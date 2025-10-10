«Обыкновенная смерть»: заглядывая в бездну

Пожалуй, никто, кроме таких театральных глыб, как Фокин и Миронов, не смог бы сегодня взяться рассказывать историю умирания обыкновенного чиновника с театральной сцены. Да еще и таким провокационным способом – зрители становятся участниками похорон главного героя. В окружении родных и коллег Ивана Ильича они наблюдают за тем, как тот лежит в гробу, а его двойник преспокойно поднимается оттуда и принимается вспоминать прожитое и пережитое. Он пытается найти ответ, почему именно ему суждено умереть внезапно и рано (чиновнику Ивану Ильичу всего 45 лет). Сорвавшись с лестницы, на которую он забрался, чтобы повесить гардину в новом доме, герой ушибает бок. И начинает медленно угасать. Хроники этого угасания пугающе правдоподобны. Как правдоподобен портретный грим на лице актера Леонида Тимцуника, играющего лежащего в гробу Ивана Ильича.