Защита редактора Ura.ru Аллаярова обжаловала арест

Аллаярова арестовали 6 июня на срок в два месяца, до 4 августа. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В тот же день был арестован его дядя Андрей Карпов, ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Агентство «РИА Новости» писало, что следователи вменяют Аллаярову дачу взятки в размере 20 000 руб. Такие показания дал его дядя.