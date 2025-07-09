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Детский омбудсмен указала на формальный подход к лишению родительских прав

В некоторых случаях детей можно оставить в семье, улучшив профилактическую работу с родителями
Екатерина Дорофеева
Татьяна Князькова
Детский омбудсмен считает, что при должной работе случаев ограничения и лишения родительских прав можно избежать
Детский омбудсмен считает, что при должной работе случаев ограничения и лишения родительских прав можно избежать / Freepik

В России формально подходят к подготовке досудебных документов по лишению родительских прав и ограничению в них. Такое замечание содержится в специальном докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Органы опеки составляют заключения «шаблонно», а материалы, переданные в суд, «предопределяют» наличие оснований для лишения прав или ограничения в них, говорится в докладе.

Институт уполномоченного проанализировал 923 документа, включая иски о лишении или ограничении родительских прав, их восстановлении, а также судебные решения. Из общего количества семей, где родителей лишили прав, ограничили в них или рассматривается такая возможность, в 341 семье есть шанс вернуть детей, если провести со взрослыми индивидуальную профилактическую работу. По оценкам уполномоченного, это затрагивает 682 ребенка.

В основном восстановление или отмену ограничения в родительских правах продвигают руководители организаций для детей-сирот, которые «ориентированы на семьесбережение», говорится в докладе. Там же отмечается, что процесс возвращения ребенка в родную семью трудоемкий и требует «большего включения различных ресурсов». Но в некоторых случаях, даже если у родителей есть положительные характеристики, органы опеки все равно выносят заключения об отсутствии оснований для возвращения ребенка в семью. Одна из причин – задолженность по алиментам, хотя в Семейном кодексе нет запрета на восстановление прав из-за долга, отмечается в материале.

Если ребенка устраивают в замещающую семью, он может потерять контакт с родными отцом и матерью. Это немаловажный фактор, если ограничения отменяются, говорится в докладе. При возвращении детей между взрослыми из разных семей может возникнуть конфликт, поскольку не всегда приемная семья и опекуны знают о том, что родные родители могут быть восстановлены в правах. Они могут рассматривать опеку как окончательный вариант «жизнеустройства ребенка», т. е. не учитывать правовой статус, который отличается от усыновления, отмечается в материале.

Алгоритмы взаимодействия ведомств по вопросу родительских прав есть только в девяти регионах страны, считает уполномоченный. Например, в Курской и Ленинградской областях ограниченные в правах родители остаются на учете органов профилактики. Работа с ними продолжается и направлена на отмену ограничений.

Как лишают родительских прав и ограничивают в них

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей, прокурора, органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, пояснила «Ведомостям» Зыкова. Список лиц, имеющих право подать иск об ограничении родительских прав, примерно схож с обозначенным выше. Обе категории дел рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. В случае удовлетворения иска о лишении родительских прав родитель утрачивает все права, но сохраняет обязанность по уплате алиментов. При ограничении родительских прав суд не усматривает оснований для лишения прав, но считает, что ребенок должен быть изъят из семьи. В таком случае родителю дается срок на исправление, по истечении которого происходит восстановление в правах или их лишение.

При лишении родительских прав родителям дается возможность вернуть ребенка в семью, отмечает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Проблема в том, что семью оценивают по критериям органов опеки, а оказывают поддержку и помощь в преодолении сложной жизненной ситуации совсем другие службы. Решение проблемы социального сиротства депутат видит в межведомственном взаимодействии. При сложных финансовых ситуациях в работу должны включаться социальные службы и, например, использовать систему социального контракта, чтобы помочь семье.

Что такое опека, попечительство и усыновление

Опека – это устройство малолетних детей, не достигших возраста 14 лет, при котором за них отвечают законные представители (опекуны). Если ребенок старше 14 лет, то его законные представители оформляют попечительство. Усыновление – это устройство в приемную семью ребенка, чьи родители были лишены своих прав.

Зачастую ребенка можно сохранить в семье, а не изымать без крайней необходимости, соглашается адвокат, эксперт «Народный фронт. Аналитики» Оксана Старожильцева. Наряду с этим она отмечает, что заключение органа опеки нередко повторяет позицию истца (им, согласно Семейному кодексу, может быть сам орган опеки, один из родителей и др.). При этом доводы другой стороны не рассматриваются вовсе, а суды часто принимают заключение опеки практически за основу, добавила эксперт. Главная проблема – сроки рассмотрения в судах дел по семейным спорам, процесс может занять больше года, добавила она.

Требования к содержанию заключений органов опеки и попечительства нужно усилить, считает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. В качестве еще одного решения она предлагает внедрить стандартизированные программы ускоренного возвращения детей с обязательным участием органов опеки и попечительства. В то же время нужно расширять практику оказания бесплатной помощи родителям по процедуре отмены ограничения или восстановления в родительских правах. Среди других актуальных проблем можно выделить отсутствие психологического сопровождения для родителей и детей после возвращения в семью, а также малое количество программ поддержки на ранних стадиях семейного кризиса, заключила она.

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