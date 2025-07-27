Видеотараканы бундесвера и боевые пчелы: новости, которые вы могли пропустить

Видеотараканы бундесвера и боевые пчелы: новости, которые вы могли пропуститьКомпьютеры научат работать от мысли, а электростанции – вырабатывать золото
На минувшей неделе стало известно, что немецкая армия планирует призвать на службу прусаков. Индийская полиция открыла для себя три новых государства на планете. Ученые решили тысячелетнюю задачу алхимиков. Компьютерные мыши и клавиатуры уходят в прошлое. Таксисты выбирают пассажиров при помощи высоких технологий. Аккумуляторы электромобилей стали двигателями китайской экономики (правда, ненадолго), а в Великобритании полиция спасла от бандитов очередного мнимого криптоинвестора.
Я бы с ним в разведку не пополз
Не исключено, что вооруженные силы Германии призовут на службу тараканов с рюкзачками. Стартап Swarm Biotactics, специализирующийся на создании биороботов, предложил для немецкой армии новых шпионов. Это обыкновенные тараканы (судя по всему, прусаки), но с вживленным дистанционным управлением. Насекомые понесут на себе мини-рюкзачки с батарейками и видеокамеру. Дистанционно управлять можно будет как одним тараканом, так и одновременно целой стаей при помощи искусственного интеллекта. По замыслу авторов разработки и германского командования, тараканов отправят в разведку. Swarm Biotactics уже привлек $13 млн от инвесторов, а про тараканов на полном серьезе рассказал на этой неделе Reuters глава центра киберинноваций бундесвера Свен Вайценеггер.
Тем временем в Китае занимаются примерно тем же, только с пчелами. В насекомых вживляют микроконтроллер, посылающий сигналы в нервную систему пчелы, чтобы заставить ее лететь в стратегически нужном направлении. Вес всего устройства 74 мг, что меньше, чем количество собираемого пчелой нектара, отмечает South China Morning Post. Крепится девайс на спину, и пока что технология требует доработки – в результате летных испытаний пчела летит куда надо лишь в девяти случаях из 10. Но самое главное – не решен вопрос с электропитанием пчелы. Сейчас к насекомому прикрепляют мини-электропровод и подают по нему ток. Автономная батарея весит 600 мг и слишком тяжела. С ней рожденная летать пчела способна только ползать. А таким способом шустрого немецкого таракана-разведчика не победить. Разумеется, в теории.
Нейтроны гибнут за металл
Специалисты стартапа Marathon Fusion из Сан-Франциско решили тысячелетнюю проблему алхимиков, сообщает Financial Times. Они утверждают, что нейтроны, высвобождающиеся в результате термоядерных реакций, можно использовать для получения золота благодаря процессу, известному как ядерная трансмутация. Теоретическую базу, описывающую данную технологию, стартаперы на этой неделе опубликовали в научной статье. Несмотря на то что работе еще только предстоит пройти экспертную оценку, на бумаге все выглядит отлично, говорят опрошенные газетой эксперты.
Marathon Fusion был основан в 2023 г. и поначалу работал над менее амбициозными задачами – например, как повысить эффективность сжигания топлива в термоядерных электростанциях. И лишь в ходе исследований ученые Marathon Fusion обнаружили, что побочным продуктом их разработок может стать получение золота.
Ученые и до этого пытались синтезировать желтый металл из других веществ, но стоимость таких экспериментов была запредельной, а объемы буквально микроскопическими. Например, в большом адронным коллайдере Европейского центра ядерных исследований сумели добиться превращения атомов свинца в золото.
Специалисты из Marathon Fusion – сейчас в проекте трудятся 12 сотрудников – утверждают, что термоядерные электростанции смогут производить в виде побочного продукта 5000 кг золота в год на каждый гигаватт вырабатываемой электроэнергии без ущерба для мощности электростанции. Впрочем, для такого производства потребуется изотоп ртуть-198. В чистом виде его получить трудно, а из-за примеси других изотопов ртути получаемое золото окажется радиоактивным. К счастью, период полураспада не так долог – всего лет 18 в специальном экранированном хранилище, и излучение пропадет. В конце концов, что такое какие-то 18 лет на фоне возможного наступления эпохи золотого побочного продукта?
Я мыслю, следовательно, я кликаю мышью
Компания Meta
Легкий поворот запястья перемещает курсор по экрану ноутбука. Прикосновение большого пальца к указательному заменяет щелчок мышью, например, так можно открыть приложение. А если начать чертить буквы в воздухе – они появятся на экране в виде текста.
