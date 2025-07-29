Клинические рекомендации не станут предметом госконтроля за меддеятельностью

КР – это научно обоснованные протоколы для практикующих врачей. В них установлены алгоритмы диагностики и лечения пациента в конкретной клинической ситуации. Помимо них в КР представлены краткая информация о болезни, клиническая картина, критерии диагноза, прогнозы осложнений и риска, меры профилактики, наименования используемых для лечения препаратов, а также методы реабилитации и показания к диспансерному наблюдению. КР должны пересматриваться не реже одного раза в три года. Их разрабатывают профессиональные медицинские некоммерческие организации, утверждает Минздрав.