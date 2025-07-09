Суд приговорил «алюминиевого короля» к 7 годам колонии

На рассмотрение дела судье Ольге Кисельковой потребовался год. Бизнесмен, согласно приговору, виновен по двум статьям УК – ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере). Суд установил, что в период с 2019 по 2022 г. Арапов, будучи гендиректором и совладельцем холдинга «Ал5», при содействии соучастников вывел из компании и аффилированных структур (включая «Ава-трейд») значительные суммы по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Также он обвиняется в хищении со склада 3000 т алюминиевых слитков и чушек, принадлежащих ПАО «Русал». По версии следствия, Арапов использовал свое служебное положение для доступа к складам, а также счетам компании. Общий ущерб от преступлений следствие оценило более чем в 1 млрд руб. Среди потерпевших в деле фигурирует и «Русал», с которым структуры Арапова ранее заключали контракты. В материалах дела имеются данные о переводах средств с расчетных счетов холдинга на личные счета Арапова, оплате его частных поездок за счет компании, а также исчезновении продукции со складов на сотни миллионов рублей. Гражданские иски потерпевших, согласно решению суда, удовлетворены частично. «Русалу» присуждено 54 млн руб.