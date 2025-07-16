Новый законопроект о гражданских женах участников СВО уже готов

«Ведомости» до этого сообщали со ссылкой на источники в Думе, что 15 июля на совещании у Володина было принято решение разработать новый законопроект о гражданских женах участников спецоперации. Рассмотрение внесенного еще в январе 2024 г. законопроекта в первом чтении, которое было назначено на 15 июля, в итоге не состоялось. Согласно этой инициативе, гражданские жены погибших и пропавших без вести участников спецоперации через суд в особом порядке могли признать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Для этого они должны были доказать совместное проживание в течение трех лет или у них должен быть общий ребенок (тогда в гражданском браке можно было состоять год).