Учебники по естественно-научным предметам от МФТИ внедрят в школы в 2026 году

В российских школах нет единой системы подготовки школьников по физике, отмечает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. При этом у ведущих технических вузов есть запрос на повышение школьного уровня подготовки своих студентов, чтобы те быстрее интегрировались в систему высшего образования, добавил он. По словам Терентьева, учебники в соавторстве с МФТИ помогут сделать уровень подготовки будущих студентов более единообразным. Все же для повышения интереса детей к естественно-научным предметам необходимо использовать не только ресурсы школьных программ, но и систему дополнительного образования, считает он.