МАК: часть данных с самописцев разбившегося Ан-24 утрачена из-за пожара

24 июля самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. Лайнер следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту самолета находились 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.