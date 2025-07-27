Видеотараканы бундесвера и боевые пчелы: новости, которые вы могли пропустить

Но самое интересное в другом. Браслет считывает электрические импульсы, проходящие через тело человека. Так он способен улавливать сигналы мозга еще до того, как тот даст команду соответствующей мышце активизироваться. Как это устроено, исследователи Meta объясняют научным языком в статье в журнале Nature, вышедшей на этой неделе. А вот как это выглядит с точки зрения пользователя. Сначала вы управляете компьютером с помощью жестов: со стороны это чем-то напоминает джедая за работой. Когда же вы наловчитесь совершать необходимые пассы руками, сможете управлять курсором, не двигая рукой, а только подумав о нужном движении – браслет уловит команду мозга. Плюс технологии Meta в сравнении с конкурентами в том, что браслет не требуется никуда вживлять. К тому же он куда более компактный и изящный аксессуар, чем шлем, считывающий сигналы мозга. Останется разве что мыслить без ошибок, но это мало кому удается в принципе.