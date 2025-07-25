Как в Москве простились со вторым председателем Верховного суда

Как в Москве простились со вторым председателем Верховного судаНемногословную траурную церемонию памяти Ирины Подносовой посетил президент России
Днем 24 июля в московском районе Кунцево можно было встретить колонну из министров, судей и высших руководителей государственных структур в черных костюмах. Все – с большими букетами красных роз. Около полудня они выстроились в очередь перед траурным залом Центральной клинической больницы, где проходила церемония прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой, которая умерла 22 июля. Судья с 35-летним стажем возглавила ВС в апреле 2024 г. после смерти Вячеслава Лебедева.
Церемония началась с задержкой – все ждали, пока первым выразит соболезнования глава государства Владимир Путин. Президент подошел к открытому гробу и в знак скорби склонил голову, и поцеловал саван. Затем глава государства лично подошел к родственникам Подносовой и долго с ними разговаривал. Он вспоминал, каким добрым и честным человеком была судья.
Вход на гражданскую панихиду был свободным, но все пришедшие проститься с Подносовой предпочли стоять в очереди через рамку металлоискателей. Поток людей в очереди, как посчитал корреспондент «Ведомостей», не заканчивался в течение почти трех часов. В небольшой зал ЦКБ не поместились все венки, которые прислали на церемонию прощания. Они были направлены не только руководителями федеральных органов власти, как полагается по протоколу, но и от имени судебных инстанций, юридических вузов и СМИ, специализирующихся на правовой информации.
Вслед за президентом соболезнования родным судьи выразил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Собеседник «Ведомостей» из судейского сообщества рассказал, что сама Подносова не хотела бы «громких» и «торжественных» похорон, поэтому церемония существенно отличалась от прощания с Лебедевым, который умер в феврале прошлого года. Его гражданская панихида проходила в Колонном зале Дома Союзов, где многие подходили к микрофону с воспоминаниями.
Чем запомнилась Подносова
В 1978 г. Подносова переехала в Саратовскую область, где работала юристом.
В 1990 г. вернулась в Ленинградскую область, стала судьей Лужского городского суда, а с 2003 г. – председателем этого суда. С 2002 г. – член областного Совета судей, дважды избиралась его председателем (в 2006–2008 и 2010–2012 гг.).
В 2013 г. Подносова стала заместителем председателя Ленинградского областного суда. В ведении Подносовой были дела, отнесенные к категории особо тяжких, а также гражданские дела и дела об административных правонарушениях. С 2016 г. входила в Совет судей РФ. В 2017 г. возглавила Ленинградский облсуд, а спустя 11 месяцев назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который предстояло тогда создать в Санкт-Петербурге (заработал с 2019 г.).
В июле 2020 г. постановлением Совета Федерации назначена зампредседателя Верховного суда и по совместительству – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. 23 февраля 2024 г. умер Вячеслав Лебедев. 17 апреля 2024 г. Совет Федерации единогласно назначил Подносову председателем ВС РФ сроком на шесть лет.
Подносова также была председателем Научно-консультативного совета при ВС и обладала высшим квалификационным классом судьи.
Награждена орденом Почета, Почетной грамотой президента.
У Подносовой есть сын, он работал адвокатом, но прекратил эту деятельность после того, как она стала кандидатом на пост главы ВС, чтобы избежать конфликта интересов.
По словам собеседника, Подносова никогда не была публичной, но на посту председателя за короткий срок успела сделать многое. Подносова как человек была очень спокойной, выступала только в рамках мероприятий. «И при этом была очень дипломатичной и не конфликтной», – говорила «Ведомостям» член президентского совета по правам человека Ева Меркачева. На фоне всех ужесточений в законодательстве она занималась гуманизацией на практике, отмечала правозащитник.
Со вторым ушедшим за последние два года председателем высшей судебной инстанции приехали проститься председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с сенатором Андреем Клишасом, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, генеральный прокурор Игорь Краснов, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, заслуженный юрист Владимир Плигин и председатель Совета судей России Виктор Момотов.
После смерти Подносовой исполнять обязанности председателя суда поручили судье Юрию Иваненко. Всю церемонию он находился в траурном зале. По словам одного из источников в юридическом сообществе, Подносова якобы рассматривала именно его как преемника. Последним из первых лиц прибыл спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вместе с раскатами грома наступил момент выносить гроб. Все сочувствующие утрате успели попрощаться до начала дождя – гроб вынесли под похоронную музыку оркестра. Информация о том, где будет похоронена второй председатель ВС в истории современной России и первая среди двух – женщина, не разглашалась.