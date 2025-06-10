Бывшему замминистра транспорта Владимиру Токареву запросили 9 лет колонии

Борзов также рассказал, что его доверитель до сих пор не понимает сути обвинения. Экс-замминистра, по словам адвоката, настаивает, что не имел никакого отношения к стройке, не устанавливал стоимость работ и не отвечал за их прием. Следствие заявило, что Токарев подписывал часть дополнительных соглашений к договору с РЖД. Но сам контракт писал генеральный директор ООО «Спецтрансстрой», стоимость утверждал он же, а Токарев лишь в итоге снизил стоимость, применив понижающий коэффициент к этим работам, но сделал это по указанию генерального директора и совета директоров компании, говорит Борзов.