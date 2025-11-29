«Детский сад папы Иоффе»: как молодежь создала атомную промышленность СССР

Такая ситуация сложилась не только в Подмосковье, но и во всей зарождающейся отрасли. Один из создателей водородной бомбы Андрей Сахаров приехал в Арзамас-16 (ныне – Саров) всего в 29 лет. «Этот опыт показывает, что молодые могут решать любые, самые сложные задачи», – говорят представители госкорпорации «Росатом». Большинство работников на старте казались совсем молодыми – от 30 до 40 лет. Для сравнения: на 2024 г. возраст ее сотрудников в среднем составлял 42,2 года, а руководителей – 45,6 года.