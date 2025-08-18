Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

С погибшими участниками спецоперации жили или имели ребенка вне брака 92 россиянки

Такие данные предоставило депутатам Госдумы Минобороны
Анна Киселева
Женщинам будут предоставляться льготы, если суд установит факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта или призыва на военную службу
Женщинам будут предоставляться льготы, если суд установит факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта или призыва на военную службу / Алексей Орлов / Ведомости

По данным Минобороны, 92 россиянки совместно проживали с ныне погибшим или пропавшим без вести участником спецоперации на Украине или имеют с таким бойцом общего ребенка моложе 18 лет. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). По ее словам, эта цифра от Министерства обороны была в распоряжении депутатов Госдумы при подготовке законопроекта о материальном обеспечении женщин, проживавших вместе с участниками спецоперации, которые погибли. Президент РФ поручил правительству представить предложения о таких мерах поддержки еще в январе 2024 г.

«Сколько у нас есть женщин, которые претендуют на то, чтобы получить это наследство (погибших участников спецоперации. – «Ведомости»)? Вот [вице-спикер Госдумы от «Единой России»] Анна Юрьевна Кузнецова сделала запрос в Верховный суд. Ей сказали: «Единицы». Единицы. Хорошо, далеко не все дошли до Верховного суда – это сложная процедура. В Министерстве обороны назвали цифру – 92 женщины. Других цифр ни в комитете по обороне, ни у нас нет. Статистики никакой нет», – сказала Останина.

Подсчеты были составлены для законопроекта, внесенного в Думу в начале 2024 г., но снятого с повестки одного из последних пленарных заседаний нижней палаты парламента 2025 г. Его авторами были глава комитета по законодательству и госстроительству Госдумы Павел Крашенинников, комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, а также на тот момент первый вице-спикер верхней палаты Андрей Турчак. Суть проекта сводилась к тому, что женщины через суд в особом порядке могли признать браком отношения с ныне погибшим или пропавшим без вести участником спецоперации и получить право на льготы и на наследство умершего. Для этого женщины должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок (тогда в гражданском браке можно было состоять год).

Новый законопроект о гражданских женах участников СВО уже готов

Политика / Власть

В итоге же был принят другой закон о поддержке «гражданских вдов» погибших участников спецоперации, который существенно сокращает число получательниц льгот и не предполагает право на наследство.

Проект Клишаса, Крашенинникова, Турчака завис в Думе на полтора года из-за позиций спикера Госдумы Вячеслава Володина и его замов, в частности Ирины Яровой и Анны Кузнецовой, писали «Ведомости» 6 мая со ссылкой на источники. По словам Останиной, поручение президента не обязывало придавать «юридический статус женщинам, которые вели совместное хозяйство и по какой-то причине не заключили брак с участником спецоперации, который впоследствии погиб». Кроме того, как отметила депутат, эти женщины, не находясь в браке, могли получать льготы как матери-одиночки.

«Этот закон не просто юридический [документ], он имеет и серьезное морально-нравственное измерение. Даже публичное обсуждение таких инициатив и отказ от моральных ориентиров, на мой взгляд, несут серьезные риски», – отметила она. Большинство депутатов, как отметила Останина, не захотели разделять антисемейные подходы, заложенные в законопроекте авторства Клишаса, Крашенинникова и Турчака.

Законопроект о гражданских женах участников спецоперации завис в Госдуме

Политика / Власть

В середине июля в нижней палате был представлен и оперативно принят новый законопроект, в разработке которого участвовали в том числе Яровая и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Согласно ему, женщинам будут предоставляться льготы, если суд установит факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта или призыва на военную службу. Обязательным условием для получения помощи станет наличие общего несовершеннолетнего ребенка. Меры соцподдержки будут устанавливаться федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства или регионами.

«Ведомости» направили запрос в Минобороны.

Полную версию интервью читайте на сайте vedomosti.ru

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных