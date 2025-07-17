В Госдуме обсудили регулирование стоимости образовательных программ

В Госдуме обсудили регулирование стоимости образовательных программМинобрнауки выступило за «единый порядок», РАО – за госрегулирование
Случаи, когда после поступления студента университет пытается увеличить стоимость обучения сверх установленного законом уровня инфляции, крайне редки. Об этом заявил замминистра Минобрнауки Андрей Омельчук на расширенном заседании думского комитета по науке и высшему образованию. Поскольку это законодательная норма, Рособрнадзор и все контролирующие органы четко отслеживают соблюдение интересов студентов, добавил он.
«Общее увеличение цен в вузах, которое мы фиксируем по результатам мониторинга, порядка 11% в среднем по стране. То, что касается некоторых резонансных повышений, в основном относится к ведущим университетам. Когда мы говорим о региональных университетах, то здесь у нас, например, в Псковской области среднее повышение составило чуть больше, чем установлено законом о уровне инфляции, – 4,6%», – заявил Омельчук. По его словам, в 2025 г. также сохраняется «беспрецедентная доступность» бесплатного высшего образования: 60% выпускников 11-х классов имеют возможность поступить на очное бюджетное обучение в российские вузы.
Сейчас во всех вузах, по словам замминистра, порядок оплаты устанавливает их учредитель: для сельскохозяйственных вузов – это Минсельхоз, для медицинских университетов – Минздрав. «С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным», – отметил он.
Однако после этого представитель пресс-службы Минобрнауки уточнил слова Омельчука: министерство считает, что должен быть единый порядок для всей страны. «Нового госрегулирования не предполагается», – добавил он. Замминистра также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что платное образование не должно быть дешевле, чем фактические затраты на подготовку специалиста. Однако в период пандемии многие вузы заморозили цены и в результате стоимость обучения по договорам оказалась ниже этих нормативов, заключил он.
Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева отметила, что у вузов были объективные предпосылки повысить цены на обучение. Университетам нужно модернизировать учебную техническую базу, выполнять поручения президента о повышении заработной платы профессиональному составу и социальных обязанностях – помощи семейным студентам, участникам спецоперации, сиротам. В системе ценообразования в вузах также есть несколько вызовов, продолжила Васильева. Во-первых, поиск баланса между доступностью и финансовой устойчивостью: как установить цену, которая позволит вузу развиваться, но при этом не сделает его недоступным для большей части населения. Во-вторых, прозрачность ценообразования. На практике, как пояснила глава РАО, родители абитуриентов не всегда понимают, из чего складывается стоимость обучения.
«В условиях, когда технологии быстро меняются, а конкуренты могут предложить подобные цифровые решения, вузу становится сложнее убедить и донести до абитуриента и его семьи уникальность той или иной программы. И вот здесь нужно бороться с чем? Необоснованным завышением стоимости платных программ. Я приведу пример московских вузов, когда цены на год превышают миллион и выше», – пояснила Васильева, добавив, что такое могут позволит себе только абитуриенты из очень обеспеченных семей. РАО предлагает ввести государственное регулирование стоимости программ обучения: установление максимальных коэффициентов повышения и утверждение единой методики расчета с учетом реальных затрат вузов. Помимо этого необходим гражданский контроль в сфере мониторинга цен, например через создание общественного совета, заключила Васильева.
Первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), в свою очередь, указал на уровень неравенства образовательных возможностей. Более высокие баллы ЕГЭ, по его словам, получают те, кто готовился с репетиторами или в престижных платных школах. «Когда мы увеличиваем цену платного образования, мы дополнительно ограничиваем доступ для семей даже не с низкими, а со средними доходами», – подчеркнул он. Смолин предложил рассмотреть возможности регулирования стоимости платного обучения. Рост на 10–11% – «не проблема», 17–20% – «уже много», а 50–60% – это «запредельное ограничение» права на образование, заявил он.
В июне «Ведомости» писали, что в семи из десяти ведущих вузов России, по версии рейтингового агентства RAEX за 2025 г., цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 25% в сравнении с 2024 г. Самый серьезный подъем цен – примерно на 50–60% – в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех).
Регулирование платных мест в вузах
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин не считает, что верхняя планка стоимости образовательных программ – это государственный вопрос. «Нижняя планка – да, государство определило, что стоимость платного обучения не может быть меньше стоимости бюджетного на соответствующем направлении», – указал он. По словам Илюхина, в России не так много государственных вузов с очень высокой стоимостью обучения, а остальные «живут как могут». «Коммерческие же вузы зачастую как выставляют очень высокие цены, так и, наоборот, по отдельным направлениям устраивают «демпинг». Они в недостаточной мере подчиняются министерству, и здесь регулирования, на мой взгляд, недостаточно», – заключил он.
Вузы в отношении платного образования делятся на две крупные группы, отмечала главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Первая группа – это лидеры образования с качественными и дорогими программами. Вторая группа вузов, продолжила эксперт, использует затратный подход к ценообразованию: стоимость программ здесь определяется расчетом издержек, а не инвестиционной привлекательностью.