СК: задержан глава пресс-службы петербургского управления полиции

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», поясняли, что формально журналист имеет право публиковать информацию, даже если она появилась у него неофициально, но как только в деле появляется элемент оплаты, будь то деньги, подарки или даже «услуга в ответ», история уходит из сферы свободы слова в зону уголовного права. По словам адвоката Андрея Мишонова, если следствием будет установлено, что со стороны МВД разглашались персональные данные, оперативная информация, добавляются статьи за нарушение служебной тайны и неприкосновенности частной жизни.