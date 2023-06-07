Суд отправил под домашний арест «алюминиевого короля» Воронежа

Суд отправил под домашний арест «алюминиевого короля» ВоронежаБизнесмену Леониду Арапову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему совладельцу воронежского производителя алюминиевого профиля ООО «Ава-Трейд» Леониду Арапову. Сейчас компания принадлежит холдингу АЛ5 бывшего владельца сети аптек Сергея Солодова.
Из постановления суда следует, что мера пресечения Арапову избрана на один месяц до 3 июля 2023 г.
Источник «Ведомостей» рассказал, что следствие предъявило бизнесмену обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В случае, если вина Арапова будет доказана в суде, то ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы. По словам собеседника «Ведомостей», во время заседания по мере пресечения воронежский предприниматель вину не признал.
Это не первое уголовное дело Арапова. В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей.
Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого профиля в России, который занимает ведущее положение на рынке с 2002 г. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 г. выручка «АВА-ТРЕЙД» составила 6,5 млрд. Арапов владел 50% долей ООО «АВА-ТРЕЙД» до 2017 г. и занимал в компании должность гендиректора до 2022 г. Сейчас контроль над ней через холдинг АЛ5 перешел к его бизнес-партнеру Сергею Солодову, бывшему совладельцу аптечной сети «А5».
Бизнесмен стал известен в СМИ, как «алюминиевый король» после масштабного празднования 30-летия супруги Юлии Буряк.
15 февраля 2023 г. Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Олега Тимашова удовлетворил исковое заявление ООО «АВА-Трейд» к Арапову о взыскании убытков за его поездки на отдых за счёт компании в размере 15 797 445 руб. Как следует из материалов дела, бизнесмен в период с 25 ноября 2014 г. по 18 апреля 2022 г. являлся директором ООО «АВА-Трейд». (9 апреля 2022 г. его полномочия в качестве гендиректора были прекращены). «В период исполнения им обязанностей директора ООО «АВА-Трейд» со счета должника были профинансированы личные авиаперелеты, туристические поездки и размещение в отеле ответчика и членов его семьи на сумму 15 797 445 руб. 10 коп», – говорится в решении арбитражного суда. В суде было установлено, что компания платила за размещение Арапова в турецких отелях D Maris Bay, Fortezza Beach Resort. При этом Тимашов указал, что деятельность ООО «АВА-Трейд» осуществляется в России и не могло быть каких- либо производственных целей для поездкок в Турцию и длительного размещения в отеле. Ответчик в судебные заседания не являлся, доказательств обратного, как то: командировочных листов, отчетов о расходовании денежных средств в интересах истца, суду не представил.
В настоящий момент в Воронежском арбитраже идет процесс о признании Арапова банкротом.