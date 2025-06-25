Суд оставил редактора Ura.ru Аллаярова в СИЗО

Журналист был задержан 6 июня. Изначально в квартире Аллаярова провели обыск и доставили его на допрос, но позже отпустили. В тот же день редактора задержали вновь и арестовали на два месяца. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Защита Аллаярова обжаловала арест 9 июня.