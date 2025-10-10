ВЦИОМ выяснил отношение москвичей к театрам

ВЦИОМ выяснил отношение москвичей к театрам88% жителей столицы за год посетили хотя бы один культурный объект города
Москвичи стали чаще выбирать открытые театральные площадки в качестве альтернативы традиционным залам. Согласно совместному исследованию аналитического центра ВЦИОМ и Российского института театрального искусства (ГИТИС), 88% жителей столицы за последний год посетили хотя бы один из 10 основных культурных объектов города. Исследование есть в распоряжении «Ведомостей».
Исследование проходило в Москве в августе, в нем приняло участие почти 2000 москвичей старше 18 лет. Наиболее популярными для проведения досуга стали музеи и выставки (55%), театры (42%), а также мероприятия в парках и усадьбах (42%). Театральная аудитория в среднем посещает 4,6 спектакля в год, причем интерес к театру растет с возрастом: молодежь (18–35 лет) ходит в театр 3,5 раза в год, а представители старшего поколения (60 лет и старше) – 5,4 раза.
За восемь месяцев текущего года (с 1 января по 31 августа) театрами и концертными организациями столицы было реализовано почти 3,5 млн билетов, что на 7% больше, чем в прошлом году, сообщили «Ведомостям» в столичном депкульте.
Среди менее популярных культурных событий и площадок москвичи отметили походы в кинотеатры (41%), участие в работе открытых городских площадках (32%), концерты классической и современной музыки (по 22% соответственно), посещение библиотек (15%) и центров современного искусства (12%), а также цирка (7%). В целом, 88% жителей столицы за последний год посетили не менее одного из представленных в опросе культурных объектов.
Более половины респондентов отметили, что за прошедший год они стали активнее посещать театральные постановки на открытых городских площадках, а 61% хотели бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще. В исследовании говорится, что каждый седьмой житель столицы (15%) уже посетил мероприятия «Театрального бульвара». 49% гостей приходили туда целенаправленно, а остальные – случайно, оказавшись поблизости. Большинство наслышанных о фестивале видят в нем возможность сделать театральное искусство более доступным.
Большинство посетителей (93%) положительно оценили саму идею использования городских уличных пространств как театральных площадок.
Как отмечают авторы опроса, работа открытых театральных площадок в Москве повлияла на формирование новой аудитории. Среди посетителей площадок фестиваля 48% выразили намерение чаще ходить в театр в следующем году, что значительно превышает аналогичный показатель по Москве в целом (34%). Прошедшие в столице мероприятия также снижают барьеры для новых зрителей – 89% осведомленных о нем москвичей согласны, что бесплатный формат позволяет приобщиться к театральному искусству широкому кругу зрителей.
Летом «Ведомости. Город» писал о спросе на качественное проведение свободного времени, развитие городских мероприятий и фестивалей, а также наличие онлайн-сервисов по бронированию билетов и аренде культурных пространств в столице.