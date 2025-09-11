Бывшего губернатора Курской области заподозрили в получении взятки

Как писали «Ведомости», в рамках расследования уголовного дела против Смирнова также были арестованы три руководителя АО «Корпорация развития Курской области» и руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные деньги и не выполнивших необходимые строительные работы для возведения фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. По мнению следователей, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с руководством корпорации организовали хищение денег из бюджета. В конце декабря 2024 г., писали «Ведомости», гендиректор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин был задержан сотрудниками полиции по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Именно он, как пишут в СМИ, дал изобличающие показания на Смирнова. Кроме Лукина под стражей в конце прошлого года оказался его бывший заместитель Игорь Грабин. Ему следователи вменили необоснованное расходование денежных средств. Согласно материалам суда, в период с февраля 2023 г. по сентябрь 2024 г. Грабин, будучи в своей должности, занимался управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами. По версии следствия, Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что повлекло необоснованное расходование 173,2 млн руб., предназначенных для строительства фортификационных сооружений.