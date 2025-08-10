Премьер Швеции советуется с ИИ по политике: новости, которые вы могли пропустить

Себестоимость прошлогоднего фестиваля составила $59 млн. Аренда техники, оборудования и зарплаты растут год от года, а аудитория – нет: в 2019 г. чиновники по экологическим соображениям ограничили аудиторию фестиваля 80 000 человек. Так что снизить цену на билеты, но продать их больше организаторы не могут. Цены в прошлом году начинались от $550. При этом есть около сотни альтернативных фестивалей под брендом Burning Man с билетами от $65, которые проводят похожие мероприятия в разных штатах Америки и других странах, переманивая аудиторию. Burning Man Project дала им право использовать бренд бесплатно при условии, что выдержан дух оригинального мероприятия. Также на оригинальном Burning Man в принципе не транслируют рекламу, не упоминают корпоративных спонсоров и не продают мерч.