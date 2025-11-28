Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки

Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от пропискиЭто снизит цены на такси, но может увеличить нагрузку на дорожную инфраструктуру крупных городов, считают эксперты
Таксисты, в том числе самозанятые, смогут получать разрешение на перевозку пассажиров и багажа независимо от места проживания. Сейчас они не могут оформить разрешение на перевозки в конкретном регионе, если проживают там временно. Соответствующий законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, другой – близкий к комиссии.
Изменения вносятся в закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России. Первоначально инициативу внесла группа депутатов, среди которых заместитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, замглавы того же комитета Анатолий Гетта (все – «Единая Россия») и др. Первая версия законопроекта уже была принята в первом чтении 20 ноября. Ко второму чтению необходимо доработать замечания, говорится в отзыве правительства.
Сейчас не существует механизма, который позволяет индивидуальным предпринимателям (ИП) регистрироваться в налоговых органах не по месту жительства для получения разрешения на перевозку пассажиров и багажа. В отзыве правительства говорится, что ко второму чтению нужно доработать положения законопроекта, касающиеся выдачи таких разрешений ИП. Помимо этого необходимо определить, как будет контролироваться работа таксистов, которые получили разрешение в регионе, где они не проживают.
Для этого можно проверять деятельность конкретного агрегатора, что позволит отслеживать работу водителя, а также налоговые отчисления, говорит адвокат Владимир Постанюк. Проверять наличие судимости, стаж вождения, неоплаченные штрафы можно по федеральным базам или по региону и проживания, и регистрации таксиста, дополнил он.
Сейчас для работы в такси водителю нужно подать заявление на внесение автомобиля в реестр такси через региональный сайт такого реестра или «Госуслуги», указав данные о машине и собственнике, говорит Постанюк. Далее он должен зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого в конкретном регионе. В нем же он должен быть прописан: например, если таксист живет в Краснодаре, то возить людей в Новороссийске он сможет, а в Москве уже нет, продолжает собеседник. После этого водителю выдадут разрешение на перевозку пассажиров сроком на пять лет. Далее таксист регистрируется в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси». Система проверяет водителя по базам Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел на наличие неоплаченных штрафов, стажа вождения (не менее трех лет) и судимостей за тяжкие преступления. Только после этих процедур водитель может зарегистрироваться в агрегаторе такси, подытожил эксперт.
Действующее требование о постоянной регистрации в регионе работы позволяет органам власти контролировать количество таксистов, регулировать рынок и обеспечивать его предсказуемость, говорит основатель компании InnovaTransport, эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов. Кроме того, сейчас налоги от деятельности таксистов остаются в бюджете того региона, где они фактически работают. Отмена этой нормы по своему эффекту может напомнить историю с семейной ипотекой, когда возможность приобретения недвижимости в любом субъекте РФ стимулировала миграцию населения между регионами, добавил Смирнов.
Инициатива упростит работу таксистов: они смогут трудиться в любых регионах, включая те, где фактически живут длительное время, даже если прописаны в другом субъекте РФ, говорит Постанюк. «Ведь не секрет, что в ряде городов страны – в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи – значительную часть водителей такси составляют именно приезжие из других регионов, которые не имеют постоянной регистрации в городах, где работают, и по действующему законодательству не могут официально работать как перевозчики», – говорит Постанюк.
Отмена требования о работе таксистов исключительно в регионе их регистрации неизбежно повлияет на распределение водителей по территории России, говорит Смирнов. По его прогнозам, значительная часть таксистов переместится в Москву и Санкт-Петербург – города с традиционно высоким спросом на услуги такси. Это может способствовать созданию избыточного предложения и привести к снижению тарифов и усилению нагрузки на транспортную инфраструктуру, подытожил он.