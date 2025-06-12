Наломали дров: как во время войны появился самый известный толковый словарь

В Москве работали в прифронтовом режиме: свет не всегда работал, а записки и черновики писали на старой бумаге или клочке, который нашли. Если перевернуть некоторые документы из архивов РАН, выяснится, что они написаны на географических картах. Филологи и лингвисты в эвакуации тоже страдали. В переписке с Сергеем Ожеговым «ушаковские мальчики» жаловались на голод, смерти родственников и отсутствие серьезной работы. Один из его адресатов говорил, что на его простейшие лекции ходили по 3-4 девушки – и ничего не понимали. Все надеялись вернуться и поучаствовать в работе над словарем, чтобы забыться. Вместо этого они получили дурные вести. В апреле 1942 г. в Ташкенте во время эвакуации скончался Дмитрий Ушаков. После этого Сергей Ожегов сам возглавил работы над однотомным словарем и руководил ими в течение войны и после ее завершения.