Союз пациентов раскритиковал работу Минздрава с жизненно важными лекарствами

Союз пациентов раскритиковал работу Минздрава с жизненно важными лекарствамиИз-за этого федеральный и региональные бюджеты не смогли сэкономить около 3 млрд рублей
Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором подверг критике работу комиссии Минздрава по формированию перечней лекарств и минимального ассортимента препаратов, которые нужны для оказания медпомощи (есть в распоряжении «Ведомостей»). В организации считают, что комиссия блокирует доступ к инновационным лекарствам и препятствует сохранению бюджетных средств.
В 2024 г. федеральный и региональные бюджеты не смогли сэкономить около 3 млрд руб. на закупках лекарств, утверждается в письме. Помимо этого во время обсуждения о принятии препаратов в госпрограммы члены комиссии высказываются против включения инновационной терапии, «вольно трактуя законодательство». Например, весной комиссия заявляла, что решения о включении препаратов нужно принимать с учетом их наличия в клинических рекомендациях. На это, как утверждается в документе, возразила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), поскольку клинические рекомендации «лежат в медицинской плоскости и не должны влиять на решения».
Кроме того, комиссия указала, что для включения терапии в список закупок по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) сначала необходимо внести ее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), говорится в письме. В два списка одновременно податься нельзя, указали эксперты ВСП. Они посчитали такую трактовку «юридически несостоятельной», поскольку под ней подразумевается последовательное рассмотрение, а не запрет на одновременную подачу. Согласно позиции организации, этот подход защищает существующий рынок поставщиков, ограничивая конкуренцию как минимум на шесть месяцев, а как максимум – на два года.
Начиная с 2019 г. на заседаниях комиссии Минздрава неоднократно поднимается вопрос о том, что препарат, зарегистрированный для лечения только одного заболевания, должен проходить отдельное рассмотрение и оценку экономической эффективности перед использованием для других диагнозов. Из-за этого члены комиссии голосуют против включения лекарства в перечни, отмечает ВСП.
Система, как отмечается в письме к премьер-министру, несправедлива к пациентам из перечня ВЗН (с редкими заболеваниями). Для них доступ к новым и дорогостоящим жизнеспасающим препаратам закрыт. В то же время в перечень ЖНВЛП такие лекарства попадают, даже если их стоимость «многократно превышает» стоимость текущей терапии, говорится в письме.
ВСП предлагает несколько вариантов изменения работы комиссии Минздрава. Первый – члены комиссии могут голосовать только по спорным вопросам оценки препаратов, а тема цены выносится на отдельную площадку с участием производителей и специальной правкомиссии под председательством ФАС и Минпромторга. Второй вариант – единый метод оценки влияния на бюджеты регионов, а также более открытая работа комиссии (публикация видео заседаний) и др.
Что входит в ЖНВЛП и ВЗН
Обращение ВСП поступило в Минздрав и находится на рассмотрении, сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы министерства. Учитывая важность вопроса, при Минздраве функционирует рабочая группа по мониторингу правоприменительной практики правил формирования перечней, напомнил он. Ведомство готово рассмотреть предложения ВСП в рамках рабочей группы. Комиссия министерства принимает решения о включении препаратов в перечни с учетом анализа методологического качества клинико-экономических исследований, оценки фармакоэкономических эффектов включения препаратов в перечни (например, в сравнении с уже включенными аналогами), в том числе с учетом позиций региональных органов управления здравоохранением и профильных главных внештатных специалистов Минздрава России, добавил собеседник. Кроме того, во исполнение поручения президента Минздрав прорабатывает порядок работы в комиссии представителей общественных пациентских организации, что позволит «аккумулировать и консолидировать» мнения пациентов в процессе работы.
Через решения комиссии Минздрава формируется «вход» для жизненно важных лекарств в систему госгарантий, т. е. их реальная доступность для людей, заявил «Ведомостям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев. Если эти «ворота» закрыты или работают непрозрачно, пациенты не получат нужную помощь вовремя, отметил он. По словам Жулева, в центре должна быть не экономика поставок, а пациент.
Практику включения терапии в перечень закупок нужно реформировать, соглашается исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов. Он отмечает, что проблема состоит в сроках согласования изменений – включение в ЖНВЛП технически трудоемко. Что касается препаратов для ВЗН, проблема упирается в финансы. По его словам, размер бюджета программы ВЗН формируется на три года вперед, а повысить расходы на эту программу непросто.
Бюджетное правило сводится к тому, что цена инновационного препарата не может превышать установленной цены на его существующий аналог, напоминает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Эта система, по ее словам, «архаична». Финансирование закупок лекарств не должно ограничиваться только средствами федерального и региональных бюджетов. По ее мнению, необходимо объединить разные источники – от благотворительных фондов до страховых и корпоративных программ.