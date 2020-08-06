Мэрия Москвы закроет единственный в России монорельс из-за неэффективности

Правительство Москвы в ближайшее время закроет монорельсовую дорогу, которая входит в систему метрополитена и обозначается на схеме метро как ветка № 13. Об этом «Ведомостям» рассказали три чиновника мэрии. Точная дата закрытия еще не определена, произойдет это скорее всего в августе, уточняют два собеседника. Весьма вероятно, что мэрия официально объявит о закрытии всего лишь на длительный ремонт, но перезапущен монорельс уже не будет, уверяет один из собеседников. Монорельс работает с 2004 г.