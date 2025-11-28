О трудности материнства говорят более 80% россиян

В домашнем хозяйстве до сих пор не возник институт равенства мужчины и женщины в процессе перестройки социального положения женщин, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. «Большинство детей воспитываются в семье как единственные, а все вопросы дома решает мама, на крайний случай – папа. Ребенок видит, что он не привлечен к труду», – отмечает эксперт. По мнению Сафонова, нужно обратить внимание на опыт других стран, таких как Дания, Нидерланды и Швеция. В них часть декретного отпуска приходится на маму, а часть – на папу. «Если с раннего возраста ребенка отец вовлекается в процесс воспитания, женщине становится легче», – сказал эксперт.