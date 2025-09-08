«Россия не хочет мстить». Главные заявления Лаврова на выступлении в МГИМО

«Россия не хочет мстить». Главные заявления Лаврова на выступлении в МГИМОО попытках Запада «наказать» Россию и перспективах в отношениях с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Глава российского МИДа подробно остановился на теме международных отношений, в частности попыток западных стран ослабить РФ санкциями и сотрудничестве с США.
О попытках Запада «наказать» Россию
У России нет желания мстить кому-то или срывать на ком-то злость, подчеркнул Лавров. В случае если бывшие западные партнеры изменят свое мнение и захотят вернуться в Россию для работы, им не станут препятствовать. При этом власти учтут, что в прошлый раз они сбежали «по команде политического руководства».
Министр также отметил, что поражен неспособностью Запада «сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать».
Комментируя надежды Запада ослабить Россию санкциями, Лавров подчеркнул, что «не на тех напали». Министр обратил внимание, что, согласно Концепции внешней политики России, основной задачей работы является создание максимально благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности страны, ее социально-экономического развития, повышения благосостояния граждан.
По его словам, эту взаимосвязь доказали события, связанные с введением «нелегитимных, односторонних беспрецедентных» санкций, «когда нам главную задачу создания благоприятных внешних условий хотели подорвать и создать невыносимые условия в расчете, что мы поднимем руки вверх и побежим извиняться».
О перспективах в отношениях с США
Глава российского МИДа напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сказал о расцвете многополярного мира. Лавров назвал такой ответ очень хорошим для тех, кто в последнее время, в том числе в научном сообществе, говорил о том что многополярный мир будет строиться без Запада.
«Но мы живем на очень маленькой одной планете, и это в западном стиле было – выстраивать берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь постсоветским пространством является. Мы никаких стен не хотим выстраивать, мы хотим работать по-честному. И если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы готовы к диалогу со всеми», – сказал Лавров.
По его словам, яркой демонстрацией такой готовности стали переговоры на Аляске между Путиным и президентом США Трампом. Лавров выразил мнение, что администрация Трампа отличается тем, что они не только готовы слушать, но и слышать.
В ходе выступления Лавров также обратил внимание, что Россия видит перспективы в экономическом взаимодействии с США в сфере производства сжиженного природного газа, включая проекты на Аляске, а также в области космической деятельности. По его словам, диалог с американскими партнерами должен строиться посредством открытого обсуждения позиций друг друга и выявления совпадений, которые необходимо переводить в практические дела. Лавров добавил, что нельзя допускать перерастания разногласий в конфликтную фазу.
Кроме того, Лавров считает несомненным, что России и США могут наладить работу в сфере высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Но, учитывая потенциальные военные возможности использования ИИ, для начала, возможно, потребуется повысить взаимное доверие, добавил он.
О договоренностях между Арменией и Азербайджаном
Министр также прокомментировал достигнутую в США договоренность между Арменией и Азербайджаном. По его словам, необходимо посмотреть, как это соглашение будет работать, так как «все восторженные отзывы», прозвучавшие в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, сменились скептическими оценками после публикации документа, где, как выясняется, «далеко не все согласовано».
О литературе и поэзии
На вопрос о том, что он читает, министр ответил, что в основном документы.
«Хотя нет, иногда и художественную литературу удается, но в основном книжку я беру, и она у меня лежит таким немым укором, что я ее не открываю. Очень мало приходится читать, к сожалению, из художественной литературы», – признался он.
Лавров также рассказал, что старается следить за поэзией и сам пишет стихи. Друзья министра издали книгу его стихов к его юбилею, но она заканчивается 2004 г., когда он был назначен министром.
«С тех пор только писал на юбилеи друзьям, такие домашние темы. Вся остальная энергия, которая раньше уходила в поэзию в том числе, которую издали мои друзья, она сейчас уходит в прозу на дипломатических подмостках», – рассказал Лавров.