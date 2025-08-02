Итоги Олимпиады-80 для советской сборной в цифрах и графиках

Итоги Олимпиады-80 для советской сборной в цифрах и графикахЕй удалось завоевать почти треть всех медалей
Игры-1980 стали триумфом для сборной СССР, завоевавшей рекордные в истории страны 195 медалей. В рамках цикла, посвященного первой и последней советской Олимпиаде, «Ведомости» подсчитали, сколько наград и в каких видах спорта получили наши атлеты.
Всего на московской Олимпиаде, по данным МОК, выступили 5179 спортсменов из 80 стран (4064 мужчины и 1115 женщин). Советская сборная, в которую вошли 490 атлетов, почти на 70% состояла из мужчин и на 30% – из женщин.
В Москве разыграли 203 комплекта наград в 23 видах спорта. При этом почти половина советских атлетов-мужчин соревновалась всего в пяти из них: легкой атлетике (всего по ней было разыграно 38 комплектов медалей), академической гребле (14), плавании (26), а также командных футболе (1) и хоккее на траве (2).
Составив почти 10% всех участников на Олимпиаде, атлетам советской сборной удалось при этом выиграть свыше 30% всех наград. В общей сложности на фоне бойкота страны социалистического лагеря завоевали тогда около 80% всех медалей.
Олимпийскими чемпионами на Играх в Москве стали 168 советских спортсменов – почти каждый третий член сборной страны. Золото завоевали 32% участвовавших советских мужчин и 38% женщин.
В топ-3 главных видов спорта, принесших СССР наибольшее число медалей, вместе с легкой атлетикой и плаванием вошла спортивная гимнастика, в которой боролись всего по шесть мужчин и женщин. Мужчины в итоге завоевали пять золотых медалей, семь серебряных и две бронзовые, а женщины – четыре золота, одно серебро и три бронзы.
Советская сборная смогла завоевать медали во всех 23 представленных на Играх видах спорта, причем завоевать золото (и одновременно серебро) не удалось только в соревнованиях по футболу и хоккею на траве.
Результат советской сборной стал лучшим за все время ее участия в Играх. В Монреале в 1976 г. спортсмены СССР завоевали 125 медалей, на играх в Сеуле в 1988 г. – 132. Всего на Олимпиаде-80 советская сборная в шестой раз победила в общем медальном зачете, и в пятый – по числу золотых наград.
Главными героями соревнований стали гимнасты Александр Дитятин (восемь медалей), Николай Андрианов (пять) и гимнастка Наталья Шапошникова (четыре), еще восемь атлетов завоевали по три медали.
Наибольшее число медалей как в личном, так и в командном первенстве были завоеваны атлетами из РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. Эти же три республики были и наиболее представлены в сборной страны.