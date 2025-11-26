Ежегодно до 300 молодых ученых подают заявки на жилищные сертификаты

Задача жилищных сертификатов – удержать молодежь в науке, подчеркнула директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Наука способствует научно-технологическому развитию страны, продолжила она. Если государство не может обеспечить молодым ученым такую зарплату, чтобы они могли самостоятельно купить жилье, ищутся дополнительные механизмы поддержки, чтобы они не уходили в другие сферы, добавила она. «Вопрос о том, достаточно или недостаточно финансирования по этой программе, всегда зависит от ресурсных возможностей тех, кто предоставляет жилищные сертификаты, от изменения стоимости нормативов, по которым они рассчитываются, и от реальной возможности приобрести жилье», – пояснила Клячко. Например, в Нальчике за этот сертификат молодой ученый может купить квартиру даже без ипотеки. При этом в Москве это будет ипотека на долгие годы, потому что сертификат покроет лишь небольшую часть стоимости более или менее нормальной квартиры в хорошем районе, добавила она.