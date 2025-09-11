Бывшего губернатора Курской области заподозрили в получении взятки

Бывшего губернатора Курской области заподозрили в получении взяткиВину в хищении средств при строительстве укреплений на границе Алексей Смирнов уже признал
Бывшего главу Курской области Алексея Смирнова следствие начало подозревать в получении взятки. Об этом стало известно в ходе выступления следователя в здании Мещанского суда Москвы на заседании по продлению ареста экс-чиновника. До этого экс-губернатору было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.
В ходе заседания также стало официально известно, что Смирнов заключил со следствием сделку и признал свою вину в мошенничестве.
По версии следствия, через аффилированные компании он и его бывший заместитель Алексей Дедов похитили более 1 млрд руб. Судья, оглашая ходатайство следствия, заявила, что расследование хотя и подходит к концу, но все же требует сбора доказательств и допроса свидетелей, на которых Смирнов, находясь не в СИЗО, может оказать давление. «Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве», – сказал Смирнов. В связи с этим он просил суд смягчить меру пресечения и перевести его из СИЗО под домашний арест. Он добавил, что обладает многочисленными наградами от «боевого братства» и президента.
Следователь, отвечая на вопрос суда о предъявленном Смирнову обвинении, заявил, что в августе также было возбуждено дело о получении взятки (ст. 290 УК). Размер взятки и обстоятельства ее получения следователь не уточнил. Но пояснил, что по этой статье Смирнову еще не предъявлено официальное обвинение. Адвокат Смирнова Сергей Бушин в беседе с «Ведомостями» заявил, что впервые услышал об этом эпизоде в суде и информация о возбуждении нового дела стала для него сюрпризом.
Представитель прокуратуры, в свою очередь, поддержала ходатайство следствия и указала на необходимость продления ареста, указывая на риск давления на свидетелей. Суд согласился с этими доводами: Смирнов останется в СИЗО до 15 декабря 2025 г., а Дедов, находящийся под арестом по тому же делу, – до 16 декабря.
Как писали «Ведомости», в рамках расследования уголовного дела против Смирнова также были арестованы три руководителя АО «Корпорация развития Курской области» и руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные деньги и не выполнивших необходимые строительные работы для возведения фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. По мнению следователей, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с руководством корпорации организовали хищение денег из бюджета. В конце декабря 2024 г., писали «Ведомости», гендиректор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан сотрудниками полиции по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Именно он, как пишут в СМИ, дал изобличающие показания на Смирнова. Кроме Лукина под стражей в конце прошлого года оказался его бывший заместитель Игорь Грабин. Ему следователи вменили необоснованное расходование денежных средств. Согласно материалам суда, в период с февраля 2023 г. по сентябрь 2024 г. Грабин, будучи в своей должности, занимался управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами. По версии следствия, Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что повлекло необоснованное расходование 173,2 млн руб., предназначенных для строительства фортификационных сооружений.
10 сентября 2025 г. в Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении Лукина, Грабина, гендиректора «Интергазойла» Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК сервис» Андрея Воловикова, обвиняемых в хищении 152 млн руб., выделенных на установку оборонных опорных пунктов в регионе, направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу. Им вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). При этом, как писал в августе «Коммерсантъ», уголовное дело об особо крупной растрате в отношении Лукина и других лишь «один из эпизодов» начавшегося в 2023 г. большого расследования хищений и других злоупотреблений, допущенных при возведении укрепсооружений в Курской области. Общий ущерб оценивается более чем в 4 млрд руб.
Смирнов возглавлял Курскую область, в которую в августе прошлого года вторглись ВСУ, с мая по декабрь 2024 г. Президент Владимир Путин 5 декабря назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление». Из указа Путина о назначении Хинштейна следовало, что Смирнов подал в отставку по собственному желанию, хотя сам он говорил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». 16 апреля стало известно о задержании бывших чиновников. Хинштейн в августе объявил на заседании регионального правительства о ликвидации АО «Корпорация развития Курской области». По его словам, структура взяла на себя несвойственные ей функции.