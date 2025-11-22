Москва окольцованная: как строили и меняли МКАД

Москва окольцованная: как строили и меняли МКАД65 лет назад открылся первый участок автодороги вокруг столицы
22 ноября 1960 г. был запущен первый участок Московской автомобильной кольцевой дороги (МКАД). За 65 лет окружная магистраль повидала многокилометровые пробки и пережила несколько реконструкций. Как МКАД превратилась не только в одну из главных транспортных артерий, но и в символическую границу, отделяющую Москву от остальной России, – в материале «Ведомостей».
Прифронтовая магистраль
Окружная дорога у Москвы могла появиться и раньше. Хотя Генплан реконструкции столицы 1935 г. не предусматривал ее возведения, первые проекты строительства объездной магистрали вокруг столицы появились уже в 1937 г. К 1941 г. они были доведены до ума, вскоре планировалось приступить к их реализации, однако Великая Отечественная война внесла свои коррективы – из-за начала боевых действий масштабную стройку пришлось отложить. Тем не менее Москве по‑прежнему требовались дороги для решения оперативных задач.
«Начальник Генштаба Г. К. Жуков встретил нас весьма сухо и сурово… Он сказал: «ГКО (Государственный комитет обороны. – «Ведомости») принял решение о необходимости срочной постройки временной кольцевой дороги с тем, чтобы направлять и войска, и беженцев в обход Москвы. Срок – один месяц. Людьми и техникой поможем. У меня все. Вопросы?» Вопросов с нашей стороны не последовало», – вспоминал заместитель начальника Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР Иван Засов.
ГКО утвердил упрощенный проект дороги. Для ее строительства разрешили использовать материалы, оставшиеся от грандиозного, но так и не завершенного Дворца советов.
«Срочно был вызван начальник Союздорпроекта Александр Кубасов. И мы все склонились над крупномасштабной картой Московской области. Мнение у всех одно: соединить все имеющиеся части будущего кольца и подходы к радиальным трассам, через Москву-реку и через канал Москва – Волга перекинуть наплавные мосты. Часа через два на карте стали вырисовываться контуры изломанного кольца», – вспоминал Засов.
Строители возвели 30 км новых участков и реконструировали еще несколько десятков. Значение прифронтовой дороги протяженностью 125 км особенно проявилось в октябре 1941 г. при обороне Москвы, отмечал Засов. Ее использовали для переброски войск и техники, а также она способствовала ускорению эвакуации. Многих дорожников позднее наградили орденом «Знак Почета». Сама магистраль осталась в истории безымянной, но послужила прообразом МКАД, хотя и мало соответствовала ее нынешними границам.
Придорожная граница
После окончания войны прошло еще несколько лет, прежде чем советские власти приступили к реализации одного из самых амбициозных проектов того времени. В марте 1950 г. было утверждено архитектурно-планировочное задание, а вскоре институт «Союздорпроект» представил план магистрали. Дорога должна была проходить примерно в 15 км от центра города и пересекаться с радиальными автомобильными и железнодорожными путями Москвы, а также пролегать возле как можно большего числа заводов и населенных пунктов.
В 1956 г. строители под руководством директора «Союздорпроекта» Александра Кубасова приступили к возведению МКАД. Спустя четыре года был открыт первый восточный участок – от Ярославского до Симферопольского шоссе. Его длина составила 48 км, и на том этапе он выглядел как полукруг. 5 ноября 1962 г. кольцо замкнулось: дорога была открыта для движения по всей своей протяженности, а ее общая длина составила 108,9 км.
Дорога позволила освободить улицы от грузовиков и разгрузить движение в центре Москвы. Кроме того, благодаря отсутствию светофоров на МКАД до некоторых мест стало удобнее добираться в объезд по новой магистрали.
Планы по строительству окружной дороги совпали с развитием территорий Москвы: в 1960 г. к столице присоединили множество деревень, а также несколько городов, которые стали столичными районами. Среди были, например, Бабушкин, Кунцево, Люблино.
Вместе с этим сдвинулись и административные границы Москвы – теперь они проходили строго вдоль МКАД. На протяжении десятилетий окружная дорога столицы была, а зачастую и по сей день остается если не фактической, то символической границей города. Хотя в 1960-х в состав Москвы и вошел город-анклав Зеленоград, лишь с середины 1980-х власти начали массово включать новые территории, географически расположенные за пределами кольца. Например, в 1984 г. к столице присоединили Солнцево, Митино и Бутово. А в 2012 г. в состав мегаполиса и вовсе вошел обширный участок территории, получивший название «новая Москва».
