Как в Москве простились со вторым председателем Верховного суда

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 г. в Пскове. В 1970 г. поступила на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ЛГУ; сейчас – СПбГУ). В том же году на юрфак ЛГУ был зачислен и будущий президент России Владимир Путин. После окончания вуза в 1975 г. Подносова стала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда.В 1978 г. Подносова переехала в Саратовскую область, где работала юристом.

В 1990 г. вернулась в Ленинградскую область, стала судьей Лужского городского суда, а с 2003 г. – председателем этого суда. С 2002 г. – член областного Совета судей, дважды избиралась его председателем (в 2006–2008 и 2010–2012 гг.).

В 2013 г. Подносова стала заместителем председателя Ленинградского областного суда. В ведении Подносовой были дела, отнесенные к категории особо тяжких, а также гражданские дела и дела об административных правонарушениях. С 2016 г. входила в Совет судей РФ. В 2017 г. возглавила Ленинградский облсуд, а спустя 11 месяцев назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который предстояло тогда создать в Санкт-Петербурге (заработал с 2019 г.).

В июле 2020 г. постановлением Совета Федерации назначена зампредседателя Верховного суда и по совместительству – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. 23 февраля 2024 г. умер Вячеслав Лебедев. 17 апреля 2024 г. Совет Федерации единогласно назначил Подносову председателем ВС РФ сроком на шесть лет.

Подносова также была председателем Научно-консультативного совета при ВС и обладала высшим квалификационным классом судьи.

Награждена орденом Почета, Почетной грамотой президента.

У Подносовой есть сын, он работал адвокатом, но прекратил эту деятельность после того, как она стала кандидатом на пост главы ВС, чтобы избежать конфликта интересов.