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Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО

Он будет под стражей до 4 августа
Ведомости

Свердловский областной суд оставил редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в СИЗО по делу о взятке. Это следует из информации в Telegram-канале судов Свердловской области.

Аллаяров останется под арестом до 4 августа включительно.

Журналист был задержан 6 июня. Изначально в квартире Аллаярова провели обыск и доставили его на допрос, но позже отпустили. В тот же день редактора задержали вновь и арестовали на два месяца. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Защита Аллаярова обжаловала арест 9 июня.

«РИА Новости» писало, что следователи вменяют Аллаярову дачу взятки своему дяде, работающему полицейским, в размере 20 000 руб. Агентство писало, что показания дал его дядя Андрей Карпов. Он также был задержан по делу о получении взятки, но суд отправил его под домашний арест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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