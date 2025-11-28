О трудности материнства говорят более 80% россиян

О трудности материнства говорят более 80% россиянРост требований к нему совпал с экономическими изменениями, говорят эксперты
Подавляющее большинство россиян (86%) уверены, что быть матерью скорее трудно. Только 7% говорят, что это скорее легко, столько же затрудняются ответить. Мнение населения узнал аналитический центр ВЦИОМ, опросив в ноябре 1600 совершеннолетних россиян. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке.
Такой позиции придерживаются люди всех возрастов, вне зависимости от наличия детей и их количества. Чаще всего говорят о трудности материнства респонденты с двумя детьми (89%). Только 7% среди них считают, что это скорее легко, 4% не знали, что ответить.
По возрасту выделяются рожденные в 2001 г. и позднее, а также представители поколения оттепели (родились до 1947 г.). О трудности материнства говорят 92% молодых людей, лишь 2% уверены в том, что это скорее легко, а затруднились с ответом 6%. Аналогичные показатели у поколения оттепели: 93% считают, что материнство – это скорее трудно, 4% – скорее легко, только 3% затруднились ответить.
Большинство опрошенных (39%) полагают, что быть мамой в современном обществе сложнее, чем 20 лет назад. Каждый четвертый (28%) сказал об обратном. Практически столько же людей (23%) уверены, что ничего не поменялось. Каждый десятый (10%) затруднился дать ответ.
Чаще всего говорят о том, что мамой быть сложнее, чем раньше, опрошенные с двумя и более детьми (в среднем 42% из них). Противоположную точку зрения выражают 26,5% россиян. Примерно каждый четвертый (23,5%) полагает, что ничего не изменилось. Не знали, что ответить, 8% респондентов.
В вопросе о том, что такое материнство – предназначение или личный выбор женщины, – мнения россиян разделились почти поровну. Из всех опрошенных 48% считают, что это скорее предназначение, а 46% – выбор. Затруднились ответить 6% опрошенных.
Наиболее часто о личном выборе говорят рожденные в 2001 г. и позднее (73%). Мнения о предназначении придерживаются 23% молодежи, 4% не смогли дать ответ. Самое старшее опрошенное поколение (рожденные до 1947 г.), наоборот, чаще утверждает, что материнство – это скорее предназначение женщины (71%). Каждый четвертый (25%) считает, что это личный выбор, 4% затруднились ответить.
Современное материнство происходит в иной информационной и социальной среде, говорит эксперт аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак. По ее словам, цифровизация привела к тому, что модели воспитания и ухода за ребенком перестали быть областью исключительно личного и семейного опыта. Мать постоянно находится в поле «экспертных» оценок, рекомендаций и часто противоречивых советов, что создает повышенную психологическую нагрузку и ответственность, сказала Смак.
Мать выполняет значительно более широкий набор социальных функций: от нее ожидают не только заботу о ребенке, но и активное участие в его образовании, организации досуга, развитии навыков, продолжила Смак. Рост требований к материнству совпал по времени и с экономическими изменениями. Необходимость совмещения карьеры и воспитания детей создает постоянный дефицит временных и эмоциональных ресурсов, считает эксперт. При этом формы поддержки, характерные для предыдущих поколений (многопоколенная семья, многочисленные бабушки, дяди и тети), значительно ослабли, отмечает она.
36%
В домашнем хозяйстве до сих пор не возник институт равенства мужчины и женщины в процессе перестройки социального положения женщин, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. «Большинство детей воспитываются в семье как единственные, а все вопросы дома решает мама, на крайний случай – папа. Ребенок видит, что он не привлечен к труду», – отмечает эксперт. По мнению Сафонова, нужно обратить внимание на опыт других стран, таких как Дания, Нидерланды и Швеция. В них часть декретного отпуска приходится на маму, а часть – на папу. «Если с раннего возраста ребенка отец вовлекается в процесс воспитания, женщине становится легче», – сказал эксперт.
За тезисом «материнство – сложно» скрывается несколько идей: признание серьезности труда матери, огромной физической, организационной, эмоциональной нагрузки, говорит кандидат социологических наук, декан философско-социологического факультета РАНХиГС Анастасия Астахова. С другой стороны, по ее словам, идея сложности рождается из обсуждения реальных проблем, но скатывается в «страшилки» в социальных сетях, что тоже может влиять на установки людей. Астахова считает необходимым проверять, насколько адаптирована действующая инфраструктура для работающих матерей, особенно в случае, если мама вынуждена воспитывать ребенка одна.