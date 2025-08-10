Премьер Швеции советуется с ИИ по политике: новости, которые вы могли пропустить

Премьер Швеции советуется с ИИ по политике: новости, которые вы могли пропуститьКультовый фестиваль Burning Man на грани закрытия, а тинейджеры ждут альтернативной карьеры
На минувшей неделе стало известно, что Хельсинки похвастались рекордом: ни одной смерти в ДТП за 12 месяцев. И тут же сглазили. Все работы хороши, но тинейджеры предпочитают карьеру в OnlyFans. Культовый фестиваль Burning Man балансирует на грани закрытия. Шведский премьер Ульф Кристерссон управляется ИИ. Британец, выкинувший почти $1 млрд на свалку, прекращает поиски.
Год без аварий в Хельсинки: похвалили и сглазили
В Хельсинки за 12 месяцев не произошло ни одной смерти на дорогах. Как только финны похвастались этим, тут же сглазили: два пенсионера устроили ДТП со смертельным исходом.
Хельсинки уже один раз удалось прожить целый год без смертей: в 2019 г. ни один автомобилист, велосипедист или пешеход не погиб в ДТП. Вдохновленные этим, власти решили повторить рекорд и прибегли к весьма жестким средствам. Конечно, они улучшили инфраструктуру, проложили новые пешеходные и велосипедные дорожки, пересмотрели дизайн улиц, чтобы уменьшить риск столкновений, ввели новые маршруты общественного транспорта, чтобы сократить использование автомобилей. Но главным рецептом успеха стало ограничение скорости.
Статистика показывает, что если машина сталкивается с пешеходом со скоростью не 40 км/ч, а 30 км/ч, то риск гибели человека снижается вдвое. В итоге в центре и на половине улиц города скорость ограничили 30 км/ч вместо традиционных для Европы 50 км/ч. А с сентября такое же ограничение введут рядом со всеми школами. В городе поставили 70 новых камер, полиция регулярно стала проводить рейды – и вот в начале августа власти с гордостью отчитались, что последнее смертельное ДТП случилось в городе 12 месяцев назад, в июле 2024 г.
Рекорд быстро обнулился. Всего через несколько дней после того, как истекли 12 месяцев без смертей, два пожилых велосипедиста столкнулись на крутом повороте лесной велодорожки. 80-летний пенсионер на электровелосипеде въехал в 70-летнего мужчину на обычном велосипеде. Хотя оба носили шлемы, пенсионер на электротяге получил тяжелые травмы, а второй участник ДТП скончался в больнице. И кстати, неизвестно, сколько автомобилистов получили сердечный приступ, опаздывая и не имея возможности разогнаться более 30 км/ч.
Подростки стремятся в видео
Журнал Sexuality & Culture опубликовал результаты глубинного интервью со 164 подростками в Гвадалахаре (Испания). Они оказались на удивление хорошо осведомлены о бизнес-модели блогеров OnlyFans, зарабатывающих своей внешностью. Подростки видели рекламу платформы в соцсетях, читали посты о ней, знакомы с историями людей, зарабатывающих миллионы своим блогом.
Испанских исследователей беспокоит, что молодые люди разглядели плюсы, но не видят минусов. Например, в глубинных интервью они ярко показали, что не способны оценить долгосрочные последствия подобной карьеры. Исследование, проведенное платформой OnlyGuider, выяснило: только 5% блогеров зарабатывают больше $8208 в месяц. А подавляющее большинство довольствуется считанными десятками долларов за целый месяц. Но молодежь, похоже, исследования не читает.
Burning Man теряет аудиторию
Культовый фестиваль Burning Man балансирует на грани закрытия. Виной финансовые проблемы. В прошлом году некоммерческая организация Burning Man Project получила убыток в $20 млн, не сумев распродать все билеты. До этого многие годы на фестивале был аншлаг, в последний раз лишние билеты остались в 2011 г.
