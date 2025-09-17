В чем смысл объединения МГИМО и Дипломатической академии

В чем смысл объединения МГИМО и Дипломатической академииДля МИДа было неэффективно иметь два вуза со схожей спецификой
Два ведущих дипломатических вуза России, подведомственных МИДу, – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Дипломатическая академия (ДА) – объединяются в рамках программы модернизации учебного процесса. Как сообщила 15 сентября пресс-служба МГИМО, соответствующее распоряжение подписал министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 9 сентября. Это связано с исполнением поручения президента России Владимира Путина. В нем он подчеркнул, что объединение позволит «создать единый университетский центр, будет способствовать усилению практико-ориентированного образования и исследований».
О предпосылках и причинах объединения в МГИМО говорили еще 29 августа, когда с докладом выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов (текст и презентация доклада были опубликованы на сайте вуза). Там, помимо прочего, говорилось, что созданная с целью переподготовки сотрудников МИДа и других ведомств для работы на внешнем периметре ДА в 1990-е гг., руководствуясь задачами «выживания», перенесла акцент на обучение бывших школьников – бакалавров и магистров. Тем самым изначальная идентичность Дипломатической академии была размыта, а проведенный анализ показал дублирование программ бакалавриата и магистратуры МГИМО и ДА.
В результате объединения в МГИМО с 31 января 2026 г. появится особое подразделение – «Дипломатическая академия МГИМО МИД России», которая займется переподготовкой и повышением квалификации кадров в интересах органов власти. Таким образом, МГИМО станет правопреемником ДА, отмечается в докладе Торкунова. Учащиеся ДА перейдут в МГИМО и получат его дипломы по завершении обучения. Сам МГИМО, согласно распоряжению Лаврова, сохранит свое название, а функции и полномочия учредителя вуза останутся за МИДом.
Присоединение ДА к МГИМО имеет целью создать консолидированный образовательный и исследовательский центр в системе МИД России и шире – в интересах международной деятельности государства и корпоративного сектора, заявил «Ведомостям» проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин. Важнейшей задачей «большого» МГИМО будет устойчивая и многоформатная система повышения квалификации и переподготовки кадров для работы на внешнем периметре страны, говорит проректор. Объединение двух вузов позволит оптимизировать направления и количественные параметры обучения бакалавров и магистров, тем более что все направления подготовки Дипакадемии дублируют существующие в МГИМО. Этот вуз в числе немногих вузов может позволить себе работать по «насыщенным и гибким» собственным образовательным стандартам, что требует, среди прочего, крепких финансово-экономических оснований, отмечает Мальгин. МГИМО – участник программы «Приоритет-2030», а небольшая Дипакадемия не может претендовать на подобные механизмы поддержки и развития.
Процесс реорганизации, продолжает Мальгин, предполагает перевод всех обучающихся ДА в МГИМО с сохранением тех же направлений и программ подготовки, а также форм и условий получения образования. Тот факт, что по завершении обучения студенты ДА получат дипломы МГИМО, полагает Мальгин, будет важным «бонусом» реорганизации в глазах многих. Преподаватели, равно как и другие категории работников, Дипакадемии перейдут в МГИМО на прежних условиях. Академия в процессе реорганизации сохранит свой бренд и специальное подразделение сможет сконцентрироваться на своих основных задачах – повышении квалификации и переподготовке кадров для сферы международной деятельности.
Разговоры о том, что академию объединят с МГИМО, начались весной 2025 г., подтвердил «Ведомостям» собеседник в ДА. В мае ее и. о. ректора Сергей Шитьков выступил перед студенческим советом, где рассказал о подробностях объединения. Собеседник отметил, что студенты, которые уже поступили в Дипакадемию, продолжат обучение по действующим программам. По словам одного из студентов, «как и где будем учиться – мы все еще не знаем». Пока они продолжают делать это в корпусе на Остоженке, сказал он.
«Ведомости» направили запрос в МИД. И. о. ректора Дипломатической академии Шитьков отказался от комментариев.
Основная задача обоих университетов – подготовка кадров для МИД России, при этом МГИМО ведет эту подготовку по заметно более широкому спектру. Этот вуз был основан в 1944 г., на 10 лет позже ДА. МГИМО сейчас реализует более 100 программ по 18 направлениям, (среди них – международные отношения, экономика, юриспруденция, журналистика, политология, лингвистика), в нем изучают рекордное количество иностранных языков – 53. Факультет международных отношений (МО) МГИМО считается главной кузницей дипломатических кадров России, там готовят дипломатов, послов, консулов и другие кадры, чья работа связана с МИДом. Среди выпускников МГИМО – Лавров, постпред при ООН Василий Небензя, официальный представитель МИДа Мария Захарова, сенаторы Константин Косачев и Алексей Пушков, а также иностранные лидеры – президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
ДА считается старейшим дипломатическим вузом в мире, а с 1994 г. обучает дипломатов из стран СНГ. В ней преподают 20 иностранных языков, а на бакалавриате всего три направления – международные отношения, экономика и юриспруденция. Среди ее выпускников – заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
О том, что по крайней мере «ресурсы двух вузов» объединят, еще в марте 2025 г. говорил Лавров. «В конце прошлого [2024 г.] года МГИМО включился в процесс трансформации Дипломатической академии нашего министерства. <...> Начата проработка конкретных вопросов, которые касаются объединения ресурсов университета [МГИМО] и Дипломатической академии, для того чтобы они не дублировали друг друга, а чтобы каждый имел ярко выраженный свой функционал, где у него есть конкурентные, очевидные преимущества», – подчеркнул тогда российский министр. По его словам, процессом занималась специальная комиссия во главе с первым замминистра иностранных дел Сергеем Бутиным.
Дипакадемия изначально развивалась как система дополнительного образования, пояснил «Ведомостям» профессор Финансового университета Александр Сафонов. В начале 1990-х гг. ее основная задача заключалась в повышении квалификации сотрудников органов исполнительной власти, прежде всего в сфере международных отношений. Позднее академия фактически трансформировалась в обычное учебное заведение, дублирующее во многом программы МГИМО. «По сути, там готовили тех же специалистов по таким же дисциплинам. Поэтому сегодня содержание двух вузов в подведомственности МИДа теряет смысл», – считает Сафонов.
Экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), доцент кафедры международных отношений РАНХиГС в Санкт-Петербурге Нина Шевчук также считает, что объединение двух вузов – оптимизация, цель которой исключить дублирование функций. «Когда я училась в аспирантуре МГИМО (2007–2012 гг.), считалось, что МГИМО – это про фундаментальное знание, про науку, а в Дипакадемии – прикладной фокус», – сказала она. Шевчук отмечает, что после реформы, когда Дипакадемия станет структурным подразделением МГИМО, там сохранится практический профиль, с сильным фокусом на повышение квалификации и дополнительное образование. Россия, объединяя два ведущих вуза, усилит центр по подготовке дипломатов, способный конкурировать с лучшими мировыми аналогами, добавила она.