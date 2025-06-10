Бывшему замминистра транспорта Владимиру Токареву запросили 9 лет колонии

Бывшему замминистра транспорта Владимиру Токареву запросили 9 лет колонииПриговор будет оглашен в Басманном суде 11 июня
В Басманном суде Москвы завершились судебные прения по делу бывшего замглавы Минтранса Владимира Токарева. Генпрокуратура запросила для него наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии со штрафом в 134 млн руб., сообщил «Ведомостям» источник, близкий к процессу. Сам подсудимый настаивает на своей невиновности.
Токарева обвиняют в том, что, будучи заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой», в 2016–2018 гг. он обеспечил заключение фиктивных договоров для вывода денег при реконструкции обходного участка железной дороги в Краснодарском крае (компания была подрядчиком). Бывшему замминистра предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). При этом инкриминируемая сумма растраты менялась на протяжении всего следствия: от стартовых 400 млн руб. до 700 млн руб. в разгар процесса. В итоге следователи почти вернулись к первоначальной оценке – 423 млн руб.
Токарев был задержан в январе 2022 г. следователями управления на транспорте МВД России по ЦФО. Судебный процесс под председательством судьи Евгении Николаевой, известной по резонансным делам, длился более полутора лет.
На реконструкцию участка железной дороги на Кубани РЖД выделила 1,4 млрд руб. Часть этих денег была выведена через завышение объемов и стоимости работ, посчитало следствие. Как писал «Коммерсантъ», 723 млн руб. были переведены субподрядчику – «Главстройинвесту».
На скамье подсудимых вместе с Токаревым – второй фигурант дела: бывший руководитель и бенефициар ООО «Группа компаний «Главстройинвест» Александр Иванов. Ему государственный обвинитель запросил аналогичный срок в колонии, но с кратно меньшим штрафом – 3 млн руб.
Как менялся ущерб и состав
Изначально дело было возбуждено по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) с ущербом в 400 млн руб. Позднее материалы были переданы в следственный департамент МВД, который переквалифицировал обвинение на статью о присвоении (ч. 4 ст. 160 УК), а сумма похищенных средств возросла до 723 млн руб.
Как рассказал «Ведомостям» адвокат Токарева Александр Борзов, после экспертиз следствие вновь скорректировало ущерб – теперь до 423 млн руб. По его словам, спорный участок дороги был построен и введен в эксплуатацию, а доказательств корыстного умысла у следствия нет. Потерпевшей стороной признан обанкротившийся «Спецтрансстрой», который подал иск о возмещении ущерба на 523 млн руб. Сторона защиты в прениях просила суд вынести оправдательный приговор. Оглашение приговора назначено на 11 июня.
Борзов также рассказал, что его доверитель до сих пор не понимает сути обвинения. Экс-замминистра, по словам адвоката, настаивает, что не имел никакого отношения к стройке, не устанавливал стоимость работ и не отвечал за их прием. Следствие заявило, что Токарев подписывал часть дополнительных соглашений к договору с РЖД. Но сам контракт писал генеральный директор ООО «Спецтрансстрой», стоимость утверждал он же, а Токарев лишь в итоге снизил стоимость, применив понижающий коэффициент к этим работам, но сделал это по указанию генерального директора и совета директоров компании, говорит Борзов.
После задержания Токарев был отправлен в отставку по собственному желанию. Его адвокаты еще в ходе избрания меры пресечения в 2022 г. настаивали, что Токарева нельзя отправлять в СИЗО, так как у него диагностировано заболевание головного мозга, входящее в утвержденный правительством список болезней, препятствующих содержанию под стражей. Но в итоге Токарев на протяжении всего процесса пробыл под стражей, тогда как Иванов – под домашним арестом. Сейчас под обеспечительном арестом находятся денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 500 млн руб. на счетах бывшего замминистра транспорта, писал «Интерфакс».
В деле Токарева фигурировал бывший глава «Спецтрансстроя», бывший заместитель главы Минстроя (2013–2016 гг.) Юрий Рейльян, писали «Ведомости». В ноябре 2022 г. его задержали в Москве, а в Иркутске, куда его затем этапировали, у него дома были проведены обыски. Он был отправлен под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве. Изначально дело Рейльяна возбуждалось по статье о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), а позднее было объединено в одно производство с делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Обвинение Рейльяну предъявлялось уже в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2023 г. судопроизводство было приостановлено в связи с болезнью подсудимого.
Владимир Токарев родился в Белгороде, ему 44 года. Он выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Свою карьеру Токарев начинал в УВД Белгородской области. В 2004−2006 гг. был замначальника дирекции по экономике и бюджетированию «Вагонреммаш» ОАО «РЖД». В 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро». В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя». Заместителем министра транспорта Токарев стал 22 ноября 2018 г. В 2020–2021 гг. на этой должности руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта.