Учебники по естественно-научным предметам от МФТИ внедрят в школы в 2026 году

Школьников попробуют заинтересовать современными достижениями науки и перспективами ее развития
Виталий Крюков
Учебники углубленного уровня от Физтеха рассчитаны на школьников, которые планируют работать в науке
Учебники углубленного уровня от Физтеха рассчитаны на школьников, которые планируют работать в науке / Евгений Разумный / Ведомости

Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) с 1 сентября 2026 г. планирует массово внедрять в российские школы разработанные институтом учебники для углубленного изучения естественно-научных предметов: физики, математики, информатики, химии и биологии. Учебники предназначены для 10–11-х классов. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал ректор Физтеха Дмитрий Ливанов.

По его словам, уже с 1 сентября 2025 г. начнется апробация таких учебников в школах. Институт также разрабатывает аналогичную линейку учебников для 7–9-х классов, их подготовка займет примерно 2–3 года, уточнил он.

Учебники углубленного уровня от Физтеха рассчитаны на школьников, которые планируют работать в науке, инженерии или IT, говорит Ливанов. Таких обучающихся нужно заинтересовать современными достижениями науки, а также перспективами ее развития. Содержание учебников углубленного уровня должно обновляться чаще, чтобы школьники получили менее консервативное представление о науке, уточнил ректор.

Дмитрий Ливанов: «Не всегда частный вуз плохой, а государственный – хороший»

Общество / Интервью

«В большей степени, кстати, это касается сегодня биологии или информатики, чем физики, потому что в биологии и информатике сейчас происходят революционные изменения – например, генетическое редактирование или развитие технологий глубокого машинного обучения», – сказал Ливанов.

Минпросвещения разрабатывает единые учебники естественно-научного цикла для углубленного уровня в соавторстве с сотрудниками МФТИ, а базового – с учеными Российской академии наук, писали «Ведомости». Академия примет участие в подготовке учебников по физике, химии и биологии. Министерство планировало вводить единые учебники по естественным наукам с 1 сентября 2027 г., говорил «Ведомостям» в мае представитель Минпросвещения.

В российских школах нет единой системы подготовки школьников по физике, отмечает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. При этом у ведущих технических вузов есть запрос на повышение школьного уровня подготовки своих студентов, чтобы те быстрее интегрировались в систему высшего образования, добавил он. По словам Терентьева, учебники в соавторстве с МФТИ помогут сделать уровень подготовки будущих студентов более единообразным. Все же для повышения интереса детей к естественно-научным предметам необходимо использовать не только ресурсы школьных программ, но и систему дополнительного образования, считает он.

«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой уточнить, действительно ли учебники от МФТИ начнут внедрять с 2026 г.

