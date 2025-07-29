Люди в официальном браке оказались на 9 п. п. счастливее сожителей

Создание семьи и рождение детей – это устойчивый и весомый критерий благополучия, который предъявляется к человеку в обществе, считает клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. Даже те люди, которым легче жить вне брака, со временем становятся чувствительны к внешней оценке их несостоятельности с точки зрения семьи. По словам Толстухиной, больше других вступить в брак обычно хотят молодые люди до 25 лет, а также взрослые люди около 40 лет после реализации других желаний и потребностей. До начала 2000-х гг. семья воспринималась как обязанность, даже если она не делала человека счастливым. Сегодня же, как отмечает эксперт, брак и работа должны приносить удовольствие и самореализацию. Если этого нет, люди ищут новые варианты и не воспринимают отношения как долг, считает она.