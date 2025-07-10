Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Хорошая зарплата – главная мотивация при трудоустройстве у 40% студентов

Но при этом все чаще на первое место выходит и интерес к работе
Екатерина Дорофеева
Татьяна Князькова
Мария Подцероб
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главной причиной выхода студентов на рынок труда на протяжении восьми лет остаются деньги, но доля молодых людей с такой мотивацией уменьшается. К такому выводу пришла Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», которая провела онлайн-опрос среди ее участников (около 1200 человек). Если в 2017 г. ради денег на работу выходило 63% респондентов, то в 2025 г. – только 41%.

Вместе с этим растет доля тех, кто устраивается на работу из-за интереса. В 2017 г. об этом говорил каждый пятый (21%) респондент, а в этом году – уже 37% опрошенных. Малая часть студентов надеется, что текущее трудоустройство поможет им пойти на хорошую работу по окончании вуза (17%). Восемь лет назад об этом заявлял каждый десятый (11%).

Мнение о том, что работа должна нравиться и вызывать интерес, поддержало подавляющее большинство студентов (85%). Каждый пятый опрошенный сказал, что главное в работе – это то, сколько за нее платят (15%). Большая часть респондентов также довольна текущим местом трудоустройства: около половины (56%) «скорее удовлетворены», примерно каждый четвертый (24%) «удовлетворен полностью».

Андрей Гордеев / Ведомости

Результаты опроса показывают баланс между деньгами и интересом в мотивации при выборе работы, считает директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Валерия Касамара. По ее словам, это говорит «о новом поколении профессионалов, для которых значимы самореализация, профессиональный рост и возможность быть полезными стране». При этом многие молодые специалисты часто меняют место работы и ищут более комфортные условия (66% студентов считают, что работу иногда нужно менять). В такой ситуации работодателю пока приходится «просто наблюдать», поскольку рынок труда принадлежит соискателю, добавила она. Работодатель может проявлять некоторую гибкость: дать возможность работать по комбинированному графику, договариваться об удаленных днях работы, о времени начала и окончания рабочего дня и др., уточнила Касамара.

18%

опрошенных студентов не работают и не планируют делать это в ближайшие несколько месяцев, следует из опроса. За последние восемь лет число неработающих студентов резко сократилось – в 2017 г. их было 68%. Наряду с этим увеличилась доля молодых людей, которые работают по специальности, – с 9% в 2017 г. до 33% в 2025 г.

Смена работы происходит достаточно быстро и легко, отмечает руководитель практики развития и продвижения бренда работодателя Ancor Виктория Старостина. Открытые исследования показывают, что в 2024 г. 45% сотрудников моложе 27 лет сменили работу хотя бы один раз, а каждый шестой – несколько раз, добавила она. Причем почти половина делают это примерно раз в год, а часть – даже раз в полгода или чаще.

Молодые специалисты считают, что шесть месяцев работы на одном месте – это вполне стабильный опыт и хорошая строчка в резюме, говорит генеральный директор HR-консалтинговой компании KnowNames Анастасия Стасева. Это не всегда является проявлением легкомыслия, а скорее отражением проектного мышления. С точки зрения работодателя, полгода слишком короткий срок – только инвестировали в обучение, адаптацию, ввели в процессы, а сотрудник уже уходит, продолжила Стасева. Для увеличения среднего срока работы молодых ребят компаниям рекомендуется быть более гибкими – предлагать внутреннюю ротацию, вовлекать в разные проекты внутри департаментов, создавать формат «внутреннего фриланса», рекомендует эксперт.

Среди молодежи растет группа, которая предпочитает гибкую занятость и варианты подработки, проектов, фриланса – они ядро гиг-экономики, добавляет директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

Удовлетворенность зарплатой у студентов невысокая, говорится в результатах опроса: большая часть респондентов скорее недовольна ей (38%). Каждый пятый студент сообщил, что абсолютно не удовлетворен уровнем заработка (15%). Полностью доволен каждый десятый (11%), а скорее довольны 36% опрошенных.

Люди больше удовлетворены своим доходом, если имеют возможность влиять на него и понимают, каким образом складывается финальная сумма, говорит эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова. По ее словам, если у студентов будет не только фиксированный оклад, но и переменная часть, зависящая от личных результатов, это будет мотивировать их на дополнительные усилия и повысит удовлетворенность уровнем оплаты.

Что такое гиг-экономика

Это модель, при которой бизнес не нанимает сотрудников в штат, а привлекает сторонних специалистов для выполнения задач. Такая разновидность экономики зачастую называется экономикой свободного заработка.

Для современного поколения молодежи важен work-life balance, т. е. гибрид между прямой материальной и нематериальной мотивацией, а также свободным временем для жизни, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-траст» Дмитрий Целищев. По его словам, студенты, мотивированные в профессиональном и карьерном развитии, идеальные кандидаты, которых нужно удерживать в компании. Это можно делать через регулярное их перемещение между проектами, командами, наделяя ответственностью и менторскими функциями. Вместе с этим Целищев отмечает, что повышение зарплаты в моменте – это «заплаточное решение», способное удержать сотрудника на срок до шести месяцев: работу прежде всего меняют из-за недостаточного профессионального развития, токсичного руководителя, отсутствия стратегии и миссии компании – и только потом из-за зарплаты.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных