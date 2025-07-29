Люди в официальном браке оказались на 9 п. п. счастливее сожителей

Люди в официальном браке оказались на 9 п. п. счастливее сожителейСразу на 14 п. п. растет уровень счастья у женщин после рождения первенца
Наиболее значимый источник счастья для 70% россиян – это семья и отношения с близкими. На втором и третьем месте – здоровье (53%) и финансовое положение (42%). Об этом говорится в результатах исследования «Новое российское общество: из чего сложено счастье» компаний «Яков и партнеры» и «Ромир». Онлайн-опрос проводился среди 2600 совершеннолетних респондентов по всей России в мае 2025 г.
Как показывает исследование, самые счастливые респонденты состоят в официальном браке: более 68% граждан с таким статусом высоко оценивают уровень счастья в своей жизни. Среди тех, кто живет в гражданском браке, таких оказалось меньше – около 59%, а среди никогда не состоявших в браке – 56%. Наименьшую удовлетворенность жизнью показали разведенные: только 53% из них заявили, что счастливы.
Доля полностью и частично счастливых людей растет с увеличением числа детей: среди бездетных таких 58%, с одним ребенком – 69%, с двумя – 71%, а с тремя – уже 80%. «Особенно выраженное повышение уровня счастья отмечается у женщин после рождения первенца – в этом случае прирост составляет сразу 14 п. п. [процентных пункта], – отметила директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова. Женщины и мужчины с тремя детьми одинаково часто называют себя счастливыми (по 80%). Наименьшая доля счастья – среди женщин без детей (56%).
Россияне предпочитают брак сожительству
Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров с представленными результатами опроса не согласен. По данным ВЦИОМа, счастье россиян связано не с брачным статусом, а с достаточностью доходов, физическим и ментальным здоровьем, любовью и семейными отношениями – «не обязательно браком и не обязательно официальным». Более того, за последнее десятилетие выросла толерантность к гражданскому браку, в то время как официальный брак, по его мнению, «окончательно десакрализовался». «Связь брака со счастьем стала пренебрежимо слабой. Главное для людей теперь не запись в паспорте, а полноценные отношения, любовные и семейные. Оформлены они в загсе или нет – людям в большинстве своем уже не важно», – заключил он.
Создание семьи и рождение детей – это устойчивый и весомый критерий благополучия, который предъявляется к человеку в обществе, считает клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. Даже те люди, которым легче жить вне брака, со временем становятся чувствительны к внешней оценке их несостоятельности с точки зрения семьи. По словам Толстухиной, больше других вступить в брак обычно хотят молодые люди до 25 лет, а также взрослые люди около 40 лет после реализации других желаний и потребностей. До начала 2000-х гг. семья воспринималась как обязанность, даже если она не делала человека счастливым. Сегодня же, как отмечает эксперт, брак и работа должны приносить удовольствие и самореализацию. Если этого нет, люди ищут новые варианты и не воспринимают отношения как долг, считает она.
65%
В российской культуре родительство тесно связано с ощущением реализованности и ценности жизни, отмечает клинический психолог, клинический директор сервиса психотерапии Alter Анастасия Черткова. Но при этом есть и «психологический момент»: когда человек вложил много ресурсов – времени, сил, денег – в какое-то дело, ему хочется верить, что всё это было не зря. «Так работает психика человека: если ты выбрал многодетную семью, ты, скорее всего, будешь видеть в этом источник радости – потому что иначе пришлось бы признать, что это слишком трудно», – указала Черткова. Это называется «эффект оправданных усилий» и он действительно влияет на ощущение счастья, заключила она.