исполнены
Разрабатываемый с ноября 2024 г. проект основ государственной языковой политики России представят президенту Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом сообщила 5 июня его советник Елена Ямпольская. Основы, как отметил президент, обеспечат развитие и защиту госязыка как «доминанты общероссийской гражданской идентичности» и помогут сохранить языковое многообразие народов страны. РФ также предстоит укрепить позиции русского языка в мировом гуманитарном пространстве, добавил Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
По словам президента, важно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают язык. «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не «кашу» из латиницы и других символов», – сказал он. После Путин попросил не затягивать создание государственного реестра языков народов России. Речь идет о «защите общего языкового пространства нашей страны», отметил он, предложив учредить День языков народов страны 8 сентября – в день рождения Расула Гамзатова. Поэт считал родным два языка: аварский и русский, подчеркнул Путин. Глава государства также попросил свою администрацию и правительство подготовить проект указа о праздновании 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева в 2028 г. «Обращаясь в одной из своих работ к европейцам <...> он писал: Россия готова уважать вашу историческую законность, но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе», – привел строки Тютчева Путин.
Работа над законом о языках народов РФ продвигается медленно, признала Ямпольская, пообещав, что в ближайшее время она завершится. Аналогичная ситуация с законодательной инициативой, которая ограничивает использование англицизмов, Госдума приняла ее только в первом чтении, рассказала советник президента. По ее словам, с разных сторон предпринимаются попытки вывести некоторые сферы из-под действия инициативы – например, рекламу.
Наряду с этим с опережением было выполнено поручение президента по созданию мобильной игры «Скажи по-русски», отметила Ямпольская. «Английский емкий, удобный, я его обычно сравниваю с лапшой быстрого приготовления. Кипятком залил, вот у тебя в одном слове сразу масса значений. А русские слова – это натуральные ингредиенты, из которых получается сытное, вкусное, полезное блюдо. <...> Английский – он для тех, кто торопится, а русский – для тех, за кем вечность», – сказала советник. Ямпольская также выдвинула новые предложения, которые совет готов взять в работу. Среди них – разработка инициатив по развитию интереса к книгам с дошкольного возраста и создание в национальном центре «Россия» пространства, посвященного русскому языку. Кроме того, Ямпольская обратила внимание, что в РФ не наберется и десятка музеев русского языка и кириллицы.
Путину также рассказали о поддержке русского языка на «исторических воссоединенных территориях». Ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков поблагодарил президента «за март 2014 г., за возможность жить в родной стране». По его мнению, «чувство всех крымчан» описывают строки авторства поэта Анатолия Пшеничного: «Мы сумели исправить ошибку: в слове «Крым» снова пишется «ы». Рудяков рассказал, что с 2015 г. в Крыму проходит съезд местных русистов. Он попросил расширить его географию и в 2026 г. провести съезд русистов на «наших освобожденных исторических территориях».
Президента также попросили создать на основе одного из российских вузов единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире. С таким предложением выступил ректор Института русского языка им. Пушкина Никита Гусев. Путин поддержал его и сообщил, что попросит администрацию и правительство заняться этим вопросом. А башкирский писатель Камиль Зиганшин обратился к президенту от лица всех авторов, пишущих на языках народов России. Он попросил передать литературный журнал «Дружба народов», который после распада СССР существует как частное издание, в ведение Союза писателей (СП). По словам Зиганшина, материалы, публикуемые в журнале, «не способствуют росту патриотизма». Председатель СП, помощник президента Владимир Мединский присутствовал на заседании. Он сидел между Путиным и Ямпольской, но с заявлениями не выступал.