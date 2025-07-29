Клинические рекомендации не станут предметом госконтроля за меддеятельностью

Клинические рекомендации не станут предметом госконтроля за меддеятельностьюНо на них будут опираться при экспертизе качества оказанной помощи
Федеральный госконтроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности не будет осуществляться по клиническим рекомендациям (КР), следует из сообщения пресс-службы Минздрава. Но, как отмечается в нем же, на основе КР будут сформированы критерии оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний. Такие критерии будут применяться страховыми медицинскими организациями при экспертизе качества оказанной медпомощи.
Минздрав разработал проект приказа «Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций», который закрепляет единые подходы к их использованию в практике, сказано в сообщении. В его создании принимали участие представители профессионального медицинского сообщества. Сам проект пока не опубликован ни на сайте ведомства, ни на портале проектов нормативных правовых актов.
КР – это научно обоснованные протоколы для практикующих врачей. В них установлены алгоритмы диагностики и лечения пациента в конкретной клинической ситуации. Помимо них в КР представлены краткая информация о болезни, клиническая картина, критерии диагноза, прогнозы осложнений и риска, меры профилактики, наименования используемых для лечения препаратов, а также методы реабилитации и показания к диспансерному наблюдению. КР должны пересматриваться не реже одного раза в три года. Их разрабатывают профессиональные медицинские некоммерческие организации, утверждает Минздрав.
В рубрикаторе клинических рекомендаций на сайте министерства опубликованы 589 таких документов.
Врачи, согласно проекту приказа, ориентируясь на КР, принимают обоснованные решения на основе принципов доказательной медицины, говорится в сообщении Минздрава. «Применение клинических рекомендаций позволяет каждому пациенту независимо от места проживания или выбора медицинской организации, рассчитывать на соблюдение единых подходов к оказанию медицинской помощи», – сказано там же.