У криптовалютчиков из МВД хотят взыскать имущество на миллиарды рублей

Иск уже принят к производству Зюзинским судом Москвы. Сатюков с 2001 г. проходил службу в органах внутренних дел и с 2019 по 2021 гг. занимал должность начальника отдела управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России. Незаконное обогащение бывшего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено прокуратурой в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки криптовалютой от Билюченко на сумму не менее 5 млрд руб., рассказал собеседник «Ведомостей». По этому делу Сатюков заочно арестован и объявлен в международный розыск. Адвокаты его предполагаемого подельника Соколова заявили, что тот скончался в Мексике 9 июля 2024 г. По словам собеседника издания, с января 2020 по декабрь 2021 г. Сатюков легализовал часть средств от взятки, преобразовав виртуальные активы в деньги и приобретя имущество. При этом официальный доход бывшего силовика за 2013–2021 гг. составил лишь 9,8 млн руб.