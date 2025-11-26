Ежегодно до 300 молодых ученых подают заявки на жилищные сертификаты

Ежегодно до 300 молодых ученых подают заявки на жилищные сертификатыАльтернативной мерой поддержки может стать льготная программа аренды жилья, считают эксперты
Министерство науки и высшего образования ежегодно получает от 200 до 300 заявок на получение жилищного сертификата от молодых ученых. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский. Из них удается удовлетворить от 40 до 50 заявок, добавил он.
«Спрос явно выше, чем мы сейчас удовлетворяем. При этом в 2022 г. мы получили более 500 заявок и поддержали практически все. Тогда удалось найти дополнительные средства», – сказал Секиринский. По его словам, такой сертификат – это востребованный инструмент на фоне актуальности жилищного вопроса.
Сертификат предусмотрен для ученых, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий. Для этого они должны соответствовать ряду критериев, пояснил он. Несколько лет назад министерство внесло изменения в методику оценки и отбора кандидатов на предоставление сертификата. Теперь учитываются не только жилищные характеристики, но и результативность самого кандидата в научной сфере. «Для нас важно, чтобы этот инструмент удерживал в науке самых результативных и перспективных кандидатов», – добавил он.
Согласно информации на сайте Минобрнауки, государственные жилищные сертификаты предназначены для улучшения жилищных условий молодых ученых через предоставление социальной выплаты, которую можно использовать для покупки жилья. Молодой ученый – это гражданин РФ, который работает в должности научного сотрудника в научной организации либо научно-педагогического сотрудника в вузе. У него должна быть ученая степень – кандидат или доктор наук, – а также общий стаж работы не менее пяти лет. На сертификаты могут претендовать кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук до 40 лет.
Задача жилищных сертификатов – удержать молодежь в науке, подчеркнула директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Наука способствует научно-технологическому развитию страны, продолжила она. Если государство не может обеспечить молодым ученым такую зарплату, чтобы они могли самостоятельно купить жилье, ищутся дополнительные механизмы поддержки, чтобы они не уходили в другие сферы, добавила она. «Вопрос о том, достаточно или недостаточно финансирования по этой программе, всегда зависит от ресурсных возможностей тех, кто предоставляет жилищные сертификаты, от изменения стоимости нормативов, по которым они рассчитываются, и от реальной возможности приобрести жилье», – пояснила Клячко. Например, в Нальчике за этот сертификат молодой ученый может купить квартиру даже без ипотеки. При этом в Москве это будет ипотека на долгие годы, потому что сертификат покроет лишь небольшую часть стоимости более или менее нормальной квартиры в хорошем районе, добавила она.
Текущий объем финансирования программы жилищных сертификатов для молодых ученых явно не покрывает потребностей системы, считает член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). Периодические всплески заявок только показывают, что вопрос жилья у молодых ученых остается острым. «Если мы действительно хотим, чтобы таланты не уезжали, эта программа должна быть в числе приоритетных. И здесь важно не замыкаться только на жилищных сертификатах», – считает депутат. Например, возможно развитие качественного арендного жилья для молодых специалистов, в том числе в формате льготной аренды в новых домах, где можно жить без огромных платежей и долгих ипотек. Поэтому корректировка финансирования должна идти не только за счет увеличения бюджета на сертификаты, но и за счет создания параллельных инструментов, которые помогают молодым ученым закрепиться в профессии и в стране, заключил Якубовский.
