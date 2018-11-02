Власти Москвы оценили расходы на реконструкцию монорельса

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Разговоры о том, чтобы избавиться от монорельса, московские власти ведут не один год Максим Стулов / Ведомости

Москва заложила 3,75 млрд руб. в Адресную инвестиционную программу (АИП) на реконструкцию Московской монорельсовой транспортной системы в трамвайную линию – с соединением с другими сетями трамвая. Это указанно в опубликованном городом документе АИП на 2018–2021 гг. Проектно-изыскательские работы обойдутся городу в 300 млн руб., остальное – строительство. Завершится реконструкция в 2021 г.

Монорельс был построен в 2004 г., он обошелся городу в 6,3 млрд руб. Трасса Московской монорельсовой транспортной системы проходит по эстакаде на высоте около 6 м в северной части города – от северного входа ВВЦ до станции метро «Тимирязевская». На линии шесть станций. Расстояние между ними – 700–800 м. Для линии был разработан специальный подвижной состав: в поезде шесть вагонов, 44 посадочных места.

Разговоры о том, чтобы избавиться от монорельса, московские власти ведут не один год. Основная претензия – малый пассажиропоток при больших затратах на содержание. Московскому бюджету монорельс обходится примерно в 1 млрд руб. в год. Им пользуются всего 10 000 пассажиров, спроектирован он был неудачно и дохода не приносит, рассказывал еще в 2012 г. первый замглавы департамента транспорта Евгений Михайлов.