Медленный и убыточный: как создавался и почему не оправдался монорельс Москвы

Однако популярной у горожан Московская монорельсовая транспортная система (ММТС) так и не стала. Содержание линии обходилось в несколько раз дороже метро, а пассажиропоток оставался крайне низким. На пике спроса в 2012 г. ММТС перевозила не более 11 000 человек в день, что уступало загрузке даже близлежащего трамвайного маршрута № 17 (около 50 000 человек ежедневно). После 2012 г. пассажиропоток неуклонно падал. К 2024 г. он сократился до менее чем 2000 человек в день.