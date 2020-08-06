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Мэрия Москвы закроет единственный в России монорельс из-за неэффективности

У ветки 39 постоянных пассажиров при ежегодных затратах на содержание в 800 млн руб.
Анастасия Львова Александр Воробьев
Монорельс перевозит в год всего 1,5 млн пассажиров /Максим Стулов / Ведомости

Правительство Москвы в ближайшее время закроет монорельсовую дорогу, которая входит в систему метрополитена и обозначается на схеме метро как ветка № 13. Об этом «Ведомостям» рассказали три чиновника мэрии. Точная дата закрытия еще не определена, произойдет это скорее всего в августе, уточняют два собеседника. Весьма вероятно, что мэрия официально объявит о закрытии всего лишь на длительный ремонт, но перезапущен монорельс уже не будет, уверяет один из собеседников. Монорельс работает с 2004 г.

«Обсуждаются разные варианты судьбы монорельса, но пока решений не принято», – говорится в ответе на запрос «Ведомостей», подготовленном пресс-службами ГУП «Московский метрополитен» и департамента транспорта Москвы. «Постоянные популистские заявления на эту тему уже надоели», – сказано в ответе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных