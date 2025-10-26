Корпорация обмана: как работают азиатские скам-центры

Reuters пообщалось с девятью людьми, которые были в рабстве в мошеннических центрах в Мьянме в период с 2022 по 2025 г. Каждый центр – это целый район, построенный в уединенном месте и обнесенный забором с охраной. 39-летний Оли (имя изменено) из Эфиопии прошел собеседование для работы IT-консультантом в Таиланде. В аэропорту его встретили и увезли в скам-центр. Там заставили флиртовать с мужчинами из западных стран, выдавая себя за Алисию, дизайнера одежды из Сингапура. Если жертва обмана хотела созвониться по видеосвязи, Оли передавал звонок одной из молодых привлекательных девушек, которых заманивали в скам-центр специально на такой случай. Работали они не в общем зале, как Оли, а в специально оборудованных студиях, создающих впечатление богатой квартиры. Порой вместо них используют ИИ, который в прямом эфире подменяет изображение и голос.