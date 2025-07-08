Четверть пожилых граждан имеют право на льготные лекарства

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечает, что льготы положены только для отдельных категорий пожилых людей – тех, кто страдает определенными заболеваниями или имеет особый социальный статус. Это прописано в законе о государственной социальной помощи (ФЗ-178). По словам эксперта, если в исследовании указано, что право на льготы имеют лишь 22,6% пожилых, это значит, что остальные не относятся к соответствующим категориям – они не инвалиды, не страдают тяжелыми заболеваниями, не являются ветеранами военных действий или участниками ликвидации катастроф.