Детский омбудсмен указала на формальный подход к лишению родительских прав

Как лишают родительских прав и ограничивают в них

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей, прокурора, органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, пояснила «Ведомостям» Зыкова. Список лиц, имеющих право подать иск об ограничении родительских прав, примерно схож с обозначенным выше. Обе категории дел рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства. В случае удовлетворения иска о лишении родительских прав родитель утрачивает все права, но сохраняет обязанность по уплате алиментов. При ограничении родительских прав суд не усматривает оснований для лишения прав, но считает, что ребенок должен быть изъят из семьи. В таком случае родителю дается срок на исправление, по истечении которого происходит восстановление в правах или их лишение.