Суд отправил под домашний арест «алюминиевого короля» Воронежа

15 февраля 2023 г. Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Олега Тимашова удовлетворил исковое заявление ООО «АВА-Трейд» к Арапову о взыскании убытков за его поездки на отдых за счёт компании в размере 15 797 445 руб. Как следует из материалов дела, бизнесмен в период с 25 ноября 2014 г. по 18 апреля 2022 г. являлся директором ООО «АВА-Трейд». (9 апреля 2022 г. его полномочия в качестве гендиректора были прекращены). «В период исполнения им обязанностей директора ООО «АВА-Трейд» со счета должника были профинансированы личные авиаперелеты, туристические поездки и размещение в отеле ответчика и членов его семьи на сумму 15 797 445 руб. 10 коп», – говорится в решении арбитражного суда. В суде было установлено, что компания платила за размещение Арапова в турецких отелях D Maris Bay, Fortezza Beach Resort. При этом Тимашов указал, что деятельность ООО «АВА-Трейд» осуществляется в России и не могло быть каких- либо производственных целей для поездкок в Турцию и длительного размещения в отеле. Ответчик в судебные заседания не являлся, доказательств обратного, как то: командировочных листов, отчетов о расходовании денежных средств в интересах истца, суду не представил.