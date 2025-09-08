«Россия не хочет мстить». Главные заявления Лаврова на выступлении в МГИМО

«Но мы живем на очень маленькой одной планете, и это в западном стиле было – выстраивать берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь постсоветским пространством является. Мы никаких стен не хотим выстраивать, мы хотим работать по-честному. И если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы готовы к диалогу со всеми», – сказал Лавров.