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Защита редактора Ura.ru Аллаярова обжаловала арест

Ведомости

Защита редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, который был обвинен в даче взятки и арестован, направила апелляционную жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Аллаярова арестовали 6 июня на срок в два месяца, до 4 августа. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В тот же день был арестован его дядя Андрей Карпов, ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Агентство «РИА Новости» писало, что следователи вменяют Аллаярову дачу взятки в размере 20 000 руб. Такие показания дал его дядя.

Главный редактор екатеринбургского отделения издания Диана Козлова сказала «Ведомостям», что редакция считает возбуждение дела провокацией, поскольку журналист выполнял свою работу, не нарушая закона. В Ura.ru считают, что Карпов оговорил Аллаярова, чтобы облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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