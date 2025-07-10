Хорошая зарплата – главная мотивация при трудоустройстве у 40% студентов

Хорошая зарплата – главная мотивация при трудоустройстве у 40% студентовНо при этом все чаще на первое место выходит и интерес к работе
Главной причиной выхода студентов на рынок труда на протяжении восьми лет остаются деньги, но доля молодых людей с такой мотивацией уменьшается. К такому выводу пришла Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», которая провела онлайн-опрос среди ее участников (около 1200 человек). Если в 2017 г. ради денег на работу выходило 63% респондентов, то в 2025 г. – только 41%.
Вместе с этим растет доля тех, кто устраивается на работу из-за интереса. В 2017 г. об этом говорил каждый пятый (21%) респондент, а в этом году – уже 37% опрошенных. Малая часть студентов надеется, что текущее трудоустройство поможет им пойти на хорошую работу по окончании вуза (17%). Восемь лет назад об этом заявлял каждый десятый (11%).
Мнение о том, что работа должна нравиться и вызывать интерес, поддержало подавляющее большинство студентов (85%). Каждый пятый опрошенный сказал, что главное в работе – это то, сколько за нее платят (15%). Большая часть респондентов также довольна текущим местом трудоустройства: около половины (56%) «скорее удовлетворены», примерно каждый четвертый (24%) «удовлетворен полностью».
Результаты опроса показывают баланс между деньгами и интересом в мотивации при выборе работы, считает директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Валерия Касамара. По ее словам, это говорит «о новом поколении профессионалов, для которых значимы самореализация, профессиональный рост и возможность быть полезными стране». При этом многие молодые специалисты часто меняют место работы и ищут более комфортные условия (66% студентов считают, что работу иногда нужно менять). В такой ситуации работодателю пока приходится «просто наблюдать», поскольку рынок труда принадлежит соискателю, добавила она. Работодатель может проявлять некоторую гибкость: дать возможность работать по комбинированному графику, договариваться об удаленных днях работы, о времени начала и окончания рабочего дня и др., уточнила Касамара.
18%
Смена работы происходит достаточно быстро и легко, отмечает руководитель практики развития и продвижения бренда работодателя Ancor Виктория Старостина. Открытые исследования показывают, что в 2024 г. 45% сотрудников моложе 27 лет сменили работу хотя бы один раз, а каждый шестой – несколько раз, добавила она. Причем почти половина делают это примерно раз в год, а часть – даже раз в полгода или чаще.
Молодые специалисты считают, что шесть месяцев работы на одном месте – это вполне стабильный опыт и хорошая строчка в резюме, говорит генеральный директор HR-консалтинговой компании KnowNames Анастасия Стасева. Это не всегда является проявлением легкомыслия, а скорее отражением проектного мышления. С точки зрения работодателя, полгода слишком короткий срок – только инвестировали в обучение, адаптацию, ввели в процессы, а сотрудник уже уходит, продолжила Стасева. Для увеличения среднего срока работы молодых ребят компаниям рекомендуется быть более гибкими – предлагать внутреннюю ротацию, вовлекать в разные проекты внутри департаментов, создавать формат «внутреннего фриланса», рекомендует эксперт.
Среди молодежи растет группа, которая предпочитает гибкую занятость и варианты подработки, проектов, фриланса – они ядро гиг-экономики, добавляет директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.
Удовлетворенность зарплатой у студентов невысокая, говорится в результатах опроса: большая часть респондентов скорее недовольна ей (38%). Каждый пятый студент сообщил, что абсолютно не удовлетворен уровнем заработка (15%). Полностью доволен каждый десятый (11%), а скорее довольны 36% опрошенных.
Люди больше удовлетворены своим доходом, если имеют возможность влиять на него и понимают, каким образом складывается финальная сумма, говорит эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова. По ее словам, если у студентов будет не только фиксированный оклад, но и переменная часть, зависящая от личных результатов, это будет мотивировать их на дополнительные усилия и повысит удовлетворенность уровнем оплаты.
Что такое гиг-экономика
Для современного поколения молодежи важен work-life balance, т. е. гибрид между прямой материальной и нематериальной мотивацией, а также свободным временем для жизни, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-траст» Дмитрий Целищев. По его словам, студенты, мотивированные в профессиональном и карьерном развитии, идеальные кандидаты, которых нужно удерживать в компании. Это можно делать через регулярное их перемещение между проектами, командами, наделяя ответственностью и менторскими функциями. Вместе с этим Целищев отмечает, что повышение зарплаты в моменте – это «заплаточное решение», способное удержать сотрудника на срок до шести месяцев: работу прежде всего меняют из-за недостаточного профессионального развития, токсичного руководителя, отсутствия стратегии и миссии компании – и только потом из-за зарплаты.