Хорошая зарплата – главная мотивация при трудоустройстве у 40% студентов

Для современного поколения молодежи важен work-life balance, т. е. гибрид между прямой материальной и нематериальной мотивацией, а также свободным временем для жизни, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-траст» Дмитрий Целищев. По его словам, студенты, мотивированные в профессиональном и карьерном развитии, идеальные кандидаты, которых нужно удерживать в компании. Это можно делать через регулярное их перемещение между проектами, командами, наделяя ответственностью и менторскими функциями. Вместе с этим Целищев отмечает, что повышение зарплаты в моменте – это «заплаточное решение», способное удержать сотрудника на срок до шести месяцев: работу прежде всего меняют из-за недостаточного профессионального развития, токсичного руководителя, отсутствия стратегии и миссии компании – и только потом из-за зарплаты.