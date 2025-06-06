Редактора Ura.ru Аллаярова обвиняют в даче взятки в размере 20 000 рублей
Следователи вменяют свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову дачу взятки в размере 20 000 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.
Такое показание дал дядя журналиста, экс-начальник отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрей Карпов. «Денежные средства в размере 20 000 руб. Денис Аллаяров передал ему когда-то, точно он не помнит, где и когда», – сказала Герасимова.
Второй адвокат Аллаярова Анастасия Харисонова заявила агентству, что журналист связывает возбуждение дела с его профессиональной деятельностью.
6 июня Аллаярова арестовали до 4 августа. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). В тот же день был арестован его дядя Карпов, ему инкриминировали получение взятки за незаконные действия или бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В отличие от своего дяди, отправленного под домашний арест до 4 августа, журналист проведет время заключения в СИЗО.
Главный редактор екатеринбургского отделения издания Диана Козлова сказала «Ведомостям», что редакция считает возбуждение дела провокацией, поскольку журналист выполнял свою работу, не нарушая закона. В Ura.ru считают, что Карпов оговорил Аллаярова, чтобы облегчить свою участь по другому обвинению, предъявленному ранее.