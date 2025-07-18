«Москва вздохнула свободно»: как СССР готовился к Играм-80

Для Советского Союза это имело огромное идеологическое значение, ведь Игры впервые должны были пройти в социалистическом государстве – там, где «олимпийские идеи не только провозглашены, но и воплощены в жизнь», гласил материал для лекторов и пропагандистов. Впрочем, вскоре триумф омрачила международная конфронтация: в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан 65 стран во главе с США объявили бойкот Играм в Москве.