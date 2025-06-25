Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО

Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗООн будет под стражей до 4 августа
Свердловский областной суд оставил редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в СИЗО по делу о взятке. Это следует из информации в Telegram-канале судов Свердловской области.
Аллаяров останется под арестом до 4 августа включительно.
Журналист был задержан 6 июня. Изначально в квартире Аллаярова провели обыск и доставили его на допрос, но позже отпустили. В тот же день редактора задержали вновь и арестовали на два месяца. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Защита Аллаярова обжаловала арест 9 июня.
«РИА Новости» писало, что следователи вменяют Аллаярову дачу взятки своему дяде, работающему полицейским, в размере 20 000 руб. Агентство писало, что показания дал его дядя Андрей Карпов. Он также был задержан по делу о получении взятки, но суд отправил его под домашний арест.