Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки

Сейчас для работы в такси водителю нужно подать заявление на внесение автомобиля в реестр такси через региональный сайт такого реестра или «Госуслуги», указав данные о машине и собственнике, говорит Постанюк. Далее он должен зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого в конкретном регионе. В нем же он должен быть прописан: например, если таксист живет в Краснодаре, то возить людей в Новороссийске он сможет, а в Москве уже нет, продолжает собеседник. После этого водителю выдадут разрешение на перевозку пассажиров сроком на пять лет. Далее таксист регистрируется в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси». Система проверяет водителя по базам Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел на наличие неоплаченных штрафов, стажа вождения (не менее трех лет) и судимостей за тяжкие преступления. Только после этих процедур водитель может зарегистрироваться в агрегаторе такси, подытожил эксперт.