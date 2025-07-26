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Главная / Общество /

МАК: часть данных с самописцев разбившегося Ан-24 утрачена из-за пожара

Речевую информацию удалось сохранить
София Векслер
МАК
МАК

Расследование крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области осложнилось частичной утратой данных. Как сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), параметрическая информация с магнитной ленты бортового самописца оказалась уничтоженной пожаром. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель МАК.

Глава МАК Олег Сторчевой провел экстренное совещание в Тынде, на котором обсуждались предварительные результаты расследования авиапроисшествия, произошедшего 24 июля. Бортовые самописцы с Ан-24 RA-47315 были доставлены в Москву для детального изучения.

Несмотря на утрату части данных, специалистам удалось сохранить информацию с речевого самописца, которая сейчас анализируется. Предварительно установлено, что до момента падения воздушного судна не было зафиксировано отказов авиационных систем.

МАК
МАК

Комиссия продолжает работу по установлению причин катастрофы, опираясь на сохранившиеся данные и другие материалы расследования.

24 июля самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Лайнер следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту самолета находились 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили в 15 км от Тынды

Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматривается две основные версии трагедии: техническая неисправность или человеческий фактор.

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