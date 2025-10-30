Голосование депутата при конфликте интересов влечет утрату доверия, решил ВС

Голосование депутата при конфликте интересов влечет утрату доверия, решил ВСПрезидиум высшей инстанции отменил прошлое свое решение по делу экс-депутата города Миасса Анастасии Захаровой
Верховный суд (ВС) России подтвердил обязанность депутатов раскрывать личную заинтересованность и предотвращать даже потенциальный конфликт интересов, следует из решения президиума суда высшей инстанции, который прошел под председательством главы ВС Игоря Краснова.
Такое разъяснение ВС дал, проверяя законность ранее вынесенных решений по делу депутата собрания Миасса Анастасии Захаровой, чьи полномочия были досрочно прекращены по иску прокурора. Как писали «Ведомости», по обращению прокурора в мае 2024 г. депутат Миасского городского округа Захарова в судебном порядке была лишена мандата. Иск был подан из-за того, что среди тех, кому депутаты присвоили звание «Почетный гражданин города Миасса», был и родственник одного из них, а мер по урегулированию возникшего конфликта интересов принято не было. Это звание предусматривает материальные привилегии гражданину и его семье. В июле же 2025 г. ВС отменил это решение о лишении мандата. А судебная коллегия ВС по административным делам пришла к выводу, что раз решение о присвоении звания принималось всем представительным органом – собранием депутатов – тайным голосованием, то голос Захаровой не был решающим.
Впоследствии заместитель генпрокурора обжаловал это решение в порядке надзора, указав, что такая позиция фактически предоставляет депутатам иммунитет от исполнения антикоррупционных требований.
Рассмотрев представление прокуратуры, президиум ВС согласился с этими доводами, указав, что Захарова состояла в близких семейных отношениях с лицом, получившим выгоду от ее действий, и не предприняла мер по предотвращению конфликта интересов. В результате президиум отменил решение коллегии ВС и восстановил в силе акты нижестоящих судов о досрочном прекращении депутатских полномочий Захаровой.
Между тем сейчас на рассмотрении в Конституционном суде находится жалоба от заксобрания Челябинской области. В ней депутаты просят проверить нормы законов о противодействии коррупции и о местном самоуправлении (МСУ). В жалобе авторы ссылаются на два юридических кейса, где, по их мнению, суды принимали противоречивые решения. Заксобрание не устраивает то, что в некоторых случаях депутат несет ответственность за неустраненный им конфликт интересов, а в других – нет. В одном из них депутат понес ответственность в виде обращения всех активов в казну государства. Речь идет о громкой судебной истории с теперь уже бывшим владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым. А вторым пример были решения по отмене лишения мандата Захаровой.
Получается, в законах присутствует правовая неопределенность в вопросе об обязанности депутатов принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении ими должностных полномочий, в том числе при принятии коллегиальных решений на заседаниях, а также в вопросе привлечения их к ответственности, следовало из запроса в КС. Челябинские депутаты просят проверить, создают ли нормы законов о МСУ и противодействии коррупции правовую неопределенность в вопросе обязанности депутатов принимать меры по предотвращению конфликта интересов, в том числе при принятии коллегиальных решений.
С новым председателем ВС, видимо, усиливается антикоррупционный подход и в судебную практику внедряются более жесткие критерии оценки конфликта интересов чиновников и депутатов, замечает политолог Олег Захаров. По его мнению, излишняя строгость в этом вопросе может привести к потере гибкости в работе государственного аппарата, в частности региональных и местных легислатур. «Если в каждом сомнительном случае народный избранник с риском конфликта интересов будет игнорировать голосование, чтобы не попасть под нарушение, голосов может просто не хватить для кворума», – сказал Захаров. Особенно это значимо для местных советов депутатов, где часто заседают и родственники, и коллеги по работе, а критическая масса депутатов «под подозрением» выше, чем в федеральном или региональном парламенте, считает эксперт. «Не исключена и банальная «охота на ведьм», когда отдельных депутатов будут проверять на конфликт интересов при малейшем сомнении, что может усложнить работу оппозиционных депутатов», – отметил юрист.
В этой ситуации очень своевременным будет ожидаемое разъяснение КС, который может окончательно расставить акценты и провести демаркационную линию между реальным и потенциальным коррупциогенным деянием, конкретизировав общий подход к этой проблеме, которая с учетом последней судебной практики оказалась в центре политической полемики, резюмировал Захаров.