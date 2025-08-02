Итоги Олимпиады-80 для советской сборной в цифрах и графиках

Результат советской сборной стал лучшим за все время ее участия в Играх. В Монреале в 1976 г. спортсмены СССР завоевали 125 медалей, на играх в Сеуле в 1988 г. – 132. Всего на Олимпиаде-80 советская сборная в шестой раз победила в общем медальном зачете, и в пятый – по числу золотых наград.