В чем смысл объединения МГИМО и Дипломатической академии

Разговоры о том, что академию объединят с МГИМО, начались весной 2025 г., подтвердил «Ведомостям» собеседник в ДА. В мае ее и. о. ректора Сергей Шитьков выступил перед студенческим советом, где рассказал о подробностях объединения. Собеседник отметил, что студенты, которые уже поступили в Дипакадемию, продолжат обучение по действующим программам. По словам одного из студентов, «как и где будем учиться – мы все еще не знаем». Пока они продолжают делать это в корпусе на Остоженке, сказал он.