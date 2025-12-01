У криптовалютчиков из МВД хотят взыскать имущество на миллиарды рублей«Ведомости» узнали подробности искового заявления Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество, принадлежащее бывшему сотруднику управления «К» МВД Георгию Сатюкову, а также ряду аффилированных с ним лиц, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с исковыми требованиями. По версии надзора, активы были приобретены за счет крупных незаконных доходов: Сатюков и его предполагаемый соучастник Дмитрий Соколов обвиняются в получении взятки в размере около 5 млрд руб. от администратора криптобиржи WEX (ранее BTC‑e) Алексея Иванова (более известного под фамилией Билюченко) «за крышу» биржи.
Иск уже принят к производству Зюзинским судом Москвы. Сатюков с 2001 г. проходил службу в органах внутренних дел и с 2019 по 2021 гг. занимал должность начальника отдела управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России. Незаконное обогащение бывшего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено прокуратурой в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки криптовалютой от Билюченко на сумму не менее 5 млрд руб., рассказал собеседник «Ведомостей». По этому делу Сатюков заочно арестован и объявлен в международный розыск. Адвокаты его предполагаемого подельника Соколова заявили, что тот скончался в Мексике 9 июля 2024 г. По словам собеседника издания, с января 2020 по декабрь 2021 г. Сатюков легализовал часть средств от взятки, преобразовав виртуальные активы в деньги и приобретя имущество. При этом официальный доход бывшего силовика за 2013–2021 гг. составил лишь 9,8 млн руб.
Часть объектов, приобретенных на коррупционные доходы, Сатюков регистрировал на Соколова, заявил источник. Так, на своего подельника он записал автомобили Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid за 14,69 млн руб. и Porsche 911 Turbo S за 18 млн руб. Также Сатюков оформлял на Соколова квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью более 250 млн руб.; машино-места и коммерческие помещения; вилла в Дубае стоимостью 73 млн дирхамов (примерно 1,467 млрд руб. по курсу на конец 2021 г.). Источник напоминает, что в жилище Соколова в ходе обысков также были изъяты наручные часы Patek Philippe на общую сумму 100,35 млн руб., наличными $201 000 и 145 000 руб. Общая стоимость имущества Сатюкова и Соколова составляет 2 млрд руб. и $201 000, установил надзор.
По данным источника, Сатюков также оформил недвижимость и на своего брата Антона Алексеевича: квартиры и коммерческие помещения в Саратове, Туринске, Ижевске и Москве на общую сумму 81,6 млн руб., тогда как официальный доход брата с 2020 по 2023 гг. составил 708 205 руб. Денежные средства на его счетах составляют около 902 783 руб.
На бывшую жену Елену Головнину Сатюков оформил квартиры и машино-места в Москве на сумму 89 млн руб., что значительно превышает ее официальный доход в 19 761 руб. с 2018 по 2023 гг. Родственников с законными доходами, позволявшими приобретение такого имущества, установлено не было. Кроме того, Сатюков получал незаконный доход от операций с ценными бумагами через ООО «УК Альфа-Капитал» и ПАО «ВТБ» с 2020 по 2022 гг. на сумму 1 млрд руб. Счета Соколова в «Банке ВТБ» содержат $278 989, 33 937 евро и 617 000 руб. У родственницы Светланы Сатюковой – $46 000 долларов на различных счетах, плюс вклад $15 000 в СДМ-Банке.
Суммарно стоимость арестованного и оспариваемого имущества сильно превышает законные доходы всех участников преступной схемы, что, по версии прокуратуры, подтверждает систематические коррупционные нарушения Сатюкова. На родственников, в частности, на супругу, брата, родителей бывшего сотрудника Сатюкова, в общей сложности открыто более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов – 6 на жену, 36 на брата и 29 на родителей, установили в Генпрокуратуре. Денежные средства и ценные бумаги на этих счетах фактически контролировались Сатюковым и его предполагаемым соучастником, экс‑сотрудником МВД Соколовым. Все перечисленные лица проходят по иску ответчиками.
С 2023 г. в отношении Сатюкова и Соколова было возбуждено уголовное дело – им вменяется получение взятки в особо крупном размере, переданной в виде криптовалюты администратором биржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX, ранее BTC‑e). До возбуждения дела оба покинули Россию. По мнению надзора, схема выглядела так: криптовалюта переводилась на подконтрольные кошельки, затем средства через доверенные лица распределялись по множеству счетов, в том числе валютных и брокерских – и шли на приобретение недвижимости и иных дорогих активов.
В 2023 г. Билюченко было предъявлено обвинение со стороны США в обеспечении незаконной финансовой деятельности и хищении средств клиентов Wex. В начале февраля в рамках международного обмена бизнес-партнер Билюченко, Александр Винник, вернулся в Россию. Он был освобожден из США после того, как РФ передала Вашингтону Марка Фогеля, бывшего сотрудника посольства. Стороны заявляли, что обмен носил взаимовыгодный характер – россиянин вернулся на Родину, отказавшись при этом от более чем $100 млн, полученных в результате предполагаемых незаконных операций.