Сама не своя
«Погоня! Какой детективный сюжет обходится без нее? Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. Детектив без погони – это как жизнь без любви», – комментировал закадровый голос знаменитые сцены преследования главного героя Юрия Деточкина милиционером в советской трагикомедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Кинолента вышла на экраны в 1966 г., и одними из самых запоминающихся стали сцены погони.
Милиционер гонялся за Деточкиным по Москве, в том числе по МКАД в районе пересечения с Внуковским шоссе. В фильме видно, как герои попадают на окружную дорогу, плутают по ее развязкам и выезжают на встречку через широкую разделительную полосу.
МКАД в фильме сложно узнать – в советское время дорога мало походила на нынешнюю: не было ни разметок, ни освещения. Кроме того, в те годы посередине магистрали была обустроена зеленая разделительная полоса шириной около 4 м, засаженная травой и кустарниками.
Сама дорога при этом была неширокой и четырехполосной – по два ряда в каждую сторону. По некоторым данным, изначально она должна была быть вдвое шире, но тогдашний руководитель СССР Никита Хрущев посчитал это излишним, поскольку в Москве было не так много автомобилей. В результате проект пересмотрели и упростили.
Отчасти это оказалось верным решением. Пропускная способность дороги после ее ввода в эксплуатацию достигала всего 36 000 автомобилей в сутки. Для сравнения: сейчас по МКАД проезжает в 33 раза больше машин – более 1,2 млн транспортных средств ежедневно. По слухам, создателям фильма «Берегись автомобиля» для съемок сцен погони даже не пришлось перекрывать трассу – движение было не слишком интенсивным. В интернете можно найти фотографии людей, неспешно прогуливающихся вдоль дороги или позирующих на обочине, словно они находятся на загородной проселочной дороге.
У обочин было рельефное покрытие: вдоль дороги пролегали ребристые бетонные блоки. Их установили, чтобы засыпающий водитель смог вовремя ощутить изменение поверхности и не съехать с трассы. Учитывая, что освещения на МКАД тогда не было, это оказалось не лишним.
Несмотря на то что МКАД – кольцевая дорога, ей присвоили нулевой километр. Он находится в восточной части, где трасса пересекается с шоссе Энтузиастов. От этой точки ведется отсчет километража – по часовой стрелке. Изначально нулевой километр планировалось заложить севернее – у пересечения МКАД с Ярославским шоссе, но в итоге его перенесли. СССР намеревался развивать дружбу с социалистическим Китаем, и в будущем здесь должна была пройти дорога до азиатской страны. Однако этим планам не суждено было сбыться – отношения между двумя государства вскоре обострились, что привело к расколу в международном коммунистическом движении и пограничному конфликту на острове Даманский в 1969 г.
Несмотря на скромные по нынешним меркам масштабы, в 1960-х МКАД была одной из самых обустроенных магистралей во всем СССР. В то время как большинство дорог по всей стране оставались грунтовыми, Московское кольцо имело твердое искусственное покрытие – не из асфальта или блоков, а из заливного бетона.
МКАД пересекали наземные переходы (всего 46 штук) и железнодорожные пути (12). Дважды трасса проходила по мостам через Москву-реку и канал им. Москвы. Новаторством стали 33 двухуровневые развязки в виде «бабочки» или «клевера». Они нередко попадали в кадр фотографов или режиссеров. На Московском кольце, в частности, снимались некоторые сцены телефильма «Кража» (1971).
На пути к масштабной реконструкции
К концу советского периода Московское автомобильное кольцо исчерпало свои возможности: благосостояние граждан постепенно росло, и они обзаводились новыми автомобилями. Население столицы также прибавлялось, что неизбежно вело к увеличению трафика.
Уже в 1970-е МКАД частично реконструировали: на небольшом, но сложном участке между шоссе Энтузиастов и Волгоградским проспектом число полос увеличили до шести – по три в каждую сторону. Правда, ситуации это мало помогло: скорость движения на трассе в это время не превышала 40–45 км/ч.
В 1990–1991 гг. МКАД начали ремонтировать и расширять, но результаты оказались неоднозначными. В эти годы исчезло разделение из зеленых насаждений – полосы стали шире, появилась большая обочина. В результате на МКАД участились столкновения, особенно лобовые, а также наезды на пешеходов. Ежегодно в ДТП погибали около 200 человек, а более 1000 получали травмы. Неудивительно, что в те годы кольцевая трасса получила в народе мрачное прозвище «дорога смерти».
