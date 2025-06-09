Защита редактора Ura.ru Аллаярова обжаловала арест
Защита редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, который был обвинен в даче взятки и арестован, направила апелляционную жалобу в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Аллаярова арестовали 6 июня на срок в два месяца, до 4 августа. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В тот же день был арестован его дядя Андрей Карпов, ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Агентство «РИА Новости» писало, что следователи вменяют Аллаярову дачу взятки в размере 20 000 руб. Такие показания дал его дядя.
Главный редактор екатеринбургского отделения издания Диана Козлова сказала «Ведомостям», что редакция считает возбуждение дела провокацией, поскольку журналист выполнял свою работу, не нарушая закона. В Ura.ru считают, что Карпов оговорил Аллаярова, чтобы облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее.