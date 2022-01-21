Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева на два месяца

О предъявлении обвинения Токареву Министерство внутренних дел России сообщило вчера. Следствие полагает, что чиновник и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. По предварительным данным, с 2016 по 2018 г. Токарев, будучи первым заместителем генерального директора «Спецтрансстроя», «вовлек» представителей руководства этой компании, а также «Главстройинвеста» и еще ряда аффилированных организаций в деятельность, направленную на хищение крупных сумм из «Спецтрансстроя».