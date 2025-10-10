В Подмосковье начнут регулировать плотность коттеджной застройки

В частности, надо учесть, что оформить права на построенный индивидуальный жилой или садовый дом можно будет, если его владелец не использовал уведомительный порядок строительства, который описан в данных положениях Градостроительного кодекса, сказано в отзыве. То есть нормы законопроекта не должны распространяться на тех, кто регистрирует жилые и садовые дома по «дачной амнистии», пояснили «Ведомостям» управляющий партнер юридической фирмы «Юниконсул» Андрей Швецов, а также управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов.