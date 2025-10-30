Голосование депутата при конфликте интересов влечет утрату доверия, решил ВС

С новым председателем ВС, видимо, усиливается антикоррупционный подход и в судебную практику внедряются более жесткие критерии оценки конфликта интересов чиновников и депутатов, замечает политолог Олег Захаров. По его мнению, излишняя строгость в этом вопросе может привести к потере гибкости в работе государственного аппарата, в частности региональных и местных легислатур. «Если в каждом сомнительном случае народный избранник с риском конфликта интересов будет игнорировать голосование, чтобы не попасть под нарушение, голосов может просто не хватить для кворума», – сказал Захаров. Особенно это значимо для местных советов депутатов, где часто заседают и родственники, и коллеги по работе, а критическая масса депутатов «под подозрением» выше, чем в федеральном или региональном парламенте, считает эксперт. «Не исключена и банальная «охота на ведьм», когда отдельных депутатов будут проверять на конфликт интересов при малейшем сомнении, что может усложнить работу оппозиционных депутатов», – отметил юрист.