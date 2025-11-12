СК: задержан глава пресс-службы петербургского управления полиции

СК: задержан глава пресс-службы петербургского управления полицииВячеслава Степченко обвиняют в получении крупной взятки от журналиста
В Санкт-Петербурге был задержан начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, сообщило региональное ГСУ Следственного комитета. Степченко предъявлено обвинение в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК) от сотрудника СМИ.
По версии следствия, взятки сотрудник ведомства получил от 65-летнего сотрудника новостного портала «Конкретно.ру». С 2022 г. администратор канала регулярно передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей. В обмен он получал ежедневные сводки происшествий, а также видеозаписи с камер наблюдения, говорится в сообщении СК. За три года Степченко получил не менее 660 000 руб. По предъявленному обвинению ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Следствием совместно с региональным УФСБ проведены обыски по местам жительства лиц, осуществляющих администрирование «Конкретно.ру», уточняется в сообщении. В ходе следственных мероприятий были обнаружены и изъяты технические устройства, содержащие в том числе сводки происшествий и иную служебную информацию, добавили в СК. Администратору ресурса уже предъявлено обвинение в даче крупной взятки. Максимальный срок лишения свободы по ч. 4 ст. 291 УК также составляет 12 лет.
Задержание Степченко стало уже третьим известным случаем с начала года, когда полицейские и журналисты оказываются фигурантами уголовных дел о взятках, связанных с утечками информации в СМИ.
25 июня в Свердловской области редактор Ura.ru Денис Аллаяров был арестован по делу о даче взятки своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска. Полицейскому предъявлено обвинение в крупной взятке и превышении полномочий. Он, в отличие от племянника, был отправлен под домашний арест. Свою вину журналист не признает.
В июле этого же года на тот момент главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и одна из его коллег были арестованы по подозрению в даче взятки сотрудникам полиции (ст. 291 УК). По версии следствия, журналисты давали взятки полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление оперативной информации. В сентябре по ходатайству следствия фигуранты были переведены из СИЗО под домашний арест. Впоследствии стало известно, что Трифонов с коллегой признали вину.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», поясняли, что формально журналист имеет право публиковать информацию, даже если она появилась у него неофициально, но как только в деле появляется элемент оплаты, будь то деньги, подарки или даже «услуга в ответ», история уходит из сферы свободы слова в зону уголовного права. По словам адвоката Андрея Мишонова, если следствием будет установлено, что со стороны МВД разглашались персональные данные, оперативная информация, добавляются статьи за нарушение служебной тайны и неприкосновенности частной жизни.