В Госдуме обсудили регулирование стоимости образовательных программ

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин не считает, что верхняя планка стоимости образовательных программ – это государственный вопрос. «Нижняя планка – да, государство определило, что стоимость платного обучения не может быть меньше стоимости бюджетного на соответствующем направлении», – указал он. По словам Илюхина, в России не так много государственных вузов с очень высокой стоимостью обучения, а остальные «живут как могут». «Коммерческие же вузы зачастую как выставляют очень высокие цены, так и, наоборот, по отдельным направлениям устраивают «демпинг». Они в недостаточной мере подчиняются министерству, и здесь регулирования, на мой взгляд, недостаточно», – заключил он.