В 1994 г. началась масштабная реконструкция, которая проходила в два этапа и полностью изменила прежний облик окружной дороги. Сначала на всем протяжении МКАД появилось дорожное освещение, а между встречными полосами также установили разделяющий барьер – бетонный отбойник. На втором этапе дорогу расширили: общая ширина достигла 50 м, с пятью полосами в каждую сторону. Кроме того, в ходе реконструкции построили 76 новых мостов и путепроводов, возвели трех- и четырехуровневые развязки, переложили коммуникации и установили шумозащитные щиты. Все работы завершили к 1998 г., причем во время работ дорогу не перекрывали – она продолжала функционировать.
Реконструкция не обошлась без проблем и курьезных историй. В Москве ходили слухи о том, что при строительстве были «украдены 20 см дороги». Якобы введенная в эксплуатацию трасса оказалась уже, чем планировалось изначально, и с каждой стороны не хватало по 10 см. Москвичи подозревали, что чиновники присвоили сэкономленную на материалах сумму. В итоге после проверок и замеров выяснилось: хотя в некоторых местах магистраль действительно оказалась уже, чем предусмотрено проектом, на других участках она, напротив, была даже шире.
Все дороги ведут на МКАД
Спустя несколько лет, уже к концу 2000-х гг., Московская кольцевая автодорога вновь перестала справляться с растущим трафиком. Специалисты связывали это как с неэффективностью клеверных развязок, которые не только не ускоряли движение, но и создавали заторы, так и с нехваткой транспортных артерий между окраинами города, из-за чего водители вынуждены были использовать МКАД как кратчайший путь. Кроме того, трафик рос и из-за появления крупных торговых центров вдоль трассы, куда стали приезжать на автомобилях жители столицы и области, что создавало дополнительную нагрузку.
15 мая 2008 г. на МКАД зафиксировали самый длинный затор за всю историю трассы. Его протяженность составила 68 км – по сути, в тот день стояла половина кольца. 25 декабря 2014 г. был установлен рекорд по продолжительности 10-балльных пробок. Дорожный затор в тот день растянулся на 50 км, средняя скорость автомобилей снизилась до 3 км/ч, а водителям приходилось преодолевать его в течение 13 часов.
В 2013 г. столичные власти объявили о новой реконструкции. В ее рамках обновили 22 развязки: на каждой создавались эстакады, тоннели, разгонные полосы и дублеры, благодаря которым водители могли съезжать с трассы, не создавая помех для других участников движения. Длина новых дорог достигла 156 км при протяженности самого кольца в 108,9 км. «То есть фактически мы построили еще полтора МКАД», – отмечал в июле 2021 г. руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В 2014 г. съезды с МКАД пронумеровали: в сторону столицы они стали обозначаться четными цифрами, а в направлении области – нечетными. Ориентироваться по километражу на трассе довольно просто: достаточно запомнить, что нулевой километр находится на востоке, 54-й км – на западе, а отсчет ведется по часовой стрелке. Таким образом, участки от 0 до 54-го км расположены в южной части кольца, а от 54-го до 108-го км – в северной.
Многочисленные реконструкции МКАД помогли если не полностью избавиться от пробок, то свести их количество к минимально возможному. Столица продолжает расти, как и личный автопарк граждан. Исследователи отмечают, что на образование заторов могут влиять, например, «бутылочные горлышки» – участки с сокращением числа полос на выезде из Москвы. Кроме того, свои коррективы вносят аварии и погодные явления вроде снегопадов, способных временно парализовать движение. Тем не менее мэрия регулярно анонсирует мероприятия по реконструкции отдельных участков МКАД – нанесение новых разметок, обновление дорожного полотна, съездов и полос разгона.
Ситуация с аварийностью на окружной дороге за последние годы заметно улучшилась. Сейчас на Московской кольцевой погибает меньше людей, чем в 1990‑е гг., хотя трафик, напротив, вырос. За первые четыре месяца 2025 г. число аварий со смертельным исходом на МКАД сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., сообщали в департаменте транспорта Москвы. В авариях погибли 9 и 14 человек соответственно.
Среди причин снижения аварийности специалисты называют работу дорожных патрулей, установку систем фото- и видеонаблюдения, в том числе с искусственным интеллектом. Камеры на МКАД фиксируют 13 видов инцидентов. Например, если автомобиль заглохнет посреди дороги, то система предупредит операторов, которые направят на место дорожный патруль, чтобы убрать машину с проезжей части и предотвратить создание аварийной ситуации.