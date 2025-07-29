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Люди в официальном браке оказались на 9 п. п. счастливее сожителей

Сразу на 14 п. п. растет уровень счастья у женщин после рождения первенца
Анастасия Майер
Татьяна Князькова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Наиболее значимый источник счастья для 70% россиян – это семья и отношения с близкими. На втором и третьем месте – здоровье (53%) и финансовое положение (42%). Об этом говорится в результатах исследования «Новое российское общество: из чего сложено счастье» компаний «Яков и партнеры» и «Ромир». Онлайн-опрос проводился среди 2600 совершеннолетних респондентов по всей России в мае 2025 г.

Как показывает исследование, самые счастливые респонденты состоят в официальном браке: более 68% граждан с таким статусом высоко оценивают уровень счастья в своей жизни. Среди тех, кто живет в гражданском браке, таких оказалось меньше – около 59%, а среди никогда не состоявших в браке – 56%. Наименьшую удовлетворенность жизнью показали разведенные: только 53% из них заявили, что счастливы.

Доля полностью и частично счастливых людей растет с увеличением числа детей: среди бездетных таких 58%, с одним ребенком – 69%, с двумя – 71%, а с тремя – уже 80%. «Особенно выраженное повышение уровня счастья отмечается у женщин после рождения первенца – в этом случае прирост составляет сразу 14 п. п. [процентных пункта], – отметила директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова. Женщины и мужчины с тремя детьми одинаково часто называют себя счастливыми (по 80%). Наименьшая доля счастья – среди женщин без детей (56%).

Россияне предпочитают брак сожительству

Большинство россиян (73%) предпочитают регистрировать брак, а не находиться в статусе сожителей (11%). Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМа от октября 2024 г. При этом доля сторонников официального брака в последние годы менялась от года к году: если в 2017 г. она составляла 78%, затем в 2019 г. немного снизилась до 77%, а в 2021 г. – упала до 71%, то в 2024 г. вновь наблюдается рост до 73%. В то же время отношение к сожительству остается стабильным – такую форму отношений выбирают около 10–12% россиян на протяжении последних семи лет (2017 г. – 12%, 2019 г. – 11%, 2021 г. – 10%).

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров с представленными результатами опроса не согласен. По данным ВЦИОМа, счастье россиян связано не с брачным статусом, а с достаточностью доходов, физическим и ментальным здоровьем, любовью и семейными отношениями – «не обязательно браком и не обязательно официальным». Более того, за последнее десятилетие выросла толерантность к гражданскому браку, в то время как официальный брак, по его мнению, «окончательно десакрализовался». «Связь брака со счастьем стала пренебрежимо слабой. Главное для людей теперь не запись в паспорте, а полноценные отношения, любовные и семейные. Оформлены они в загсе или нет – людям в большинстве своем уже не важно», – заключил он.

Создание семьи и рождение детей – это устойчивый и весомый критерий благополучия, который предъявляется к человеку в обществе, считает клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. Даже те люди, которым легче жить вне брака, со временем становятся чувствительны к внешней оценке их несостоятельности с точки зрения семьи. По словам Толстухиной, больше других вступить в брак обычно хотят молодые люди до 25 лет, а также взрослые люди около 40 лет после реализации других желаний и потребностей. До начала 2000-х гг. семья воспринималась как обязанность, даже если она не делала человека счастливым. Сегодня же, как отмечает эксперт, брак и работа должны приносить удовольствие и самореализацию. Если этого нет, люди ищут новые варианты и не воспринимают отношения как долг, считает она.

65%

россиян полностью или в основном удовлетворены своей жизнью и 63% совершенно или частично счастливы, следует из исследования компаний «Яков и партнеры» и «Ромир». Среди источников счастья 19% респондентов также выделили уверенность в будущем и собственное отношение к жизни, работу и профессиональную реализацию (18%), друзей и социальные связи (14%), а также хобби и увлечения (6%). Наименьшее значение опрошенные придали населенному пункту, в котором живут, и новостному фону (по 6% и 2% соответственно)

В российской культуре родительство тесно связано с ощущением реализованности и ценности жизни, отмечает клинический психолог, клинический директор сервиса психотерапии Alter Анастасия Черткова. Но при этом есть и «психологический момент»: когда человек вложил много ресурсов – времени, сил, денег – в какое-то дело, ему хочется верить, что всё это было не зря. «Так работает психика человека: если ты выбрал многодетную семью, ты, скорее всего, будешь видеть в этом источник радости – потому что иначе пришлось бы признать, что это слишком трудно», – указала Черткова. Это называется «эффект оправданных усилий» и он действительно влияет на ощущение счастья, заключила она.

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