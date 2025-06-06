Проект основ государственной языковой политики скоро представят Путину

По словам президента, важно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые засоряют и коверкают язык. «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит – кириллицу, а не «кашу» из латиницы и других символов», – сказал он. После Путин попросил не затягивать создание государственного реестра языков народов России. Речь идет о «защите общего языкового пространства нашей страны», отметил он, предложив учредить День языков народов страны 8 сентября – в день рождения Расула Гамзатова. Поэт считал родным два языка: аварский и русский, подчеркнул Путин. Глава государства также попросил свою администрацию и правительство подготовить проект указа о праздновании 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева в 2028 г. «Обращаясь в одной из своих работ к европейцам <...> он писал: Россия готова уважать вашу историческую законность, но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе», – привел строки Тютчева Путин.