Себестоимость прошлогоднего фестиваля составила $59 млн. Аренда техники, оборудования и зарплаты растут год от года, а аудитория – нет: в 2019 г. чиновники по экологическим соображениям ограничили аудиторию фестиваля 80 000 человек. Так что снизить цену на билеты, но продать их больше организаторы не могут. Цены в прошлом году начинались от $550. При этом есть около сотни альтернативных фестивалей под брендом Burning Man с билетами от $65, которые проводят похожие мероприятия в разных штатах Америки и других странах, переманивая аудиторию. Burning Man Project дала им право использовать бренд бесплатно при условии, что выдержан дух оригинального мероприятия. Также на оригинальном Burning Man в принципе не транслируют рекламу, не упоминают корпоративных спонсоров и не продают мерч.
Чтобы выжить, организаторы уже запустили среди фанатов ежемесячную подписку на $20 и ищут богатых спонсоров, готовых жертвовать миллионы долларов безвозмездно. Но этот год может стать критическим для фестиваля. Если мероприятие, намеченное на конец августа, снова принесет убытки, «горящий человек» рискует не восстать из пепла через год.
Шведского премьера раскритиковали за советы от ИИ
Премьер Швеции Ульф Кристерссон признался газете Dagens industri, что регулярно советуется с ИИ, включая ChatGPT и французский сервис LeChat, чтобы получить «второе мнение». И не он один: коллеги занимаются тем же самым, уверяет Кристерссон. Теперь местные СМИ публикуют возмущенные комментарии вроде «мы не голосовали за ChatGPT». Эксперты со страниц газет бьют тревогу, не делился ли Кристерссон и его коллеги с ИИ конфиденциальными данными. Вдобавок они уверяют, что политические воззрения ИИ отражают взгляды тех, кто их создавал. А газета Aftonbladet и вовсе пишет, что политик пал жертвой всеобщего психоза.
Вообще-то в Швеции симбиоз политиков и ИИ уже не новость. В прошлом году парламентарий Олле Торелл использовал ChatGPT, чтобы составить письма со 180 запросами в разные министерства. Его тут же раскритиковали за то, что себе он работу облегчил, а вот сотрудников министерств, наоборот, перегрузил. Ведь по закону они должны дать развернутый ответ в сжатые сроки.
Между тем OpenAI объявила на минувшей неделе о партнерстве с правительством США. Всем федеральным служащим будет открыт доступ к ее чат-боту по символической стоимости $1 в год. Это делается по инициативе президента США Дональда Трампа: ИИ должен повысить эффективность чиновников и ускорить оформление документов. В Пенсильвании недавно окончилась пилотная программа и выяснилось, что госслужащие экономили в среднем около 95 минут в день на рутинных задачах, используя ChatGPT.
Про выкинувшего на свалку биткойны британца снимут сериал
Британец, выкинувший почти $1 млрд на свалку, прекращает их поиски. Но по-прежнему пытается разбогатеть. В 2009 г. британец Джеймс Хауэллс намайнил около 8000 биткойнов. Потом забыл о них, и то ли он сам, то ли его девушка выкинули жесткий диск, где хранились ключи доступа. В 2013 г. биткойн подорожал до $1000, и британец попытался отыскать диск на свалке города Ньюпорт. Но власти запретили вести раскопки и долгие годы успешно отбивались от Хауэллса в судах, а от «черных старателей» – по периметру свалки. Продать мусорный полигон за $40 млн они тоже отказались. Хауэллс махнул рукой на поиски. Но не на деньги.
Теперь он намерен выпустить токены, обеспеченные этими биткойнами. Хотя доступа к криптовалюте у него нет, но она по-прежнему принадлежит ему, что подтвердил Высокий суд Великобритании. Даже если эта идея провалится, внакладе он не останется. В апреле медиакомпания Lebul купила права на экранизацию его злоключений в сериале с рабочим названием «Погребенный биткойн».