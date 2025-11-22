Москва окольцованная: как строили и меняли МКАД

Несмотря на то что МКАД – кольцевая дорога, ей присвоили нулевой километр. Он находится в восточной части, где трасса пересекается с шоссе Энтузиастов. От этой точки ведется отсчет километража – по часовой стрелке. Изначально нулевой километр планировалось заложить севернее – у пересечения МКАД с Ярославским шоссе, но в итоге его перенесли. СССР намеревался развивать дружбу с социалистическим Китаем, и в будущем здесь должна была пройти дорога до азиатской страны. Однако этим планам не суждено было сбыться – отношения между двумя государства вскоре обострились, что привело к расколу в международном коммунистическом движении и пограничному конфликту на острове Даманский в 1969 г.