Детский омбудсмен указала на формальный подход к лишению родительских прав

Детский омбудсмен указала на формальный подход к лишению родительских правВ некоторых случаях детей можно оставить в семье, улучшив профилактическую работу с родителями
В России формально подходят к подготовке досудебных документов по лишению родительских прав и ограничению в них. Такое замечание содержится в специальном докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Органы опеки составляют заключения «шаблонно», а материалы, переданные в суд, «предопределяют» наличие оснований для лишения прав или ограничения в них, говорится в докладе.
Институт уполномоченного проанализировал 923 документа, включая иски о лишении или ограничении родительских прав, их восстановлении, а также судебные решения. Из общего количества семей, где родителей лишили прав, ограничили в них или рассматривается такая возможность, в 341 семье есть шанс вернуть детей, если провести со взрослыми индивидуальную профилактическую работу. По оценкам уполномоченного, это затрагивает 682 ребенка.
В основном восстановление или отмену ограничения в родительских правах продвигают руководители организаций для детей-сирот, которые «ориентированы на семьесбережение», говорится в докладе. Там же отмечается, что процесс возвращения ребенка в родную семью трудоемкий и требует «большего включения различных ресурсов». Но в некоторых случаях, даже если у родителей есть положительные характеристики, органы опеки все равно выносят заключения об отсутствии оснований для возвращения ребенка в семью. Одна из причин – задолженность по алиментам, хотя в Семейном кодексе нет запрета на восстановление прав из-за долга, отмечается в материале.
Если ребенка устраивают в замещающую семью, он может потерять контакт с родными отцом и матерью. Это немаловажный фактор, если ограничения отменяются, говорится в докладе. При возвращении детей между взрослыми из разных семей может возникнуть конфликт, поскольку не всегда приемная семья и опекуны знают о том, что родные родители могут быть восстановлены в правах. Они могут рассматривать опеку как окончательный вариант «жизнеустройства ребенка», т. е. не учитывать правовой статус, который отличается от усыновления, отмечается в материале.
Алгоритмы взаимодействия ведомств по вопросу родительских прав есть только в девяти регионах страны, считает уполномоченный. Например, в Курской и Ленинградской областях ограниченные в правах родители остаются на учете органов профилактики. Работа с ними продолжается и направлена на отмену ограничений.
Как лишают родительских прав и ограничивают в них
При лишении родительских прав родителям дается возможность вернуть ребенка в семью, отмечает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Проблема в том, что семью оценивают по критериям органов опеки, а оказывают поддержку и помощь в преодолении сложной жизненной ситуации совсем другие службы. Решение проблемы социального сиротства депутат видит в межведомственном взаимодействии. При сложных финансовых ситуациях в работу должны включаться социальные службы и, например, использовать систему социального контракта, чтобы помочь семье.
Что такое опека, попечительство и усыновление
Зачастую ребенка можно сохранить в семье, а не изымать без крайней необходимости, соглашается адвокат, эксперт «Народный фронт. Аналитики» Оксана Старожильцева. Наряду с этим она отмечает, что заключение органа опеки нередко повторяет позицию истца (им, согласно Семейному кодексу, может быть сам орган опеки, один из родителей и др.). При этом доводы другой стороны не рассматриваются вовсе, а суды часто принимают заключение опеки практически за основу, добавила эксперт. Главная проблема – сроки рассмотрения в судах дел по семейным спорам, процесс может занять больше года, добавила она.
Требования к содержанию заключений органов опеки и попечительства нужно усилить, считает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. В качестве еще одного решения она предлагает внедрить стандартизированные программы ускоренного возвращения детей с обязательным участием органов опеки и попечительства. В то же время нужно расширять практику оказания бесплатной помощи родителям по процедуре отмены ограничения или восстановления в родительских правах. Среди других актуальных проблем можно выделить отсутствие психологического сопровождения для родителей и детей после возвращения в семью, а также малое количество программ поддержки на ранних стадиях семейного кризиса, заключила она.