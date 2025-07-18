«Москва вздохнула свободно»: как СССР готовился к Играм-80

«Москва вздохнула свободно»: как СССР готовился к Играм-8045 лет назад в столицу прибыл олимпийский огонь
18 июля 1980 г. в Москву прибыл олимпийский огонь, который проделал путь от Можайского шоссе сквозь Триумфальную арку на площадь 50-летия Октября (ныне – Манежная). На этом завершилась подготовка к первым в истории СССР Олимпийским играм, церемония открытия которых состоялась уже на следующий день. «Ведомости» рассказывают, как Советский Союз готовился принимать главное спортивное событие планеты.
От отрицания до бойкота
До Великой Отечественной войны СССР не участвовал в Олимпийских играх, рассматривая их как «буржуазное мероприятие». Акцент делался на внутренних соревнованиях – Спартакиадах. Однако после войны позиция изменилась: в 1951 г. был создан Олимпийский комитет СССР, а уже в 1952 г. советская команда дебютировала на Играх в Хельсинки, включившись в борьбу за медали и политический престиж.
В 1956 г. Москва впервые заявила о намерении провести Олимпиаду, подав заявку на Игры-64. Правда, предварительные расчеты показали, что проведение столь масштабного мероприятия принесет убытки. Кроме того, столица не располагала необходимой инфраструктурой. Ситуацию осложняли внешнеполитические проблемы, включая ухудшение отношений с Западом. В результате от заявки отказались, а Олимпиада прошла в Токио.
В начале 1970-х Москва вновь подала заявку, на этот раз на Игры-76. Несмотря на лидерство в первом туре голосования, во втором советская столица уступила Монреалю. Решение в пользу СССР Международный олимпийский комитет (МОК) наконец принял 23 октября 1974 г.: Москва получила 39 голосов против 20 у Лос-Анджелеса.
Для Советского Союза это имело огромное идеологическое значение, ведь Игры впервые должны были пройти в социалистическом государстве – там, где «олимпийские идеи не только провозглашены, но и воплощены в жизнь», гласил материал для лекторов и пропагандистов. Впрочем, вскоре триумф омрачила международная конфронтация: в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан 65 стран во главе с США объявили бойкот Играм в Москве.
Организационные вопросы
Оргкомитет Игр-80, созданный в 1975 г., представлял собой уникальное явление в советской административной системе. Согласно олимпийским правилам, он обладал полномочиями по организации мероприятия и формально был независим от государства, однако на практике поддерживал с ним тесные связи: большинство сотрудников являлись представителями органов власти.
Возглавил оргкомитет заместитель председателя Совета министров СССР, а затем председатель Госстроя Игнатий Новиков. Назначение его на этот пост вызвало удивление, поскольку, по воспоминаниям коллег, Новиков особого интереса к спорту не проявлял. Тем не менее он искренне поддерживал идею проведения Игр в Советском Союзе.
Комитет координировал работу министерств, контролировал строительство и вел переговоры с иностранными партнерами. Финансовые ожидания были сдержанными: Олимпиады редко приносили доход. Для покрытия расходов реализовали несколько проектов, включая лотереи, выпуск монет и почтовых марок, продажу прав на символику и трансляции.
Объем стоявших перед организаторами задач впечатлял: нужно было организовать прием и размещение спортсменов, проведение соревнований и тренировок. Особое внимание уделялось взаимодействию с представителями СМИ. Рядом с Останкинским телецентром построили новый комплекс, способный транслировать Игры одновременно по 18 международным каналам в цветном изображении.
После трагедии на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 г., когда палестинские радикалы убили 11 членов израильской делегации, меры безопасности были многократно усилены. Специально к Играм в КГБ СССР было создано подразделение «Альфа», отвечавшее за борьбу с терроризмом, а во внутренних войсках МВД сформирована учебная спецрота.
Культурная программа включала фестиваль искусств на ведущих площадках страны. Большой театр представлял оперу и балет, а Концертный зал им. Чайковского – песенные и танцевальные выступления.
Москва сразу построилась
Олимпиада-80 значительно изменила облик Москвы. В столице было построено 78 новых объектов – гостиницы, пресс-центр, терминал аэропорта «Шереметьево-2» и обновленные транспортные магистрали. Генеральный план развития Москвы включал создание восьми общественно-культурных центров, появление которых Игры ускорили.
Одним из ключевых объектов стал крытый стадион «Олимпийский», спроектированный архитекторами Михаилом Посохиным и Борисом Тхором. Крупнейшее сооружение такого типа вмещало 45 000 зрителей и могло трансформироваться для проведения различных соревнований. Универсальность стадиона позволяла использовать его не только для спортивных мероприятий, но и для концертов и фестивалей.
Спортивный комплекс «Лужники» подвергся масштабной реконструкции. Архитекторы обновили Большую спортивную арену, установили новые сиденья и модернизировали подтрибунные помещения. Была построена Малая спортивная арена с крышей, а плавательный бассейн адаптировали для водного поло. Крытый велотрек в Крылатском благодаря особой геометрии и покрытии из сибирской лиственницы позволял развивать скорость до 90 км/ч. В северо-западной зоне Москвы модернизировали существующие спортивные объекты, а также построили крытый манеж на 5 000 зрителей.
Для размещения гостей возвели гостиницу «Космос», где впервые в СССР применили современные технологии – тройные стеклопакеты, автоматическую регулировку температуры и электронные карты-ключи. Другим важным объектом стала Олимпийская деревня. Для ее строительства снесли три села, а на их месте появились жилые дома и объекты инфраструктуры.
Олимпийский режим
В 1979 г. был разработан документ, вводивший временные ограничения на въезд в Москву в период Олимпиады-80. Жителей столицы и области предлагалось направлять в строительные отряды, пионерские лагеря и другие места отдыха. Целью было удаление из города так называемых «нежелательных элементов», включая алкоголиков, бездомных и уголовников.
Весной 1980 г. прошла операция «Арсенал» по изъятию незаконного оружия. Было конфисковано 25 пулеметов, 146 автоматов, 1676 винтовок и карабинов, а также тысячи единиц иного оружия. Жителям Москвы рекомендовали отправить детей в лагеря или на дачи, а иногородних временно выселяли в соседние области. Для предотвращения пробок автомобилистам советовали избегать центра города.
Въезд в Москву осуществлялся только по специальным пропускам, которые выдавали членам оргкомитета, представителям МОК, СМИ и правительства. Спецслужбы также инструктировали граждан, рекомендуя минимизировать контакты с иностранцами. Детям советовали не принимать подарков от приезжих.
Людмила Павлова-Марински, сотрудница редакции журнала «Олимпиада-80», вспоминала о Москве перед Играми: «Город внезапно опустел, но это было прекрасное чувство. Москва будто вздохнула свободно: людей стало меньше, они казались счастливыми и раскрепощенными, а сам город – чистым и красивым. Это создавало праздничное настроение».
А в финальном выпуске журнала «Олимпийская панорама» содержится яркое описание Олимпийской деревни в Москве: «Сорок три дня она была миниатюрной планетой Земля, где пять континентов объединились в единый материк спорта, дружбы и молодости. Ничто не могло омрачить радостной атмосферы, царившей на этой маленькой планете площадью 107 га под названием Олимпийская деревня».