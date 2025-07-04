Союз пациентов раскритиковал работу Минздрава с жизненно важными лекарствами

Кроме того, комиссия указала, что для включения терапии в список закупок по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) сначала необходимо внести ее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), говорится в письме. В два списка одновременно податься нельзя, указали эксперты ВСП. Они посчитали такую трактовку «юридически несостоятельной», поскольку под ней подразумевается последовательное рассмотрение, а не запрет на одновременную подачу. Согласно позиции организации, этот подход защищает существующий рынок поставщиков, ограничивая конкуренцию как минимум на шесть месяцев, а как максимум – на два года.