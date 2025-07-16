Новый законопроект о гражданских женах участников СВО уже готов

Новый законопроект о гражданских женах участников СВО уже готовПод ним может подписаться большая группа депутатов, говорят источники «Ведомостей»
В Госдуме 16 июля обсудили гражданские браки участников спецоперации. К этой теме при рассмотрении повестки (проходит в закрытом режиме) в начале заседания вернулся спикер нижней палаты Вячеслав Володин, рассказали «Ведомостям» три источника на Охотном Ряду. Он напомнил, что законопроект о «фактических брачных отношениях» (за авторством депутата Павла Крашенинникова, сенаторов Андрея Клишаса и Андрея Турчака) убрали из повестки заседания 15 июля.
Но, как сказал председатель Госдумы, «благодаря вице-спикеру» Ирине Яровой («Единая Россия») решение вопроса было найдено, идут консультации с военным ведомством и скоро выйдут на согласование нового законопроекта по этой теме. После Володина выступил и глава комитета нижней палаты по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). Он рассказал, что текст нового законопроекта о гражданских женах участников спецоперации уже готов и находится на согласовании в военном ведомстве и государственно-правовом управлении президента.
По его словам, 21 июля текст законопроекта будет представлен на Совет Госдумы. Коммунистка, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина начала благодарить Яровую, а та, в свою очередь, сказала, что к разработке нового законопроекта пригласили первого замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина, Картаполова и др.
«Мы предложили тот формат, который <...> уведет нас от тех необоснованных решений, которые, собственно, и не предполагалось, чтобы Дума принимала. А самое главное, оставляет <...> базовые институциональные основы брака и семьи», – отметила в ходе обсуждения Яровая. Володин же рассуждал во время закрытой части пленарки о традиционных ценностях и т. д.
Понимание, «как будет выглядеть законодательная инициатива», уже есть, подчеркнула Останина: «Мы ее поддерживаем, она решает те вопросы, которые были поставлены очень деликатно, в соответствии с поручением президента. Речь идет именно о материальной поддержке – ровно так звучало само поручение президента, а не о юридическом статусе лиц [состоящих в гражданском или зарегистрированном браке]». «Выработанный» текст «полностью закрывает те вопросы, которые могут возникнуть», добавил Картаполов.
По словам двух источников «Ведомостей» в Госдуме, под новым законопроектом может подписаться вся нижняя палата. Пока такой просьбы не было, но Яровая ведет работу с фракциями, сказал один из депутатов.
«Ведомости» до этого сообщали со ссылкой на источники в Думе, что 15 июля на совещании у Володина было принято решение разработать новый законопроект о гражданских женах участников спецоперации. Рассмотрение внесенного еще в январе 2024 г. законопроекта в первом чтении, которое было назначено на 15 июля, в итоге не состоялось. Согласно этой инициативе, гражданские жены погибших и пропавших без вести участников спецоперации через суд в особом порядке могли признать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Для этого они должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок (тогда в гражданском браке можно было состоять год).
Этот законопроект поддержали в РПЦ, писали «Ведомости». Один из авторов законопроекта – Клишас – 16 июля опубликовал соответствующее письмо в своем Telegram-канале.
Против этой инициативы выступила вице-спикер Анна Кузнецова, а также вице-спикеры Петр Толстой, Яровая и Володин. В новом законопроекте пропишут меры поддержки гражданских жен, о которых говорилось в поручении, но там не будет темы передачи наследства погибших участников спецоперации их гражданским женам, рассказывал «Ведомостям» собеседник в нижней палате. По словам другого собеседника, в новом проекте не будет слов «фактически брачные отношения», гражданский брак будет называться «совместным проживанием». При этом сохранится срок в три года и наличие ребенка для доказывания отношений.
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков