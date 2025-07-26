МАК: часть данных с самописцев разбившегося Ан-24 утрачена из-за пожара

МАК: часть данных с самописцев разбившегося Ан-24 утрачена из-за пожараРечевую информацию удалось сохранить
Расследование крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области осложнилось частичной утратой данных. Как сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), параметрическая информация с магнитной ленты бортового самописца оказалась уничтоженной пожаром. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель МАК.
Глава МАК Олег Сторчевой провел экстренное совещание в Тынде, на котором обсуждались предварительные результаты расследования авиапроисшествия, произошедшего 24 июля. Бортовые самописцы с Ан-24 RA-47315 были доставлены в Москву для детального изучения.
Несмотря на утрату части данных, специалистам удалось сохранить информацию с речевого самописца, которая сейчас анализируется. Предварительно установлено, что до момента падения воздушного судна не было зафиксировано отказов авиационных систем.
Комиссия продолжает работу по установлению причин катастрофы, опираясь на сохранившиеся данные и другие материалы расследования.
24 июля самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Лайнер следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту самолета находились 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматривается две основные версии трагедии: техническая неисправность или человеческий фактор.