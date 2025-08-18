С погибшими участниками спецоперации жили или имели ребенка вне брака 92 россиянки

Подсчеты были составлены для законопроекта, внесенного в Думу в начале 2024 г., но снятого с повестки одного из последних пленарных заседаний нижней палаты парламента 2025 г. Его авторами были глава комитета по законодательству и госстроительству Госдумы Павел Крашенинников, комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, а также на тот момент первый вице-спикер верхней палаты Андрей Турчак. Суть проекта сводилась к тому, что женщины через суд в особом порядке могли признать браком отношения с ныне погибшим или пропавшим без вести участником спецоперации и получить право на льготы и на наследство умершего. Для этого женщины должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок (тогда в гражданском браке можно было состоять год).