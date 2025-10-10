ВЦИОМ выяснил отношение москвичей к театрам

Исследование проходило в Москве в августе, в нем приняло участие почти 2000 москвичей старше 18 лет. Наиболее популярными для проведения досуга стали музеи и выставки (55%), театры (42%), а также мероприятия в парках и усадьбах (42%). Театральная аудитория в среднем посещает 4,6 спектакля в год, причем интерес к театру растет с возрастом: молодежь (18–35 лет) ходит в театр 3,5 раза в год, а представители старшего поколения (60 лет и старше) – 5,4 раза.