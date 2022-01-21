Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева на два месяца
Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра транспорта России — руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «МВД медиа».
«Сегодня Хорошевским районным судом города Москвы по ходатайству следователя Следственного управления на транспорте МВД России по ЦФО избрана мера пресечения заместителю главы Минтранса России Владимиру Токареву. Он будет ожидать суда, находясь под стражей», — говорится в сообщении.
Заседание проходило в закрытом режиме. Как уточнило агентство, это сделано, чтобы предотвратить «распространение сведений о здоровье Токарева», которые намеревалась представить защита замминистра.
О предъявлении обвинения Токареву Министерство внутренних дел России сообщило вчера. Следствие полагает, что чиновник и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2016 по 2018 г. Токарев, будучи первым заместителем генерального директора «Спецтрансстроя», «вовлек» представителей руководства этой компании, а также «Главстройинвеста» и еще ряда аффилированных организаций в деятельность, направленную на хищение крупных сумм из «Спецтрансстроя».
19 января дома и на рабочем месте Токарева прошли обыски. В тот же день замминистра задержали.
Ранее профильный Telegram-канал «Коварная колея» сообщил, что задержание Токарева может быть связано с банкротством «Спецтрансстроя». Компания была одним из самых крупных подрядчиков РЖД: в 2016–2019 гг. она и ее дочернее предприятие «Трансюжстрой» получили контракты более чем на 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона.
В ноябре прошлого года РБК сообщил об обысках в структурах экс–главы «Спецтрансстроя» и бывшего заместителя главы Минстроя Юрия Рейльяна. Источник издания рассказал, что последнего задержали в конце октября и обвинили в особо крупном мошенничестве. Впоследствии экс-чиновника арестовали и отправили в Иркутск для проведения следственных действий.
Токарев родился в Белгороде, ему 44 года. Он выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Заместителем министра транспорта стал 22 ноября 2018 г. В том числе, находясь на этом посту в 2020–2021 гг., руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До этого, в 2016–2018 гг., был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя», в 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро».