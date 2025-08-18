С погибшими участниками спецоперации жили или имели ребенка вне брака 92 россиянки

С погибшими участниками спецоперации жили или имели ребенка вне брака 92 россиянкиТакие данные предоставило депутатам Госдумы Минобороны
По данным Минобороны, 92 россиянки совместно проживали с ныне погибшим или пропавшим без вести участником спецоперации на Украине или имеют с таким бойцом общего ребенка моложе 18 лет. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). По ее словам, эта цифра от Министерства обороны была в распоряжении депутатов Госдумы при подготовке законопроекта о материальном обеспечении женщин, проживавших вместе с участниками спецоперации, которые погибли. Президент РФ поручил правительству представить предложения о таких мерах поддержки еще в январе 2024 г.
«Сколько у нас есть женщин, которые претендуют на то, чтобы получить это наследство (погибших участников спецоперации. – «Ведомости»)? Вот [вице-спикер Госдумы от «Единой России»] Анна Юрьевна Кузнецова сделала запрос в Верховный суд. Ей сказали: «Единицы». Единицы. Хорошо, далеко не все дошли до Верховного суда – это сложная процедура. В Министерстве обороны назвали цифру – 92 женщины. Других цифр ни в комитете по обороне, ни у нас нет. Статистики никакой нет», – сказала Останина.
Подсчеты были составлены для законопроекта, внесенного в Думу в начале 2024 г., но снятого с повестки одного из последних пленарных заседаний нижней палаты парламента 2025 г. Его авторами были глава комитета по законодательству и госстроительству Госдумы Павел Крашенинников, комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, а также на тот момент первый вице-спикер верхней палаты Андрей Турчак. Суть проекта сводилась к тому, что женщины через суд в особом порядке могли признать браком отношения с ныне погибшим или пропавшим без вести участником спецоперации и получить право на льготы и на наследство умершего. Для этого женщины должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок (тогда в гражданском браке можно было состоять год).
В итоге же был принят другой закон о поддержке «гражданских вдов» погибших участников спецоперации, который существенно сокращает число получательниц льгот и не предполагает право на наследство.
Проект Клишаса, Крашенинникова, Турчака завис в Думе на полтора года из-за позиций спикера Госдумы Вячеслава Володина и его замов, в частности Ирины Яровой и Анны Кузнецовой, писали «Ведомости» 6 мая со ссылкой на источники. По словам Останиной, поручение президента не обязывало придавать «юридический статус женщинам, которые вели совместное хозяйство и по какой-то причине не заключили брак с участником спецоперации, который впоследствии погиб». Кроме того, как отметила депутат, эти женщины, не находясь в браке, могли получать льготы как матери-одиночки.
«Этот закон не просто юридический [документ], он имеет и серьезное морально-нравственное измерение. Даже публичное обсуждение таких инициатив и отказ от моральных ориентиров, на мой взгляд, несут серьезные риски», – отметила она. Большинство депутатов, как отметила Останина, не захотели разделять антисемейные подходы, заложенные в законопроекте авторства Клишаса, Крашенинникова и Турчака.
В середине июля в нижней палате был представлен и оперативно принят новый законопроект, в разработке которого участвовали в том числе Яровая и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Согласно ему, женщинам будут предоставляться льготы, если суд установит факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта или призыва на военную службу. Обязательным условием для получения помощи станет наличие общего несовершеннолетнего ребенка. Меры соцподдержки будут устанавливаться федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства или регионами.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны.