Но самое интересное в другом. Браслет считывает электрические импульсы, проходящие через тело человека. Так он способен улавливать сигналы мозга еще до того, как тот даст команду соответствующей мышце активизироваться. Как это устроено, исследователи Meta объясняют научным языком в статье в журнале Nature, вышедшей на этой неделе. А вот как это выглядит с точки зрения пользователя. Сначала вы управляете компьютером с помощью жестов: со стороны это чем-то напоминает джедая за работой. Когда же вы наловчитесь совершать необходимые пассы руками, сможете управлять курсором, не двигая рукой, а только подумав о нужном движении – браслет уловит команду мозга. Плюс технологии Meta в сравнении с конкурентами в том, что браслет не требуется никуда вживлять. К тому же он куда более компактный и изящный аксессуар, чем шлем, считывающий сигналы мозга. Останется разве что мыслить без ошибок, но это мало кому удается в принципе.
Сервис заказа пассажиров
Из-за появления агрегаторов таксисты стали работать больше, а зарабатывать меньше, пишет Business Insider. Но на одни высокие технологии нашлись другие, не менее хитрые. Приложения вроде GigU, Mystro, Maxymo мгновенно анализируют входящие заказы и рекомендуют, какие из них таксистам выгоднее брать. Например, GigU рассчитывает стоимость километра пути с учетом пробок, оценивает, сколько будет стоить час работы таксиста, отдает предпочтение пассажирам с высоким рейтингом, которые могут оставить чаевые, и использует ряд других показателей. Приложение сразу отмечает заказ одним из трех цветов: зеленый – для самых прибыльных клиентов, желтый – для попадающих в заданные таксистом критерии и красный – для тех, кто заплатит мало, а ехать придется долго. Подписка на такие приложения стоит от $5 до $19 в месяц, но таксисты охотно раскошеливаются, поскольку траты окупаются с лихвой.
Стартапы в помощь таксисту получают миллионы долларов венчурного финансирования. Так, GigU удалось собрать $5 млн. Разработчики приложения уверяют, что используется только та информация, которую предоставляет сам агрегатор таксисту. Просто программа анализируют ее быстрее и качественнее, чем человек. Впрочем, есть приложения, которые умеют взламывать систему лучше других. Они подделывают GPS-координаты автомобилей, чтобы такси на карте было поближе к клиенту, и автоматически соглашаются на самые выгодные заказы. Таким образом, пока обычные таксисты размышляют, стоит ли брать заказ, обладатели приложений уводят пассажиров у них из-под носа.
Арегаторы такси не в восторге ни от тех, ни от других приложений. Так, в компании-агрегаторе Lyft уверяют, что нововведения вредят пользовательскому опыту (не уточняя, как именно) и создают несправедливую ситуацию для водителей. А Uber в Бразилии даже судился с GigU, уверяя, что приложение нарушает законы об авторских правах и конкуренции, а также незаконно получает и хранит конфиденциальные данные из Uber. Впрочем, суд не внял этим доводам и принял сторону GigU.
До недавнего времени агрегаторы могли отслеживать приложения-помощники при помощи программного интерфейса API и блокировать использующих их таксистов. Но технологии не стоят на месте. Нынешние приложения считывают информацию благодаря функциям смартфонов, предназначенных для плохо видящих и людей с другими физическими ограничениями. И агрегаторы пока что не в силах этому помешать – им остается либо судиться, либо как-то договориваться со стартапами, выпускающими приложения-помощники. Так что, когда в следующий раз поедете на такси, присмотритесь к водителю – не исключено, что его приложение знает о вас все. И подумывает: а не пометить ли вас красным?
Автомобиль – не роскошь, а средство подзарядки
В Китае некоторое время назад наловчились использовать электромобили как электростанции для магазинов и офисов. В частности, у одного из ведущих производителей электромобилей NIO приобрела популярность услуга Battery-as-a-Service (BaaS). Вместо того, чтобы заряжать аккумулятор, можно было купить автомобиль без аккумулятора – что значительно дешевле. После этого на аккумулятор предлагалось оформить ежемесячную подписку, которая позволяет заезжать на специальную станцию, где робот заменит использованную батарею на полностью заряженную меньше чем за три минуты. То есть времени на всю процедуру уходит примерно столько же, сколько на заправку полного бака машины бензином. Такая подписка стоимостью до нескольких сот долларов дает право на четыре замены аккумулятора в месяц, после каждой можно проехать до 480 км.
Нюанс состоял в том, что покупателям первых машин NIO в Китае подписка доставалась бесплатно. В рекламных целях им была дана пожизненная гарантия замены аккумуляторов. Получив огромный бесплатный пауэр-банк, некоторые решили схитрить. Как обнаружила NIO, один из владельцев подписки начал питать свой магазин от электромобиля, экономя около $280 в месяц на электричестве. Другой пользователь подключил к автомобилю систему освещения на своем заводе, третий – временный офис на стройплощадке. К этим фактам добавилось множество случаев использования электромобилей NIO как VIP-такси, экономя при этом на зарядке.
Теперь компания рассылает недобросовестным клиентам сообщение о том, что их пожизненная подписка аннулируется. Как подозревает сайт CarNewsChina, чтобы выявить подобные случаи, NIO при помощи ИИ анализирует, в каком режиме разряжается каждая их батарея. Так в течение некоторого времени аккумуляторы электромобилей послужили двигателями китайской экономики в прямом смысле слова.
Охота за криптохвастунами
Инвестиции в крипту становятся все опаснее, особенно если ими хвастаться. В этом году прокатилась волна похищений криптоинвесторов ради выкупа. Очередной жертвой стал 21-летний бельгийский барбер Квентин Сепельяк. Он занимался стрижкой-бритьем известных бельгийских футболистов, и, видимо, такая работа казалась ему недостаточно привлекательной, чтобы произвести впечатление на девушек. Познакомившись с красавицей из Лондона в соцсети, барбер представился успешным криптоинвестором. Девушка, недолго думая, пригласила его к себе домой на выходные. Когда воодушевленный Сепельяк примчался к ней в Британию, в квартире его уже поджидали суровые ребята.
Девять часов парню угрожали, избивали и требовали выкуп в 500 000 фунтов стерлингов. Тот каялся, что наврал про свои доходы. В конце концов барберу поверили: в криптокошельке Сепельяка лежало всего 9 usdt и отсутствовали какие-либо следы успешных инвестиций. Не так давно такой же хвастун, как Сепельяк, попался бандитам во Франции. После разоблачения его выкинули посреди города из машины. Но британские гангстеры оказались не так добры. Подумав, они потребовали с мнимого криптоинвестора 50 000 фунтов обычными деньгами. Такой суммы у Сепельяка тоже не оказалось. В конце концов сторговались на 2000 фунтах.
Подвела бандитов жадность. Они потребовали от жертвы позвонить другу в Бельгию и занять у того еще денег. Сепельяк в разговоре дал понять, что его похитили. Друг, едва повесив трубку, связался с бельгийской полицией, та оперативно подняла на ноги британских коллег. В итоге банда была поймана, а барбер, судя по всему, завязал с романтичными знакомствами и вернулся к своим футболистам.
И в ваших жилах тоже есть огонь...
В эту среду полиция Индии арестовала посла сразу трех стран. Правда, страны эти были выдуманными, а посольство, на территорию которого вторглись полицейские, – фиктивным. 47-летний Харшвардхан Джайн открыл «дипломатическое представительство» стран Вестарктика, Ладония и Себорга в жилом доме в окрестностях Дели. Зарабатывал он, оформляя всем желающим визы и разрешения на работу в этих странах.
Доверчивых земляков сбивало с толку то, что поиск по интернету выдавал ссылки на сайты всех этих государств. Сообщалось, в частности, что Великое герцогство Вестарктика основано в 2014 г., что его возглавляет Дюк Трэвис, что проживает в нем более 2500 граждан и занимает герцогство участок в Антарктиде площадью 1,6 млн кв. км. Ладония же объявила о независимости еще в 1996 г., государство расположено на территории природного заповедника Куллаберг в Швеции, и его гражданством обладают почти 30 000 человек – при этом, чтобы стать гражданином Ладонии, достаточно бесплатно зарегистрироваться на сайте государства. Самое старое – княжество Себорга – было основано в 1963 г. жителями одноименной деревни в Италии. С 1994 г. Себорга чеканит собственную монету – луиджино.
Дело в том, что все эти государства, если и существуют в реальности, то никем не признаны, это так называемые микронации. Так, Вестарктика – проект НКО из США, цель которого – привлечь внимание к проблеме изменения климата. Ладония – шутка шведского карикатуриста Ларса Вилкса. А Себорга – самопровозглашенное сообщество вроде Фритаун-Христании в Копенгагене.
Все эти факты не помешали находчивому индийцу целых девять лет успешно работать «послом». Полиция конфисковала у него четыре автомобиля с дипломатическими номерами (поддельными), фальшивые печати МИД Индии и почти 30 других стран, наличных рупий на сумму около $50 000, а также множество поддельных фотографий, где Харшвардхан Джайн позирует рядом с главами государств, включая премьер-министра Нарендру Моди. Видимо, остальное «посол» успел спрятать на территориях Себоргии, Ладонии или Вестарктики.