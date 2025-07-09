Суд приговорил «алюминиевого короля» к 7 годам колонии

Суд приговорил «алюминиевого короля» к 7 годам колонииБизнесмен Леонид Арапов признан виновным в хищениях более чем на 1 млрд рублей
Пресненский районный суд Москвы вынес приговор воронежскому бизнесмену Леониду Арапову и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Суд признал его виновным в незаконном присвоении активов и мошенничестве более чем на 1 млрд руб., когда он занимал пост генерального директора алюминиевого холдинга «Ал5».
На рассмотрение дела судье Ольге Кисельковой потребовался год. Бизнесмен, согласно приговору, виновен по двум статьям УК – ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере). Суд установил, что в период с 2019 по 2022 г. Арапов, будучи гендиректором и совладельцем холдинга «Ал5», при содействии соучастников вывел из компании и аффилированных структур (включая «Ава-трейд») значительные суммы по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Также он обвиняется в хищении со склада 3000 т алюминиевых слитков и чушек, принадлежащих ПАО «Русал». По версии следствия, Арапов использовал свое служебное положение для доступа к складам, а также счетам компании. Общий ущерб от преступлений следствие оценило более чем в 1 млрд руб. Среди потерпевших в деле фигурирует и «Русал», с которым структуры Арапова ранее заключали контракты. В материалах дела имеются данные о переводах средств с расчетных счетов холдинга на личные счета Арапова, оплате его частных поездок за счет компании, а также исчезновении продукции со складов на сотни миллионов рублей. Гражданские иски потерпевших, согласно решению суда, удовлетворены частично. «Русалу» присуждено 54 млн руб.
В ходе оглашения приговора конвой надел на подсудимого наручники – Арапов был взят под стражу в зале суда.
В этот же день, 9 июля, в Пресненском суде прошли прения сторон. Государственный обвинитель требовала приговорить Арапова к 10 годам колонии, а также к штрафу в размере 2,5 млн руб. Представитель потерпевшего «Ал5» в суде попросил назначить срок побольше – до 11 лет колонии с аналогичным штрафом. Он также попросил суд учесть в приговоре всю полноту ущерба, причиненного действиями подсудимого. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на завышении суммы ущерба. По словам адвокатов, альтернативная экспертиза, проведенная по их инициативе, показала расхождение с расчетами обвинения примерно на 30%. Защита утверждала, что действия Арапова не образуют состава хищения, поскольку «Ава-Трейд», откуда, по версии следствия, фигурант вывел средства, была создана при его участии, а перечисления со счетов «Ава-Трейд» якобы происходили с ведома совладельца холдинга Сергея Солодова. До начала корпоративного конфликта тот не выражал претензий к финансовым операциям, утверждали защитники.
Сам Арапов вину не признал. Он был задержан 3 июня 2023 г. и с тех пор находился под домашним арестом. В ходе судебного процесса Арапов также заявлял о намерении отправиться добровольцем на спецоперацию. Впервые – в ноябре 2024 г. Тогда суд приостановил рассмотрение дела, но спустя два дня, после отказа военного комиссариата, слушания продолжились. Второй раз Арапов попытался заявить о добровольной мобилизации накануне прений, суд ему отказал.
Адвокат Анна Сунгурова в комментарии «Ведомостям» заявила, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.
Как писали «Ведомости», это не первое уголовное дело Арапова. В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 руб.
Воронежская компания ООО «Ава-трейд» – основной актив холдинга «Ал5». На сайте промышленной группы утверждается, что «Ал5» – лидирующий производитель алюминиевого профиля в России, который занимает ведущее положение на рынке с 2002 г. По данным «Спарк-Интерфакса», в 2022 г. выручка «Ава-трейд» составила 6,5 млрд. Арапов владел 50% долей ООО «Ава-трейд» до 2017 г. и занимал в компании должность гендиректора до 2022 г. Сейчас контроль над ней через холдинг «Ал5» перешел к его бизнес-партнеру Сергею Солодову, бывшему совладельцу аптечной сети «А5».
Бизнесмен стал известен в СМИ как «алюминиевый король» после масштабного празднования 30-летия супруги Юлии Буряк.